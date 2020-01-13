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 Политика Украины, Общество
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Все про:Мистецький_Арсенал (49) Порошенко Марина (49) Елена Зеленская (41)

 Зеленский назначил свою супругу на должность, которую ранее занимала Марина Порошенко в "Мыстецьком арсенале"

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав по развитию Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал" в который вошла его супруга Елена Зеленская.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем указе Главы государства от 13 января обнародован на сайте президента Украины.

В состав совета "Мыстецького арсенала"  введена супруга президента -  Елена Зеленская.

Возглавил совет министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Кроме того, в состав совета вошли руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов, народный депутат фракции Слуга народа Гео Лерос, вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба, ученый-экономист Александр Пасхавер, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, гендиректор Арсенала Олеся Островская-Лютая и другие.

Как известно, ранее при пятом президенте Украины Петре Порошенко в состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал" входила его супруга Марина Порошенко.

Своим указом президент Владимир Зеленский отменил кадровые назначения своего предшественника Петра Порошенко в части назначения списочного состава Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал" и утвердил новый состав, в который входит его супруга Елена Зеленская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Бородянского главой Совета по вопросам развития "Мистецького арсенала", - указ

Источник: https://censor.net.ua/n3169679
 
   
 Топ комментарии
 
Маловероятно. Слишком большая пропасть между теми, кто на фотографиях Зеленский назначил свою жену на должность, которую ранее занимала жена Порошенко в "Мыстецьком арсенале" - Цензор.НЕТ 5461
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Во ватанша натуральная
Зеленский назначил свою супругу на должность, которую ранее занимала супруга Порошенко в "Мыстецьком арсенале" - Цензор.НЕТ 9211
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Це вона в кантактє здавала зсу ? Кажи ватаноїд?
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Вы всьо не так поняли!!!
Это будущая жена будущего гиганта политики и по совместительству амператора Кривога Рога и всея Малоросии вводила в Оману врагов Украины.
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Нє,лугандонець,це кадр з фільму жахив "Чужіє"
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Олена Зеленська в квітні 2019 року заявила, що вперше почула літературну українську, коли навчалась у другому класі на уроці української мови, до цього росла в суржиковому та російськомовному середовищі.

В 2013 году супруга новоизбранного президента Украины Елена Зеленская приобрела элитную квартиру в Крыму за сумму, которая абсолютно не отвечала рыночной.
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Ти лучше про элитную липецкую фабрику расскажи и про ее налоги
За чьи деньги ***** убивал наших солдат
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А шо зеленое правосудие безсильно? Тока бабки на лавочках типа тебя и знают всю правду?
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это Лена "виновата", что в Кривом Роге выходит ОДНА(!) газета на украинском языке?????????
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Зеленский троллит Порошенко и порохоботов.
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Напевно саме тому тут жодного зебіла, окрім тебе? Зеленский назначил свою супругу на должность, которую ранее занимала супруга Порошенко в "Мыстецьком арсенале" - Цензор.НЕТ 7334
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Дозволяю йому ще постояти перед нами на колінях, і продовжувати тролити.
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Ничего криминального и недопустимого в этом не вижу. Может даже на пользу пойдет. Вдруг в культурных кругах научат протоколу и мадам поймет, что первой леди не к лицу во время так называемой деловой поездки супруга ходить в музей с принимающей стороной в пляжных тапочках.
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так прикольно же было! весь 95 квартал ржал!!! Зеленский назначил свою супругу на должность, которую ранее занимала супруга Порошенко в "Мыстецьком арсенале" - Цензор.НЕТ 9407
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Я бы тоже посмеялась может быть, если бы это позорище на тот момент не выступало лицом Украины.
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так встреча была неофициальной!
там гиды наверное и не догадались кто это там в шлепках шлеп-шлеп-шлепал по музею.
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Да как ты смеешь??? Сама Мендель сказала, что визит официальный.
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Не знаю, но сотрудники музея знали наверняка. И поверьте, что этот музей перевидел немало жен высокопоставленных политиков. За неимением большого кол-ва исторических мест в Омане этот музей входит в число мест посещения супруг политиков и у них своя культурная программа, пока мужья работают.
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ну с ней все ясно: она шлепала по залам музея...пока ее муж работал! но где он мог работать и с кем, когда глава страны был присмерти?
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"Тридцать лет - ума нет -не жди, не будет."
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Можно выдрессировать в конце-концов, ум не обязателен. Наличие рефлексов по-любому должно быть.
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молодец Зеленский....- мне он начинает нравится своей бескомпромиссностью к малороссам ...- никаких им поблажек, ни капли уважения...

Он уже и не убирает свой обрезанный член обсыкая им хохлов....
Красава....!!
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Сразу неправильно прочитал заголовок - показалось, что Зе-зе назначил свою жену женой Порошенко.
Вот думаю номер)))
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Нормальная практика.... Пристроить усех родичей , а Ленку сам Бог велел. Такая ,блин, красавица и без должности??? Даешь Ленке з/п в мильон!
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Помняцца истошные вопли зеофилов годичной давности: "проклятые попередныки, порассаживались, жен поустраивали, твари, барыги, совести нет!" Ну а сейчас взял прошел по зе-сайтам, благолепие: "Наконец-то! Кто как не богородица наша спасьйот мистэцтво! Спасибо партии и лично товарисчу Зе за мужественное решение! Теперь они вместе будут пахать и пахать, пахать и пахать во благо нашей страны, великой Укакаяразничной сервильно-совковой республики - УССРе! Ура товарисчи!"
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не все украинки такие как жена зеленой сопли … От всей души поздравляю Ольгу Харлан - Olga Kharlan с победой в Grand Prix de Sabre Montréal 2020 !!! Так держать и новых побед !!!
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Это что в заголовке? Лучшее ее фото???
Впрочем ЗЕбил тоже не красавец.
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Нє ну можна ще в кокошніку фото її знайти.....
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Главное не перепутать - то барыги, а это - новые лица!
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преемственность власти! преемственность ошибок приводящих к самоуничтожению!
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Как чесал один зеленый черт, что при нем не будет никакого кумовства: а тут шо ни новая рожа, то кум-сват-тесть-одноклассник-собутыльник. Зебилы, ведь правда нет никакой разницы крадут у вас деньги или нет?
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коли це вже встигли шльопаной лєнкє морду ботоксом покоцать ,вонаж стала схожа на волохату дупку
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ну хорошо хоть не главой нацбанка...хотя всё впереди.
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Я до сих пор удивляюсь, как наш нарид сделал логичейский вывод о честности и порядочности зеленского созерцая только его персонажей на телеэкране?
Это какой то массовый психоз или диагноз, вскрытый избирательным процессом.
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Це та,що у 2014 р. закликала слати у росЗМІ відео про рух техніки ЗСУ тепер у Мистецькому арсеналі вона напрацює
Зеленский назначил свою супругу на должность, которую ранее занимала супруга Порошенко в "Мыстецьком арсенале" - Цензор.НЕТ 6041
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только те кто был в анабиозе не знают полного содержания ее поста...ты видать один из них...
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На следующих выборах зебилам скажут: "Порох и Зеля - барыги! Юзик свинарчук! Зробимо їх разом. Голосуйте за честного и неподкупного Медведчука. Он вам даст мир и дешевый газ." И зебилы проголосуют!
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Ну что, панове-господа-товарищи-балаболы-анонимщики, вы гавкаете, а караван идет!
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От тільки у нас їсти сумніви щодо Зе і команди, куди смороду приведуть той караван - чи не на борошна та погибель? Ви готові будинки зруйнувати усе, щоб не було чого є і пити, а в сурмах зникли вода та газ - лише б "аби не Порох"?
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Нарешті! Бубочка вже всіх працевлаштував, окрім своєї благовірної. Будуть у Лєнкі гроши на мороженку.
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І головне - от жодного разу не "кумовство"! Ви що, Бубочка ж такий чесний, просто божа кульбаба, він не може такого робити, як злочинні попередники!
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Ой, а що там про сімейственність ..? "ТЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО УСТРОИЛСЯ ПОМОЩНИКОМ НАРДЕПА ". Плісняві, починайте ... " А вот тесть Порошенка ..."
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А какая разница...оманская ослица или актриса из порнофильмов?
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Какие у них хищные лица ( я о первых лЭди и прочей гламурноой шушаре)
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Супер. Тепер і митців будуть вчити бути ..... в омані. Мені здається що це вже аж .....
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Так в чём проблема? )))
Пети значит можно, а Володе нет? Зеленский назначил свою супругу на должность, которую ранее занимала супруга Порошенко в "Мыстецьком арсенале" - Цензор.НЕТ 6762
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Серйозно? А який тоді був сенс його обирати? Як в тому анекдоті?

- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в кумовстве и коррупции, везде беспредел, беззаконие, рейдерство и торговля на крови!
- И вы хотите со всем этим бороться?
- Нахмуя? Я хочу во всём этом поучаствовать!..
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То ЗЕгенераты голосовали за своего кловуна шоб было так же как и при Пете?? ЗЕбилы такие ЗЕбилы..
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- Я не такий! Я не такий!
- А який?
- Як *** м'який і трохи всратий.
------------------------------------------------------------
*** - назва чоловічого статевого органу в одне ідеоматичне слово тюрко-татарського походження.
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На функцію Єжова або Берії. При цьому уповносечити його правом виносити вироки на власний розсуд, без огляду на Кримінальний Кодекс та іншу "либеральную макулатуру".
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Люся янукович: "Астановітєсь! Ростов Мистецький арсенал - нє рєзіновий!"
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Усё будет...только не 1 миллиард, а зная апетиты ЗЕмародёров будут грабить сразу минимум на 5 миллиардов.
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ЗЕгенераты напомните шо там ваш кловун визжал про кумов, друзей у корыта???
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ЗЕгенерат это всё что тебе осталось покудахтать..побьед то у твоего кловуна никаких нет..Только не визжи как резанная ЗЕсвинья, тебе ещё про Порошенко и порохоботов 5 лет визжать, береги силы ..
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"Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал дом. Все будет как по маслу: вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее..."

https://www.youtube.com/watch?v=NZuy2QYHfCQ

Бубочка Вошьдь решило так: гулять так гулять, я вам, украинцам, всё развалю, бандеровцы проклятые, ничего после себя целого не оставлю..
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Стрімкий злет кар"єри: із домогосподарки блазня у Раду з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»
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Ну, тепер вже точно кінець епохи бідності. 😂😂😂
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оцю коняку в гумових капцях з Оману??? ню-ню...по-перше тупа, як сто пудів диму...а по-друге, чи за кумівство у владі так кляв Пороха галабародька у своїх передвиборчих і виборчих роХліках??? Чи в мене шось з пам'яттю не теє-то...як його...?Може кіно з зєлєцуциким вже сплутав...Бо тут все вкучу: люди, коні...Кіна, квартали, ліги, омани, бабло коломойського...Хрін розберешся хто справжній, а хто чергову пародію виконує...
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Марина Порошенко на днях жаловалась, что ее уволили потгму, что она Марина Порошенко. Ка4 то курица забыла, что ее назначили потгму, что она Марина Порошенко. Теперь и зеленое недоразвитое туда же.....
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А Ленка разницу между "гравюрой" и "литографией", понимает? А между "финифтью", "сканью" и "зернью"?...
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Ужас. Где Марина Порошенко, а где эта криворожская тетка в пластиковых тапках..
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