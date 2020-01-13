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Все про:Мистецький_Арсенал (49) Порошенко Марина (49) Елена Зеленская (41)

 Зеленский назначил свою жену на должность, которую ранее занимала жена Порошенко в "Мыстецьком арсенале"

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав по развитию Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал" в который вошла его супруга Елена Зеленская.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем указе Главы государства от 13 января обнародован на сайте президента Украины.

В состав совета "Мыстецького арсенала"  введена супруга президента -  Елена Зеленская.

Возглавил совет министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Кроме того, в состав совета вошли руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов, народный депутат фракции Слуга народа Гео Лерос, вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба, ученый-экономист Александр Пасхавер, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, гендиректор Арсенала Олеся Островская-Лютая и другие.

Как известно, ранее при пятом президенте Украины Петре Порошенко в состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал" входила его супруга Марина Порошенко.

Своим указом президент Владимир Зеленский отменил кадровые назначения своего предшественника Петра Порошенко в части назначения списочного состава Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецький арсенал" и утвердил новый состав, в который входит его супруга Елена Зеленская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Бородянского главой Совета по вопросам развития "Мистецького арсенала", - указ

Источник: https://censor.net.ua/n3169679
 
 
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А зебільня волала, що їхня Бубочка не така!!!
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...Рядовые зарплаты в Минкульте оказались меньше заработка Бородянского и замов в 100 разЗарплаты рядовых работников в Минкульте меньше зарплат министра культуры Владимира Бородянского и замов в 100 раз. Так, и в Киеве, и в регионах заработные платы работников музеев, кассиров, библиотекарей составляют 3500-5000 грн.
Об этом свидетельствуют сайты вакансий.
В то же время, как сообщала "Страна", у министра Бородянского, в декабре зарплата составила 112 904 гривни, а первый замминистра Анатолий Максимчук получил ни много ни мало 405 072 гривни.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/352019-rjadovye_zarplaty_v_minkuljte_okazalisj_menjshe_zarabotka_borodjanskogo_i_zamov_v_100_raz
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Маловероятно. Слишком большая пропасть между теми, кто на фотографиях Зеленский назначил свою жену на должность, которую ранее занимала жена Порошенко в "Мыстецьком арсенале" - Цензор.НЕТ 5461
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Твоя жена стала бы дружить с женой дворника Никадима даже, если бы она жила в такой же квартире и во всем подражала твоей жене?
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а зачем того весь этот цирк перед выборами устраивали?
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лєнка шльопнога одному креслі з оманською шльондрою . І ще новина «Добро пожаловать на Украину, уважаемая Хакамада! …СБУ претензий не имеет», - прокомментировал ответ спецслужбы Клим Братковский.
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Ленка-наводчица должна быть при деле ...)))
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Преемственность налицо! По окончании каденции Зеленского ей светит судьба Марины Порошенко. То есть злорадство почитателей новоизбранного Президента (НеЗеленского). Так,что пусть временно наслаждается лизоблюдстовм прихлебателей. Помнить ее будут недолго.
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Обещал Порошенко стать его приговором а становится копией.Но к сожалению совсем не качественной.
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Ну, будемо відвертими- Зеленський не призначив свого кума ні на яку посаду. Зеленский назначил свою жену на должность, которую ранее занимала жена Порошенко в "Мыстецьком арсенале" - Цензор.НЕТ 4756
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зеля, ты ведь заклеймил стиль руководства пороха и обещал ни в коей мере не копировать его. ну как же так? а мы так верили в непогрешимость.... что бабок в семье не хватает? а ну да, как же я забыл, Оман, море, 5 зирок на фасаде отеля, вмскарь, икра, осетрина.....
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Да ладно. Пусть Ленка делом займется. Будет косячить, у нас будет повод в чету зеленых какашки бросить Зеленский назначил свою жену на должность, которую ранее занимала жена Порошенко в "Мыстецьком арсенале" - Цензор.НЕТ 7460 . Вне очереди
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А бы толк был. Ничего особенного в этом нет
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Ватный зебобик с каких ты делов стал гавкать на своего кумира?
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А зарплату сделал тысяч 100? Быстро учится оманский барыга 😁
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спадковість злочинної, антиукраїнської за своєю суттю влади зберігається
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это так один еврей который правил украиной. устроил голодомор. и в квартиры умерших отголода людей заселял кацапами и награждал их за это патефоном.. правильной дорогой идеш последыш.
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А хто там перед виборами обіцяв, що не буде кумівства?))))))
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Президент Вова,
Ты там случайно не заболел? С тобой все в порядке? Тебя там не пытают, пальцы в двери не суют? Током не бьют?
Ну не может человек в здравом уме такое вытворять.
Президент Вова, так ты скажи, свисни там, поможем, разнесем халабуду твоих издевателей в дребезги пополам.
Ну не может нормальный человек быть таким дураком, никак не может в здравом уме допускать такие ляпсусы.
Президент Вова, ты только намекни, шо тебя захватили и заставляют, мы поможем, будь уверен и враги твои будут нами повержены в один миг, ни один не уйдет, каждый получит свое. Освободим тебя, ты только намекни.
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Зачем Елена Зеленская заказала Окуеву?
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Зачем, вот в чем вопрос? Жене скучно жить, надо ее развлечь обязанностями, эх не понять этим панам простого украинца
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