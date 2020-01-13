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Все про:Одесса (5868) пожар (3896) Нацполиция (10732)

 Пожар в одесском колледже: Полиции сообщила о подозрении в служебной халатности завхозу учебного заведения

Правоохранители сообщили заведующей хозяйством сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе следствия установлено, что еще в 2014 году работниками ГСЧС была проведена плановая проверка соблюдения пожарной безопасности в учебном заведении. По ее результатам был выявлен ряд грубых нарушений, среди которых - отсутствие первичных средств пожаротушения, системы оповещения о пожаре, закрыты пожарные выходы, решетки на окнах первого и четвертого этажей и тому подобное. По состоянию на день возникновения пожара указанные нарушения устранены ни были. Несмотря на это, подозреваемая, будучи должностным лицом, ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности, а также членом комиссии по проверке готовности корпусов колледжа к новому учебному году, согласилась с выводом комиссии о готовности учреждения к учебному году.

Следствием служебной халатности стала невозможность эффективного тушения огня, своевременного оповещения и эвакуации людей, которые при пожаре находились в здании, что в результате привело к трагической гибели 16 человек, считают в полиции.

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Сейчас завхозу сообщено о подозрении ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Следствие вместе с прокуратурой области будет ходатайствовать перед судом об избрании женщине меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

Напоминаем, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован. В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

Комиссия Кабмина назвала основной версией пожара в одесском колледже - возгорание бытового электрооборудования.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169674
 
 
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Завхоз!!! Усе, дело закрыто!!! Слуги народа расследование закончили, урря!
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Знайшли на кого превести стрілки😏
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опять стрелочник виноват? а кто виновен что дал разрешенинэксплуатации помещения?
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Знайшли на кого превести стрілки😏
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Завхоз!!! Усе, дело закрыто!!! Слуги народа расследование закончили, урря!
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опять стрелочник виноват? а кто виновен что дал разрешенинэксплуатации помещения?
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так ему гаду. главное, директор белый и пушистый.
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Хотя якщо воно пило, можно перевести стрелки и посадить районного нарколога Каца...
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В 14-м году,а по регламенту проверка должна проходить перед каждым учебным годом.Должны быть указаны замечания и сроки их устранения после чего обязана быть проверка устранения замечаний и акт об окончательной проверки с допуском здания к эксплуатации.А этого судя по всему нифига не проводилось и теперь свое ПРЕСТУПЛЕНИЕ хотят свалить на какого-то завхоза.
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Так комиссия тоже не пальцем делана, раз допустила. Ну и плюс "авось не сгорит". Не исключено что стрелочница после получения тройки лет условно, сразу же поедет на своей новой машине в свою новую квартиру.
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Хорошо б,для верности, пару АТОшников и какого-то детского хирурга арестовать.
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Раньше таких виновных называли стрелочниками,а теперь завхозами.У меня вопрос:"А что на месте пожарища будут строить и когда?"
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зеленский будет на брифинге по этому поводу лохов наплужать ?
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