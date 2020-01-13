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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Данилов (42) Иран (760) СНБО (3344) Бутусов Юрий (1984)

 Заявление посольства о "технических проблемах" было санкционировано, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, - Данилов

Посольство Украины 8 января сделало заявление, что авиакатастрофа произошла из-за "технических проблем".

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал Цензор.НЕТ в интервью.

"Заявление посольства была санкционировано нами, это было необходимое решение, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, и мы понимали риски. Мы благодарны украинским дипломатам в Тегеране, которые действовали профессионально и качественно. Наши действия полностью соответствуют национальным интересам, мы видим, что результаты нашей работы полезны для нашего государства. И за это я готов отвечать", - отметил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД будет анализировать ситуацию с сообщением посольства Украины в Иране о технических причина авиакатастрофы, - госсекретарь Заяц

Он подчеркнул, что руководство довольно работой посольства и консульства Украины. "С первой минуты, как был создан оперативный штаб, все работали как единая команда но в некоторых ситуациях кто-то должен брать на себя репутационные риски - у каждого своя работа для достижения общего результата", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Читайте полное интервью: Олексій Данілов: "Ми першими визначили, що "Боїнг" був збитий, але для цього ще треба було зібрати докази"

Источник: https://censor.net.ua/n3169676
 
 
 Топ комментарии
 
Похоже, зелёная власть гордится тем, что ее уличили во враньё.
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А перед цим ви говорили, що будете розслідувати. Тобто зевлада просто заплуталася у брехні.
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Отмазка для лохов:
мы все узнали через шесть минут после катастрофы,
но поджали хвост чтобы наладить сотрудничество...
А по сути если бы не канадцы
- то Иран до сих пор Янелоха посылал бы...
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Вот какая версия была у ЗЕбилов - до того ка Канада подняла шум...
Заявление посольства о "технических проблемах" было санкционировано, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, - Данилов - Цензор.НЕТ 2005
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паБЄДОносєц Зє! Його чекають не тільки в Кенії. Основна місія 9Мая у москві
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Влада брехунів та боягузів «Україна знала що літак був збитий, проте хотіла бути обережною, щоб не ворогувати з Іраном». Данилов це тільки підтвердив.

Заявление посольства о "технических проблемах" было санкционировано, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, - Данилов - Цензор.НЕТ 3206
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там не только Иран , там и па-рашню надо то было не замазать , патрончики то она подавала !а назвать все своими именами вазелиновым соплям ооочень ссыкотно !
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Не щоб не ворогувати, а щоб нашіх спеців допустили до розслідування і ми могли отримати беззаперечні докази.
А дурні, звісно, одразу почали б волати і не отримали б доказів у результаті.
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Ідіоте, не допускали, поки Канада, Австралія, США, Нідерланди... персів до стіни не приперли! Співробітничати воно мало, придурошне. Хоча мало, але як?! Бо відразу було ЦУ з Кремля шум не підносити, от і стали виродки на задні лапки. 2 роки збирались розбиратись. Якби світ не обломав, то так і стояли б, тварюки. І не без того, що компенсація мала бути, а як же ж без неї? Правда?
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Малоросс., перестали враждовать, перестав стрелять, но только оркам можно "допускаться" на освобождённые ранее территории.
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Тупая пригожинская тролляка даже не пытается вникнуть в смысл написанного оппонентом - продолжает гнуть согласованную в методичке линию.
Иди домой, лишнехромосомное, здесь нет водки - когда уже до тебя дойдет?
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Соавтор статьи Изабелла - иностранный корреспондент в.... Москве...
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Всё верно сделали. Достигли цели спокойно, без истерик.
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Але після цього всі країни будуть вважати їх брехунами🤔
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Да, да, да... Обосрались чётко по плану. И заранее все одели жёлтые штаны! сразу видно, что преЗЕдент го... комик! Заявление посольства о "технических проблемах" было санкционировано, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, - Данилов - Цензор.НЕТ 6476
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Похоже, зелёная власть гордится тем, что ее уличили во враньё.
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мабудь, це міністерство вже якоїсь іншої держави
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А що Сивоха в Раді національної безпеки і оборони робить?
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ой вже ж пукать піздно, ви ж так в тому міністерстві шкодуєте, що не технічні причини,шо капец просто --- ой же ж нетехнічні...ужос ужос...
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А перед цим ви говорили, що будете розслідувати. Тобто зевлада просто заплуталася у брехні.
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Так їм брехати, що дурному з гори котитися.
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Господи коли ви вже перестанете БРЕХАТИ???
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Олег, врать они будут всегда, даже в Ростове.
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Лихо врет Данилов. Какая власть в Украине все санкционировала, да еще рано утром, когда вас, представителей власти в Киеве почти никого и не было! Мы верим, ага.
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Данилов: Мы не с перепугу всрались, а по глубоко продуманному стратегическому замыслу.
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Дибилы вы трускавецкие. Вы, недоделанные, еще поблагодарите рукоблудство Ирана, что они соизволили признать свою вину, не смотря на 100% доказательства их вины, которые были известны уже спустя пару часов после катастрофы.
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данілофффф - афтар скандальної заяви, Чи ретранслював каманду із кримля?
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Зебильные клоуны не способны к правде.Они привыкли хохмить в 95 го. квартале,и перенесли эти хохмы и кривляния во власть...
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Заявление посольства о "технических проблемах" было санкционировано, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, - Данилов

Обтекайте молча.
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Розставили ноги, щоб на ляжках синяків не наробили
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Заявление посольства о "технических проблемах" было санкционировано, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, - Данилов

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ОЧЕРЕДНОЕ ЗЕЛЁНОЕ ДНО
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Лживые ублюдки.
Запутались в собственной лжи настолько, что начинают противоречить сами себе и даже не в состоянии это увидеть.
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які вони нікчемні та бридкі! спочатку обісруться, потіім своє гівно вилизують аж причмокують!
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Навіть про сою, лоліту, вальцмана, офшори, получалось більш креативно...
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ЗАТКНИТЕ уже этого удота!!!
Читать противно всю эту помойную ЛОЖЬ.
Ещё чуть-чуть и у меня рвота начнётся от отвращения.

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а вот мне интересно следующее, кто из слуг изи каломыйского возьмет на себя персональную ответственность и скажет - да это я санкционировал! данилов , ты сам такое можешь сказать или слабо? это я к тому - чтобы украинцы знали на кого все иух и презервативы вешать! ну смелее слуги!
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Заява посольства була санкціонована нами, це було необхідне рішення, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, і ми розуміли ризики. ... І за це я готовий відповідати. Источник: https://censor.net.ua/r3169642
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Наши действия полностью соответствуют национальным интересам, мы видим, что результаты нашей работы полезны для нашего государства. И за это я готов отвечать", - отметил Данилов. Источник: https://censor.net.ua/n3169676
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Чем больше они отмазываяются тем нелепей выглядят. Ну и чем наша власть в этом случае лучше иранской?
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Неужели поверить в то, что квартал 95 способен страной руководить было легче?
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Лжецы.
Достаточно было НЕ называть ни одну из возможных причин.
Вы же назвали одну, и ту против Украины.
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Пошли отмазки!
Киздеть не надо было!!
Рыбу губит открытый рот!!
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они еще и утверждают что тот бред который они несли был спланирован и санкционирован. напешите имя этого величашего гения, который организовал эту хрень и мотивы, будьте ласкаві
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Наверное те, встреча с которыми задержала Нелоха еще почти на сутки в Омане после катастрофы. С мотивами сложнее - диапазон большой и все версии ничем хорошим не пахнут.
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У оманского ишака задержка была связана только с одним - согласовывание позиции с московским куратором
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"ВИ АЦЕНІТЄ КРАСОТУ ІГРИ!"

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МІНУС ДВЄНАЦАТЬ

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Лучше бы заткнулись. Выглядело бы достойнее.
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санкционированая брехня на дипломатическом уровне? - впечатляет...
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Высший пилотаж"!!! "Врём, чтобы наладить сотрудничество...", Идиот, да тебе руки канадцы не подадут!!! Ну, неужели вы, "блазенята", думаете, что канадцы подобное "дерьмо", "схавают"?... Нормальным украинцам уже давно "всё понятно с вами"... А ты, Данилов, решил американцам, канадцам, немцам и британцам "пи.ду в лапти обувать...".
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ото ж і не треба лізти поперед батька в пекло!
щоб наладити вілносини хіба мусиш шось брехати або комусь підігрувати..?.
просто і нейтрально викласти текст - це ж так важко! просто неможливо! так?
будуть розглядатися всї версії...або... Україна не має змоги підтвердити або спростувати ні одну з версій... - і все!!! тут не треба щось мудрити...(і ніхто потім не тицьне брехнею в ніс...))))
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Высший пилотаж"!!! "Врём, чтобы наладить сотрудничество...", Идиот, да тебе руки канадцы не подадут!!! Ну, неужели вы, "блазенята", думаете, что канадцы подобное "дерьмо", "схавают"?... Нормальным украинцам уже давно "всё понятно с вами"... А ты, Данилов, решил американцам, канадцам, немцам и британцам "пи.ду в лапти обувать...".
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Дажне не могут признать что обосрались
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Это какой- сюр! Вон посольский Заяц говорит, что посольство само разместило сообщение, почитайтк здесь же новость, на Цензоре. Без всяких "санкционировано" от Данилова. Зелень, вы хоть врите в унисон.
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Через трупы людей убитых рфией зекоманда шагает к налаживанию отношений с пуйлом.
Через трупы людей убитых Ираном зекоманда шагает к налаживанию отношений с Ираном.

Исамое печальное что им это не доходит.
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Блін, наскільки вони тупі і бездарні! Навіть збрехати толком не можуть. От зебелоїди нам вибрали шобло...
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Основное - гибель канадских и иранских граждан, а не украинских и самолёта и канадцев в любом случае допустили бы. Почему тогда для украинских экспертов сделали бы исключение?
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Смешно, как они теперь отмазки придумывают одну идиотичнее другой. Интересно что они придумают на сообщение иранцев о недопуске к дальнейшему расследованию нашей комиссии, прилетевшей в Иран без соответствующим образом оформленных на государственном уровне официальных документов, подтверждающих их правомочность и требование сдать все полученные вещдоки и материалы комиссии ІКАО...
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Лучше бы уже молчал Данилов, Данилюк, Донецкий....
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