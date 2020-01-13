 США наложили санкции на молдавского олигарха Плахотнюка, - Помпео

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Коррупционные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство права и серьезно поставили под угрозу независимость демократических институтов в Молдове. Сегодня я публично вношу его в список", - отметил он.
"США стоит рядом с Молдовой в борьбе с коррупцией", - добавил он.
Кроме Плахотнюка, запрет на выдачу въездных виз вводят в отношении его жены Оксаны Килдеску, сына Тимофея Плахотнюка и несовершеннолетнего ребенка (очевидно, сына Иннокентия), говорится в сообщении на сайте Госдепа.
США - агенды *******, капитулянты, зрадофилы и марионетки Коломойского.
Какие еще нужны доказательства?
-Шыкаладом.
Красота!
ЗЕ в Оман не от хорошей жизни ездил бабло Коломойского спасать. Низзя Бене бабло хранить в нормальных странах. Поэтому он ныкал их от США в Омане. А из Омана они так просто не достаются, как из Кипра, например.
Он все еще под следствием в США и ВБ или уже в розыске?
Почему?
Какая разница?
Да, зєглот?
Якщо зелена жаба не хоче
Энергосектор Молдовы характеризуется двумя плачевными явлениями: полная зависимость от импорта российского газа и закупка электроэнергии у непризнанного ею же самой Приднестровья. Эти две «неизбежности» связаны нераздельно.
Ой, как мило. А, кто же это в Украине сейчас закупает электроэнергию, газ и уголь на Роисе?
Ой!!! Да не может быть, шоб это был честный дядя Беня Коломойский...
Сразу видно, что партнеры.