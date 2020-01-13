 Задержка вылета "Боинга" из Тегерана связана с перегрузом - 80 чемоданов погибших пассажиров остаются в аэропорту, - Данилов

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал Цензор.НЕТ в интервью.

"Мы получили информацию о том, что были определенные задержки с отправкой самолета на один час. Надо было сразу выяснить - почему? Эти задержки были связаны с тем, что была перегрузка самолета, и 80 чемоданов пассажиров, которые были загружены, сняли. Они находятся сегодня на таможенном терминале в Тегеране. Самолет взлетал не перегруженным. То есть часть чемоданов погибших до сих пор находятся в аэропорту", - отметил Данилов.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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