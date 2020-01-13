Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем указе Главы государства от 13 января обнародован на сайте президента Украины.
В состав совета "Мыстецького арсенала" введена супруга президента - Елена Зеленская.
Возглавил совет министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.
Кроме того, в состав совета вошли руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов, народный депутат фракции Слуга народа Гео Лерос, вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба, ученый-экономист Александр Пасхавер, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, гендиректор Арсенала Олеся Островская-Лютая и другие.
Как известно, ранее при пятом президенте Украины Петре Порошенко в состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал" входила его супруга Марина Порошенко.
Своим указом президент Владимир Зеленский отменил кадровые назначения своего предшественника Петра Порошенко в части назначения списочного состава Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал" и утвердил новый состав, в который входит его супруга Елена Зеленская.
Это будущая жена будущего гиганта политики и по совместительству амператора Кривога Рога и всея Малоросии вводила в Оману врагов Украины.
В 2013 году супруга новоизбранного президента Украины Елена Зеленская приобрела элитную квартиру в Крыму за сумму, которая абсолютно не отвечала рыночной.
За чьи деньги ***** убивал наших солдат
там гиды наверное и не догадались кто это там в шлепках шлеп-шлеп-шлепал по музею.
Он уже и не убирает свой обрезанный член обсыкая им хохлов....
Красава....!!
Вот думаю номер)))
(фотосесія для журналу XXL)
Впрочем ЗЕбил тоже не красавец.
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Это какой то массовый психоз или диагноз, вскрытый избирательным процессом.
Пети значит можно, а Володе нет?
- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в кумовстве и коррупции, везде беспредел, беззаконие, рейдерство и торговля на крови!
- И вы хотите со всем этим бороться?
- Нахмуя? Я хочу во всём этом поучаствовать!..
Бо з такими щоденними новинами моноклі розбивалися б один за одним...
- А який?
- Як *** м'який і трохи всратий.
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*** - назва чоловічого статевого органу в одне ідеоматичне слово тюрко-татарського походження.
РостовМистецький арсенал - нє рєзіновий!"
https://www.youtube.com/watch?v=NZuy2QYHfCQ
Бубочка Вошьдь решило так: гулять так гулять, я вам, украинцам, всё развалю, бандеровцы проклятые, ничего после себя целого не оставлю..