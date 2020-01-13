 Зеленский назначил свою жену на должность, которую ранее занимала жена Порошенко в "Мыстецьком арсенале"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем указе Главы государства от 13 января обнародован на сайте президента Украины.
В состав совета "Мыстецького арсенала" введена супруга президента - Елена Зеленская.
Возглавил совет министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.
Кроме того, в состав совета вошли руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов, народный депутат фракции Слуга народа Гео Лерос, вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба, ученый-экономист Александр Пасхавер, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, гендиректор Арсенала Олеся Островская-Лютая и другие.
Как известно, ранее при пятом президенте Украины Петре Порошенко в состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал" входила его супруга Марина Порошенко.
Своим указом президент Владимир Зеленский отменил кадровые назначения своего предшественника Петра Порошенко в части назначения списочного состава Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал" и утвердил новый состав, в который входит его супруга Елена Зеленская.
Об этом свидетельствуют сайты вакансий.
В то же время, как сообщала "Страна", у министра Бородянского, в декабре зарплата составила 112 904 гривни, а первый замминистра Анатолий Максимчук получил ни много ни мало 405 072 гривни.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/352019-rjadovye_zarplaty_v_minkuljte_okazalisj_menjshe_zarabotka_borodjanskogo_i_zamov_v_100_raz
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скоро начнут дружить семьями!
Одобрям-с.
Ты там случайно не заболел? С тобой все в порядке? Тебя там не пытают, пальцы в двери не суют? Током не бьют?
Ну не может человек в здравом уме такое вытворять.
Президент Вова, так ты скажи, свисни там, поможем, разнесем халабуду твоих издевателей в дребезги пополам.
Ну не может нормальный человек быть таким дураком, никак не может в здравом уме допускать такие ляпсусы.
Президент Вова, ты только намекни, шо тебя захватили и заставляют, мы поможем, будь уверен и враги твои будут нами повержены в один миг, ни один не уйдет, каждый получит свое. Освободим тебя, ты только намекни.