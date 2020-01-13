 Мы первыми пришли к выводу, что "Боинг" сбит ракетой, и были уверены, что найдем доказательства на самолете, - Данилов

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал Цензор.НЕТ в интервью.
Он сообщил, как действовал организованный после катастрофы штаб. Сначала была налажена закрытая связь с Тегераном и всеми представителями Украины там. Соответственно, начала поступать информация о том, что там происходит. После началось расследование причин ЧП и формирование межведомственной группы специалистов для анализа информации.
"Была сформирована группа из 45 человек, определено оборудование для проведения расследования, поставлена задача Министерству обороны обеспечить самолет на Тегеран. Одновременно мы начали переговоры о срочном вылете нашей группы и допуске к расследованию вместе с иранцами. Была определенная задержка, потому согласовывали пролет самолета Министерства обороны. Некоторые иностранные партнеры нам не советовали отправлять эту группу в Иран, но президентом было принято решение, что вылетаем, и была поставлена задача, чтобы до конца суток самолет уже был в воздухе. И 9 января в 03:30 по киевскому времени, то есть меньше чем за сутки, наши специалисты уже были в Тегеране и начали работу. Вы понимаете, насколько важно было сразу начать эту работу, получить доступ к обломкам, мы действовали очень быстро", - рассказал Данилов.
Он похвалил работу украинских специалистов в Тегеране: "Трудно переоценить для Украины профессиональные действия тех, кто работал в оперативном штабе, и 45 украинских экспертов, которые вылетели в Тегеран и максимально быстро получили доказательства поражения самолета зенитной ракетой. Действия нашей комиссии заслуживают наивысшей оценки".
Данилов напомнил, что в первые сутки ни одна страна не выступала с какой-то четкой информацией о причинах катастрофы. "Вся ответственность за правильные действия и выводы - на нас, на Украине. Сразу, как только наши специалисты прибыли на место катастрофы, мы каждый час получали информацию, необходимую нам для системного анализа, видеоматериалы, фото. По поручению президента с октября при аппарате СНБО мы внедрили комплекс, который позволяет собирать и анализировать большие объемы данных и строить прогнозы. Система дала нам 7 вариантов возможных версий. Вариант, что самолет был поражен ракетой, в первые сутки, еще до заявлений руководителей стран НАТО, набрал 74% вероятности", - заявил секретарь СНБО.
Он отметил, что на следующий день, получив данные о состоянии двигателей самолета, которые были найдены, сразу дал комментарий изданию Цензор.НЕТ.
"И уже после этого, вечером 9-го с соответствующими заявлениями выступили руководители отдельных западных стран. Таким образом, то, что наше направление расследования был правильным, это очевидный факт. Мы первыми пришли к выводу что "Боинг" был сбит ракетой. Мы были уверены, что найдем доказательства взрыва ракеты на самолете. У нас был козырь, который мы должны были разыграть. Если бы надежды на доказательства отсутствовали, то тогда бы приходилось делать громкие заявления. Мы надеемся, что в таком формате как сейчас, государственные интересы в этом деле сможем защитить гораздо краще", - подчеркнул Данилов.
Он отметил, что рассматривался также вариант, что Украина останется один на один с этой проблемой, поэтому "нам нужны были не резкие заявления, а возможность нашей следственной группе собирать доказательства".
"Эмоции и слухи к судебной делу не приложишь. Иран с начала заявил о технических проблемах на борту, и нам нужно было найти доказательства нашей версии, а потом использовать их для заявлений. Эта линия действий была определена президентом Владимиром Зеленским, и все наши действия и шаги этой линии отвечали", - резюмировал секретарь СНБО.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
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Брехня на брехні.
просто - от хто його тягне за ізик)))? нАщо це базікання????
- И кто это такой умный придумал?
- это я!Я!Я!Я! ( кричит лягушка, разжимая челюсть, которой держалась за палочку... и падает вниз!!!)
З байки «Квартет» (1811) І. А. Крилова (1769-1844).
********* вважаю; что ця байка булу написана як сатиричні відгук на реформу державної заради, Який волею імператора Олександра I БУВ розділеній в 1810 р на 4 департаменту. Їх Очола Н. С. Мордвинов (Мавпа), П. В. Завадовській (Осел), П. В. Лопухін (Козел) и А. А. Аракчеєв (Ведмідь). Так, ліцейській однокурсник А. С. Пушкіна М. А. Корф писав у своих «Спогадах»: «Відомо, что трівалім Суперечка про ті, як їх розсадіті и даже кільком заявив, поданих пересадки, ми зобов'язані дотепний байки Крилова« Квартет ».
Про погано працює колективі, в якому впоратися не уходит на лад того, что відсутні єдність, згоду, професіоналізм, компетентність, точне розуміння шкірних своєї и комунальної справи (іронії.).
Енциклопедичний словник Крилаті слів і виразів. - М.: «Локид-Пресс». Вадим Сєров. 2003.
Джерело: https://svetvam.ru/uk/led-lenty/basnya-vy-druzya-kak-ni-sadites-a-vy-druzya-kak-ni-sadites.html
А в откровенную херню типа "разбогател в стотыщ мильйонов раз" и "убил и съел брата", как показала практика, с удовольствием верят.
Главное им эту херню по телевизору сказать.
точно нажерлися віскі як свині, тобто як Сивохо.
Много тебя сегодня..
это ж невозможно читать...
Не надо нам этого садизма. Ликвидация неполноценных должна быть простой, дешевой, практичной.
Тюк!!! И обувь отдельно, зубы отдельно, волосы отдельно. Во всем порядок нужен.
Так это украинские военные спутники сняли запуски иранских ракет? Ну мощаааа!!!
А ЗЕ мямлил про "не все так однозначно", чтобы иранский супостат расслабился и заглотил наживку. Ну тгригаааан!!! Ну гигаааант!!!
А проклятые американцы всю славу ЗЕбубочки себе присвоили.
Може тому порох і пролетів на виборах.
А ви друзі, як не сідайте, Все в музиканти не годитесь
Цитата з байки І.А. Крилова "Квартет" (1811).
Який далекоглядний був Крилов!! Прямо Ванга якась!
КВАРТЕТ!!!!!
Выведают тайны пионерские *****, например, и сразу подумают "А ведь ЗЕ уже наверняка все тайны ***** знает"... и забросят это гиблое дело.
И вероятность этому 74%, как прдсказывает аналитическая система СНБО!!!