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Все про:Молдова (1057) олигарх (529) Плахотнюк (6)

 США наложили санкции на молдавского олигарха Плахотнюка, - Помпео

Соединенные Штаты ввели санкции против молдавского олигарха и бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на  "Европейскую правду", об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Коррупционные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство права и серьезно поставили под угрозу независимость демократических институтов в Молдове. Сегодня я публично вношу его в список", - отметил он.

"США стоит рядом с Молдовой в борьбе с коррупцией", - добавил он.

Кроме Плахотнюка, запрет на выдачу въездных виз вводят в отношении его жены Оксаны Килдеску, сына Тимофея Плахотнюка и несовершеннолетнего ребенка (очевидно, сына Иннокентия), говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Читайте также: Беглый олигарх Плахотнюк и экс-премьер Филат названы главными бенефициарами кражи миллиарда долларов из банков Молдовы

Источник: https://censor.net.ua/n3169672
 
   
 Топ комментарии
 
Санкции на петиного лепшего друга и бизнес-партнера?
США - агенды крембля, капитулянты, зрадофилы и марионетки Коломойского.
Какие еще нужны доказательства?
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О друга і партнера свині порошенка прижимають.. Скоро США візьмуть я за вбивцю крадія мародера Парашенко..
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Не хорошо как получилось. На Петиного кореша санкции наложили. Вот американцы кремлеботы. Ведь каждый украинский петебот знает что с кацапами нужно торговать а не воевать
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Санкции на петиного лепшего друга и бизнес-партнера?
США - агенды *******, капитулянты, зрадофилы и марионетки Коломойского.
Какие еще нужны доказательства?
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Неповнолітній теж був корупціонером?
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Мішенька , той , хто одяг із символами окупанта носить ?
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О друга і партнера свині порошенка прижимають.. Скоро США візьмуть я за вбивцю крадія мародера Парашенко..
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А скажи, тріпєр ромалюк, гарно,що депутатам і топчиновникам щарплати підняли більше 100 тисяч. Це ж тепер народ заживе, знаючи, що кива дрочитиме не за 49 штук, а за 100. Та й слузі народу тепере можна буде знайти лівулю в якої " анал не табу".

Красота!
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а коли вже будуть санкції на ахметюка з каломойтюком чучмою та іншою "українською" гидотою ?
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Коломой и так у США на кукане.

ЗЕ в Оман не от хорошей жизни ездил бабло Коломойского спасать. Низзя Бене бабло хранить в нормальных странах. Поэтому он ныкал их от США в Омане. А из Омана они так просто не достаются, как из Кипра, например.
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воно не здатне брудні шкарпетки від жінки заховати ...не те що беніні гроші ...та й куди він що заховає якщо все правління нбу соресовські хвойди ...це тут діджиталізація ...а там у Штатах добре знають що нічого з нічого не з"являється і нікуди безслідно не зникає ...це тільки українцям розказують казки про вкрадені гроші ...всі гроші залишають слід , крім готівки ...але готівку у таких кількостях як вони 3,14здять ніде не сховаєш
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А шо там с хозяином ЗЕ Коломойским?

Он все еще под следствием в США и ВБ или уже в розыске?
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Зеленский до сих пор не возобновил санкции против металлургического завода в Приднестровье.
Почему?
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Так! Виходить, що Коломойський партнер Плахотнюка.
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Ну тогда не удивительно, что бенины миньетчицы тут скачут с одним и тем же фейком про Пороха. США наклали санкції на молдавського олігарха Плахотнюка, - Помпео - Цензор.НЕТ 2784
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Не хорошо как получилось. На Петиного кореша санкции наложили. Вот американцы кремлеботы. Ведь каждый украинский петебот знает что с кацапами нужно торговать а не воевать
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Це точно. Наприклад сєріальчікі їм продавати.
Какая разница?

Да, зєглот?
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А пэпа в конце ***сцарствования* снял! Это уже показатель!
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яке нещастя спідкало любого друга парашена мальдівсько-ліпецького! напевно агенти кремля і ху@ло винні!
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Не паясничай! Самое надежное убежище для Плохотнюка-подмосковье!
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Педюня расстроился видать.... Столько всего связывает...
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За все время,что Украина выиграла с этой дружбы?
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А на молдавського хаббадника падлошенко коли санкції штати накладуть
Якщо зелена жаба не хоче
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Выбор схем в арсенале г-на Плахотнюка достаточно широк, но есть одна интересная история со схемой в энергетике.
Энергосектор Молдовы характеризуется двумя плачевными явлениями: полная зависимость от импорта российского газа и закупка электроэнергии у непризнанного ею же самой Приднестровья. Эти две «неизбежности» связаны нераздельно.

Ой, как мило. А, кто же это в Украине сейчас закупает электроэнергию, газ и уголь на Роисе?
Ой!!! Да не может быть, шоб это был честный дядя Беня Коломойский...
Сразу видно, что партнеры.
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Ничего бедненькому Плохотнюку не будет! Он может даже обратно на Родину вернуться,и ему ничего и тут не будет. Но самое надежное место-это Ростов. А все остальное это был цирк,для того,чтобы привести к власти соССиалистов,как было в конце 90-ых,когда Лучинский привел к власти комМУнистов. И еще,- Вы знаете,кто протащил во власть Додона? Не знаете? Так я Вам скажу- Плохотнюк! Это было при комМУнисте Воронине!
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а у вас коммунисты... как живут по заветам Ленина, Маркса и Энгельса читали?))
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У нас комМУнистов почти не остались,- почти все стали соССиалистами! Обычно говорят,что соССиализм это первая фаза комМУнистического строя,-а тут ********,были комМУнистами,а стали соССиалистами...Ретроградство,какое-то... Вобщем то,каждый из них в конце пути,когда свечку будут держать,будет думать о себе "Каким же я подонком был в этой жизни..."
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