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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2293) децентрализация (475) Фриз (172) Европейская Солидарность (214)

 Президентский законопроект о децентрализации позволит предоставить особый статус не только Донбассу, а любой области, - Фриз

Народный депутат из фракции "ЕС" Ирина Фриз назвала основные недостатки президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук политика.

"1. Выделяется новая административно-территориальная единица - округ.
2. Исчезает специальный статус Киева и Севастополя, или как сказал господин Корниенко, представлявший президентский проект "смысла в "специальности" нет". 
3. Предлагается вычеркнуть абзац с перечнем областей, называя это "мировой практикой".
4. Исполнительную власть в "округах" будут осуществлять префекты. Или на языке соседей - "смотрящие" от гаранта. Своего рода председатель ОГА или губернатор. Но не совсем. Префекта назначает и отзывает только президент, он полностью подотчетен и подконтролен президенту, а также имеет право фактически по своему усмотрению отменить любое решение, принятое общиной. И конечно же, акты самого префекта обязательные для всеобщего исполнения", - написала Фриз.

Напреп подчеркивает, что  предложенная президентом "децентрализация" открывает возможность к предоставлению особого статуса не только Донбасса (чего требует от Украины Путин), а любой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский направил в Раду новый законопроект об изменениях в Конституции по децентрализации, - Вениславский

"Децентрализация? С точностью до наоборот. Один звонок "от черта" или "к черту" - и невыгодный глава общины уже за бортом.
Лицо местной власти теперь - лицо господина Зе", - отметила Фриз.

Президентский законопроект о децентрализации позволит предоставить особый статус не только Донбассу, а любой области, - Фриз 01
Президентский законопроект о децентрализации позволит предоставить особый статус не только Донбассу, а любой области, - Фриз 02

Также читайте: Законопроект по реформе децентрализации может быть направлен в Конституционный Суд, в нем учтены замечания юристов, - Корниенко

Как сообщалось, ранее Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Документ определен как безотлагательный к рассмотрению в парламенте.

Согласно опубликованной на сайте парламента пояснительной записке к законопроекту документом предлагаются изменения по децентрализации госвласти, совершенствованию территориальной организации власти и усилению конституционно-правового статуса местного самоуправления.

С текстом законопроекта Зеленского с изменениями в Конституцию по децентрализации можно ознакомиться по ссылке.

Отметим также, что ранее Зеленский заявил, что по его мнению, записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию подразумевают децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует по всей территории страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3169677
 
   
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Ну все як зебні і хотіли. Федералізація
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Да здравствует "Закарпатская Народная Республика"?
Рашка через Венгрию и такой вариант продавливает.
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Хрень эта с децентрализацией была при Пете придумано, ее не смущает, что перфектов и их полномочия, как "смотрящих" это уже ранее заложено было?
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Децентрализация не особій статус и не автономия.
Изучайте матчасть.
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Префекта назначает и отзывает только президент, он полностью подотчетен и подконтролен президенту, а также имеет право фактически по своему усмотрению отменить любое решение, принятое общиной. И конечно же, акты самого префекта обязательные для всеобщего исполнения - це владне кріпацтво 21 століття
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это какой то позор..... а как же унитарность нашей страны?
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Зовсім скоро на брифінгу Зеленський вийде і скаже на телекамери:- Мєня зовут Владімір Зєленскій і я пріньос вам мір!
Зробить паузу, загадково посміхнеться білозубою посмішкою і добавить:- Русскій мір!
Після чого театрально погладить на грудях орден від Кремля.
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хохлы давно мечтали о своем царьке, как в расеи...они его получили

вот только царек то совсем не царек, а всего лишь пародия
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Ух-ты)
Когда это предлагал Порошенко, то это было гуд!
Когда это предложил Зеленский, то это полный аут!!!

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Ух-ты - ну ты и дебил. Децентрализация Порошенко вообще-то уже работает.
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Порошенковская децентрализация в которой местные власти люди выбирают на честных выборах чем зедебилов не устраивала? Нам аналог свинорусской ********* не нужен.
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А разве ***** не хочет того же? Федерализация и расчленение Украины.
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Ну ты пришел к выводу - что Моника делает то что хочет *****. Грац.
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и шоб пенсов своих кормильцы кормили в донбасяо
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