 Заявление посольства о "технических проблемах" было санкционировано, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, - Данилов

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал Цензор.НЕТ в интервью.
"Заявление посольства была санкционировано нами, это было необходимое решение, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, и мы понимали риски. Мы благодарны украинским дипломатам в Тегеране, которые действовали профессионально и качественно. Наши действия полностью соответствуют национальным интересам, мы видим, что результаты нашей работы полезны для нашего государства. И за это я готов отвечать", - отметил Данилов.
Он подчеркнул, что руководство довольно работой посольства и консульства Украины. "С первой минуты, как был создан оперативный штаб, все работали как единая команда но в некоторых ситуациях кто-то должен брать на себя репутационные риски - у каждого своя работа для достижения общего результата", - заявил секретарь СНБО.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
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мы все узнали через шесть минут после катастрофы,
но поджали хвост чтобы наладить сотрудничество...
А по сути если бы не канадцы
- то Иран до сих пор Янелоха посылал бы...
А дурні, звісно, одразу почали б волати і не отримали б доказів у результаті.
Иди домой, лишнехромосомное, здесь нет водки - когда уже до тебя дойдет?
Обтекайте молча.
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ОЧЕРЕДНОЕ ЗЕЛЁНОЕ ДНО
Запутались в собственной лжи настолько, что начинают противоречить сами себе и даже не в состоянии это увидеть.
Читать противно всю эту помойную ЛОЖЬ.
Ещё чуть-чуть и у меня рвота начнётся от отвращения.
Достаточно было НЕ называть ни одну из возможных причин.
Вы же назвали одну, и ту против Украины.
Киздеть не надо было!!
Рыбу губит открытый рот!!
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МІНУС ДВЄНАЦАТЬ
щоб наладити вілносини хіба мусиш шось брехати або комусь підігрувати..?.
просто і нейтрально викласти текст - це ж так важко! просто неможливо! так?
будуть розглядатися всї версії...або... Україна не має змоги підтвердити або спростувати ні одну з версій... - і все!!! тут не треба щось мудрити...(і ніхто потім не тицьне брехнею в ніс...))))
Через трупы людей убитых Ираном зекоманда шагает к налаживанию отношений с Ираном.
Исамое печальное что им это не доходит.