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 Политика Украины, Происшествия
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 Мы первыми пришли к выводу, что "Боинг" сбит ракетой, и были уверены, что найдем доказательства на самолете, - Данилов

Аналитическая система СНБО дала семь версий причин авиакатастрофы в Иране. Вариант, что самолет МАУ сбит ракетой, в первые сутки набрал 74% вероятности.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал Цензор.НЕТ в интервью.

Он сообщил, как действовал организованный после катастрофы штаб. Сначала была налажена закрытая связь с Тегераном и всеми представителями Украины там. Соответственно, начала поступать информация о том, что там происходит. После началось расследование причин ЧП и формирование межведомственной группы специалистов для анализа информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление посольства о "технических проблемах" было санкционировано, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, - Данилов

"Была сформирована группа из 45 человек, определено оборудование для проведения расследования, поставлена ​​задача Министерству обороны обеспечить самолет на Тегеран. Одновременно мы начали переговоры о срочном вылете нашей группы и допуске к расследованию вместе с иранцами. Была определенная задержка, потому согласовывали пролет самолета Министерства обороны. Некоторые иностранные партнеры нам не советовали отправлять эту группу в Иран, но президентом было принято решение, что вылетаем, и была поставлена ​​задача, чтобы до конца суток самолет уже был в воздухе. И 9 января в 03:30 по киевскому времени, то есть меньше чем за сутки, наши специалисты уже были в Тегеране и начали работу. Вы понимаете, насколько важно было сразу начать эту работу, получить доступ к обломкам, мы действовали очень быстро", - рассказал Данилов.

Он похвалил работу украинских специалистов в Тегеране: "Трудно переоценить для Украины профессиональные действия тех, кто работал в оперативном штабе, и 45 украинских экспертов, которые вылетели в Тегеран и максимально быстро получили доказательства поражения самолета зенитной ракетой. Действия нашей комиссии заслуживают наивысшей оценки".

Данилов напомнил, что в первые сутки ни одна страна не выступала с какой-то четкой информацией о причинах катастрофы. "Вся ответственность за правильные действия и выводы - на нас, на Украине. Сразу, как только наши специалисты прибыли на место катастрофы, мы каждый час получали информацию, необходимую нам для системного анализа, видеоматериалы, фото. По поручению президента с октября при аппарате СНБО мы внедрили комплекс, который позволяет собирать и анализировать большие объемы данных и строить прогнозы. Система дала нам 7 вариантов возможных версий. Вариант, что самолет был поражен ракетой, в первые сутки, еще до заявлений руководителей стран НАТО, набрал 74% вероятности", - заявил секретарь СНБО.

Также читайте: Задержка вылета "Боинга" из Тегерана связана с перегрузом - 80 чемоданов погибших пассажиров остаются в аэропорту, - Данилов

Он отметил, что на следующий день, получив данные о состоянии двигателей самолета, которые были найдены, сразу дал комментарий изданию Цензор.НЕТ.

"И уже после этого, вечером 9-го с соответствующими заявлениями выступили руководители отдельных западных стран. Таким образом, то, что наше направление расследования был правильным, это очевидный факт. Мы первыми пришли к выводу что "Боинг" был сбит ракетой. Мы были уверены, что найдем доказательства взрыва ракеты на самолете. У нас был козырь, который мы должны были разыграть. Если бы надежды на доказательства отсутствовали, то тогда бы приходилось делать громкие заявления. Мы надеемся, что в таком формате как сейчас, государственные интересы в этом деле сможем защитить гораздо краще", - подчеркнул Данилов.

Он отметил, что рассматривался также вариант, что Украина останется один на один с этой проблемой, поэтому "нам нужны были не резкие заявления, а возможность нашей следственной группе собирать доказательства".

"Эмоции и слухи к судебной делу не приложишь. Иран с начала заявил о технических проблемах на борту, и нам нужно было найти доказательства нашей версии, а потом использовать их для заявлений. Эта линия действий была определена президентом Владимиром Зеленским, и все наши действия и шаги этой линии отвечали", - резюмировал секретарь СНБО.

Читайте также: СВР доложила о падении украинского самолета в Иране 8 января в 05:41, через 6 минут об этом знал президент, - Данилов

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Читайте полное интервью: Олексій Данілов: "Ми першими визначили, що "Боїнг" був збитий, але для цього ще треба було зібрати докази"

Источник: https://censor.net.ua/n3169678
 
 
 Топ комментарии
 
Це взагалі ні в які ворота..
Брехня на брехні.
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Заткнулось бы уже это лживое ничтожество!
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Отмазки зеленой мрази поражают своей простотой и наивностью .... )))))
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Це взагалі ні в які ворота..
Брехня на брехні.
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і саме бридке...що його ніхто не примушує виправдовуватись...
просто - от хто його тягне за ізик)))? нАщо це базікання????
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Напоминает сюжет мультика из детства " Лягушка-путешественница" :
- И кто это такой умный придумал?
- это я!Я!Я!Я! ( кричит лягушка, разжимая челюсть, которой держалась за палочку... и падает вниз!!!)

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а ві, друзі, як НЕ сідайте, / Все в музиканти НЕ годитеся
З байки «Квартет» (1811) І. А. Крилова (1769-1844).

********* вважаю; что ця байка булу написана як сатиричні відгук на реформу державної заради, Який волею імператора Олександра I БУВ розділеній в 1810 р на 4 департаменту. Їх Очола Н. С. Мордвинов (Мавпа), П. В. Завадовській (Осел), П. В. Лопухін (Козел) и А. А. Аракчеєв (Ведмідь). Так, ліцейській однокурсник А. С. Пушкіна М. А. Корф писав у своих «Спогадах»: «Відомо, что трівалім Суперечка про ті, як їх розсадіті и даже кільком заявив, поданих пересадки, ми зобов'язані дотепний байки Крилова« Квартет ».
Про погано працює колективі, в якому впоратися не уходит на лад того, что відсутні єдність, згоду, професіоналізм, компетентність, точне розуміння шкірних своєї и комунальної справи (іронії.).
Енциклопедичний словник Крилаті слів і виразів. - М.: «Локид-Пресс». Вадим Сєров. 2003.
Джерело: https://svetvam.ru/uk/led-lenty/basnya-vy-druzya-kak-ni-sadites-a-vy-druzya-kak-ni-sadites.html
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Це самокритика, чи все таки критика, а може антиукраїнській тролінг.
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Отмазки зеленой мрази поражают своей простотой и наивностью .... )))))
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Для простога нарида простые отмазки. Сложные зебилы не поймут.

А в откровенную херню типа "разбогател в стотыщ мильйонов раз" и "убил и съел брата", как показала практика, с удовольствием верят.
Главное им эту херню по телевизору сказать.
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головне - перечекати, а потім вчасно видати готове за власне...

Мы первыми пришли к выводу, что "Боинг" сбит ракетой, и были уверены, что найдем доказательства на самолете, - Данилов - Цензор.НЕТ 3430
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"зіткнення" з ракетою = летить собі пасажирська ракета і тут в неї врізається військовий Боїнг?
точно нажерлися віскі як свині, тобто як Сивохо.
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Заткнулось бы уже это лживое ничтожество!
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Лучче б молчал..
Много тебя сегодня..
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Врут даже тогда, когда врать уже не обязательно.
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та дайте кто-нибудь ему селедки!!!
это ж невозможно читать...
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Селедки нельзя. Если оно закусит, то к утру окажется, что разведка за трое суток знала о нападении, но успела предупредить....
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ну и молока с огурцом...свежим... ...может делом займется))))
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К сожалению, дебилизм молоком не лечится....
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Только молотком. По темени. Мы первыми пришли к выводу, что "Боинг" сбит ракетой, и были уверены, что найдем доказательства на самолете, - Данилов - Цензор.НЕТ 7825 И лучше еще в детстве.
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Это только временно прекращает фукционирование и самовоспроизводство организма.

Не надо нам этого садизма. Ликвидация неполноценных должна быть простой, дешевой, практичной. Мы первыми пришли к выводу, что "Боинг" сбит ракетой, и были уверены, что найдем доказательства на самолете, - Данилов - Цензор.НЕТ 4023
Тюк!!! И обувь отдельно, зубы отдельно, волосы отдельно. Во всем порядок нужен.
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его наверное Песков покусал, говорит очевидную херню и глазом не моргнет......
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Да, дебилизм болезнь очень заразительная. Если раньше ею болели через одного, теперь, что президент дебил, что его назначенцы...
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б*же, он поехавший. либо чем-то "закинулся" на отдыхе и еще не "отпустило". еще и рожа - чисто тебе Брежнев(лучше молчать)
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О какие!!!

Так это украинские военные спутники сняли запуски иранских ракет? Ну мощаааа!!!

А ЗЕ мямлил про "не все так однозначно", чтобы иранский супостат расслабился и заглотил наживку. Ну тгригаааан!!! Ну гигаааант!!!

А проклятые американцы всю славу ЗЕбубочки себе присвоили.
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Патаму шо самолет Можайского мы первые изабрели.
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...Олексі́й Мячесла́вович Дані́лов (нар. 7 вересня 1962, Красний Луч, Луганська область) - український політик, секретар РНБО[1].Протягом 1994-1997 років Данілов перебував на посаді міського голови Луганська. Після виборів президента України 2004 року нетривалий час очолював Луганську ОДА[2][3]. Був заступником голови Партії вільних демократів[4] та членом ВО «Батьківщина», від якого був обраний народним депутатом (V скликання)[5].Зміст1Освіта2Кар'єра3Зван
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Лучше вы бы первые запретили полеты над Ираном,как это сделали америкосы.
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Пороленко тоже жопой выбирали или кск???
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Хто вам винен, що ви так вибіраєте?
Може тому порох і пролетів на виборах.
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А ви друзі, як не сідайте, Все в музиканти не годитесь
А ви друзі, як не сідайте, Все в музиканти не годитесь

Цитата з байки І.А. Крилова "Квартет" (1811).

Який далекоглядний був Крилов!! Прямо Ванга якась!
КВАРТЕТ!!!!! Мы первыми пришли к выводу, что "Боинг" сбит ракетой, и были уверены, что найдем доказательства на самолете, - Данилов - Цензор.НЕТ 8947
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Мы были первыми! Так по чему ж вы ссади? Так мы были первыми в жопе
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Блін! Так це вони по оманах-куршавелях докази шукали! А ми ж то думаєм...
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Господе! Недоразумение от зеленой плесени оправдался !? Та вы молчали в тряпочку ,когда Трамп сказал про две ракеты....( А они ,в силу известных причин,просвечивали Иран особенно тщательно.) После его слов сомнения были тока у вас,слуги каламойского ! Большие брехуны ,разве что. на мацкве!
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после этих слов в ЦРУ МИ6 МОсСАДЕ начался дикий хохот ...... они знали..... Мы первыми пришли к выводу, что "Боинг" сбит ракетой, и были уверены, что найдем доказательства на самолете, - Данилов - Цензор.НЕТ 3336
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Они там теперь комплексовать будут. Мы первыми пришли к выводу, что "Боинг" сбит ракетой, и были уверены, что найдем доказательства на самолете, - Данилов - Цензор.НЕТ 4006

Выведают тайны пионерские *****, например, и сразу подумают "А ведь ЗЕ уже наверняка все тайны ***** знает"... и забросят это гиблое дело.
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Тобто Данілов і РНБО розуміла як збили літак, але дозволили брехати амбасаді. Тоді це повністтю розбалансована влада.
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Ну сейчас премий себе навыписывают, мама не горюй. Только я думаю суммы будут несколько другие чем семьи летчиков получат от Украины.
И вероятность этому 74%, как прдсказывает аналитическая система СНБО!!!
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Люди не любят когда им врут и держат за дураков
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"Из всех воров дураки самые вредные: они одновременно похищают у нас время и настроение." Иоганн Вольфганг Гёте
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Саме тому стверджували, що версія з ракетою виключена? Брехливі жаби
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СНБО это вам не мясо в Луганском зоопарке тырить.
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порохоботы реально обдолбаные укурки Мы первыми пришли к выводу, что "Боинг" сбит ракетой, и были уверены, что найдем доказательства на самолете, - Данилов - Цензор.НЕТ 1368 извиняюсь перед теми порохоботами кто имеет настоящую справку из дурки!!
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Серьезно??? Мы первыми пришли к выводу, что "Боинг" сбит ракетой, и были уверены, что найдем доказательства на самолете, - Данилов - Цензор.НЕТ 4505 Так сцать на людей и говорить что ето божья роса ето сверхнаглости.
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Походу этот ИскИн из СНБО, умнее всей "зе-манды" вместе взятой...
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