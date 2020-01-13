 Заявление посольства о "технических проблемах" было санкционировано, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, - Данилов

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал Цензор.НЕТ в интервью.

"Заявление посольства была санкционировано нами, это было необходимое решение, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, и мы понимали риски. Мы благодарны украинским дипломатам в Тегеране, которые действовали профессионально и качественно. Наши действия полностью соответствуют национальным интересам, мы видим, что результаты нашей работы полезны для нашего государства. И за это я готов отвечать", - отметил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД будет анализировать ситуацию с сообщением посольства Украины в Иране о технических причина авиакатастрофы, - госсекретарь Заяц

Он подчеркнул, что руководство довольно работой посольства и консульства Украины. "С первой минуты, как был создан оперативный штаб, все работали как единая команда но в некоторых ситуациях кто-то должен брать на себя репутационные риски - у каждого своя работа для достижения общего результата", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Читайте полное интервью: Олексій Данілов: "Ми першими визначили, що "Боїнг" був збитий, але для цього ще треба було зібрати докази"