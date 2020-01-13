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 Экономика
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Все про:банкротство (284) Дельта Банк (23)

 "В случае национализации "Дельта Банка" потери государства были бы значительно меньше", - экс-глава совета директоров банка Попова

"Дельта банк" был одним из самых больших и системных банков Украины. Его нужно было национализировать так, как же как и "Приват Банк".

Какк передает Цензор.НЕТ, об  этом в интервью "Главкому" заявила бывшая глава совета директоров Дельта Банка Елена Попова.

Она подчеркнула, что ационализация была бы наиболее выгодным вариантом для кредиторов , ведь в таком случае была бы возможность покрыть больше расходов по обязательствам, чем 51%, заявленных Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

"В случае национализации "Дельты" убытки были бы значительно меньше и для государства, и для частных кредиторов. Из всех сценариев развития ситуации ликвидация была наиболее затратным вариантом. В банке, кроме просроченного кредитного портфеля, сформированного в проблемных областях и секторах экономики, был и работающий портфель, и бизнес. На розничном рынке до банкротства банк четко входил в топ-3, а по размеру кредитного портфеля физлиц мы были вторые по системе. Очень жаль, что все это умножили на ноль", - заявила Елена Попова.

Экс-глава совета директоров "Дельта Банка" отметила, что разговоры о национализации велись, и Национальный банк сначала выступал именно за такой вариант спасения банка.

"Я помню серию совещаний по этому поводу, где мы предоставляли расчеты в необходимости капитала с учетом конвертации части кредиторов. Суммы, которые там фигурировали, были гораздо меньше, чем потратили по факту. А главное, это позволило бы сохранить актив, генерирующий бизнес, сохранилась возможность восстановить стоимость вложений. Да и работающий бизнес больше бы получил денег от существующих активов, чем ликвидатор .. "Дельта Банк" был признан системным банком, и по всем предпосылкам национализация должна была состояться. Я до последнего момента не верила в сценарий ликвидации, ведь он не только жестокий, но и банально дорогой. Что произошло потом и почему эту идею не поддержали - мне не известно", - подчеркнула Попова.

По ее мнению, сценарий ликвидации Дельта Банка мог был быть выгодным определенным лицам, однако подробности ей неизвестны.

Напомним, в декабре 2019 г. детективы НАБУ вручили подозрения трем бывшим руководителям "Дельта Банка". Им инкриминируют хищение 4,4 млрдгрн. "Дельта Банк" был ликвидирован в октябре 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3169681
 
 
 Топ комментарии
 
Гонтарева хотела активы Дельты, зачем ей национализация?
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И что, у кого активы дельта банка? Или ты так, просто потрепаться?
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Дельта-банк был особо никому не нужен, максимум - распилить по дешевке майно при ликвидации. Другое дело - самый популярный и используемый "Приват", отличная и безальтернативная дойная корова, состоящая из миллионов клиентов-украинцев. На него в свое время кое-кто положил глаз (шикаладный). Но - не срослось.
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Гонтарева хотела активы Дельты, зачем ей национализация?
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И что, у кого активы дельта банка? Или ты так, просто потрепаться?
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ну это же не Бенин банк! зачем его прихватизировать? )))))))))))
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Именно так. По хорошему, все банки, если банкроты - то пусть банкротятся стандартным образом. Как тот же бенин аэросвит. Только вот приват был слишком большим, реально потянул бы за собой всю банковскую систему. Именно поэтому его пришлось национализировать.
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А потом бывший владелец втюхал бы нариду своего президента. Да ну, на фиг!
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Mikhail Golub

@golub

·23 мин

Главе государственной «Укрпочты» повысили зарплату до $950,000 в год (22.8 млн грн.).
При этом глава американской почты USPS получает в год всего $286,000, как какой-то Мустафа Найем в Укроборонпроме.
Как тебе такое, Илон Маск?

"В случае национализации "Дельта Банка" потери государства были бы значительно меньше", - экс-глава совета директоров банка Попова - Цензор.НЕТ 354

"В случае национализации "Дельта Банка" потери государства были бы значительно меньше", - экс-глава совета директоров банка Попова - Цензор.НЕТ 3579
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И кого интересовали потери государства?
Нужно было скрыть темные делишки!
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Дельта-банк был особо никому не нужен, максимум - распилить по дешевке майно при ликвидации. Другое дело - самый популярный и используемый "Приват", отличная и безальтернативная дойная корова, состоящая из миллионов клиентов-украинцев. На него в свое время кое-кто положил глаз (шикаладный). Но - не срослось.
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Поэтому бородатая бабка ограбила его раз и оченно хочет ограбить еще раз.
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Для приезжих поясняю.
Дельта банк - один из активов Кучмы.
У того ещё пару подконтрольных банков имеется, не складывать же яйца в одну корзину.
А все эти лагуны, хорошковские - подставные лица.
Правильно сделали или нет - не берусь судить, но банк довольно новый и никакой не системный.
Юлька уже в свое время национализировала Укргазбанк и до сих пор государство не может его никому продать.
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Пысы.
А лагун показал, что из него бизнесмен, как из гавна пуля.
Все направления, которые ему поручал Кучма, он успешно развалил.
Там ещё был страховой бизнес и многое другое.
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Ликвидация Дельта Банка произошла, и за то что Лагун и Ко, своровал миллиарды, и для того чтоб замести следы они ликвидировали банк, так что ликвидация банка была выгодно лично Лагуну, секрета тут никакого нет.
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дельта - помойка и финансовая пирамида. была обречена на обвал.
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