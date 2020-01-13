 США наложили санкции на молдавского олигарха Плахотнюка, - Помпео

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Коррупционные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство права и серьезно поставили под угрозу независимость демократических институтов в Молдове. Сегодня я публично вношу его в список", - отметил он.

"США стоит рядом с Молдовой в борьбе с коррупцией", - добавил он.

Кроме Плахотнюка, запрет на выдачу въездных виз вводят в отношении его жены Оксаны Килдеску, сына Тимофея Плахотнюка и несовершеннолетнего ребенка (очевидно, сына Иннокентия), говорится в сообщении на сайте Госдепа.

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