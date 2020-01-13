 "В случае национализации "Дельта Банка" потери государства были бы значительно меньше", - экс-глава совета директоров банка Попова

Какк передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявила бывшая глава совета директоров Дельта Банка Елена Попова.
Она подчеркнула, что ационализация была бы наиболее выгодным вариантом для кредиторов , ведь в таком случае была бы возможность покрыть больше расходов по обязательствам, чем 51%, заявленных Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
"В случае национализации "Дельты" убытки были бы значительно меньше и для государства, и для частных кредиторов. Из всех сценариев развития ситуации ликвидация была наиболее затратным вариантом. В банке, кроме просроченного кредитного портфеля, сформированного в проблемных областях и секторах экономики, был и работающий портфель, и бизнес. На розничном рынке до банкротства банк четко входил в топ-3, а по размеру кредитного портфеля физлиц мы были вторые по системе. Очень жаль, что все это умножили на ноль", - заявила Елена Попова.
Экс-глава совета директоров "Дельта Банка" отметила, что разговоры о национализации велись, и Национальный банк сначала выступал именно за такой вариант спасения банка.
"Я помню серию совещаний по этому поводу, где мы предоставляли расчеты в необходимости капитала с учетом конвертации части кредиторов. Суммы, которые там фигурировали, были гораздо меньше, чем потратили по факту. А главное, это позволило бы сохранить актив, генерирующий бизнес, сохранилась возможность восстановить стоимость вложений. Да и работающий бизнес больше бы получил денег от существующих активов, чем ликвидатор .. "Дельта Банк" был признан системным банком, и по всем предпосылкам национализация должна была состояться. Я до последнего момента не верила в сценарий ликвидации, ведь он не только жестокий, но и банально дорогой. Что произошло потом и почему эту идею не поддержали - мне не известно", - подчеркнула Попова.
По ее мнению, сценарий ликвидации Дельта Банка мог был быть выгодным определенным лицам, однако подробности ей неизвестны.
Напомним, в декабре 2019 г. детективы НАБУ вручили подозрения трем бывшим руководителям "Дельта Банка". Им инкриминируют хищение 4,4 млрдгрн. "Дельта Банк" был ликвидирован в октябре 2015 года.
Mikhail Golub
@golub
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Главе государственной «Укрпочты» повысили зарплату до $950,000 в год (22.8 млн грн.).
При этом глава американской почты USPS получает в год всего $286,000, как какой-то Мустафа Найем в Укроборонпроме.
Как тебе такое, Илон Маск?
Нужно было скрыть темные делишки!
Дельта банк - один из активов Кучмы.
У того ещё пару подконтрольных банков имеется, не складывать же яйца в одну корзину.
А все эти лагуны, хорошковские - подставные лица.
Правильно сделали или нет - не берусь судить, но банк довольно новый и никакой не системный.
Юлька уже в свое время национализировала Укргазбанк и до сих пор государство не может его никому продать.
А лагун показал, что из него бизнесмен, как из гавна пуля.
Все направления, которые ему поручал Кучма, он успешно развалил.
Там ещё был страховой бизнес и многое другое.