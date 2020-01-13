 Задержка вылета "Боинга" из Тегерана связана с перегрузом - 80 чемоданов погибших пассажиров остаются в аэропорту, - Данилов

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал Цензор.НЕТ в интервью.
"Мы получили информацию о том, что были определенные задержки с отправкой самолета на один час. Надо было сразу выяснить - почему? Эти задержки были связаны с тем, что была перегрузка самолета, и 80 чемоданов пассажиров, которые были загружены, сняли. Они находятся сегодня на таможенном терминале в Тегеране. Самолет взлетал не перегруженным. То есть часть чемоданов погибших до сих пор находятся в аэропорту", - отметил Данилов.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Читайте полное интервью: Олексій Данілов: "Ми першими визначили, що "Боїнг" був збитий, але для цього ще треба було зібрати докази"
Але ж до того, як:
«Стоит заметить, что именно во время задержки произошла ракетная атака Ирана на авиабазу, которая используется США."
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/01/8/7104874/
Іранці наносять ракетний удар по базам США.
Потім злітає український літак. А тут якраз отвєтка США по базі ППО КВІР де ЗРК ТОР, з спєціалістамі-совєтніками, що поряд з Аеропортом Хомейні. Вибухи, все горить. Український літак падає. Ракета США 100%.
Але Тамп у останню мить, дав відбій.
Так, в промежуток с 3 до 4 ночи в Тегеране приземлились самолеты трех турецких компаний (Turkish Airlines, Pegasus и AtlasGlobal) и Qatar Airlines, а в 5:35 сел еще один самолет Turkish Airlines из Стамбула.
Наш злетів у 6:15. Практично, через ГОДИНУ після Turkish Airlines . А не через ДВІ хвилини.
(«Диявол нишкне в деталях»)
Часть багажа должна была бы быть отправлена другим/следующим рейсом..
Мировая практика.
За шмутки Жизнь отдашь?
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/01/8/7104874/
И это все потому, что им дали приказ из кремля, чтобы каким-то уму непостижимым образом надавить на Зеленского, чтобы он всей Украиной вошел в состав наваросии...
Макс. взлетный вес (кг) 78 240 - 79 000
Макс. посадочный вес (кг) 63 320
Вес пустого (кг) 41 140
Макс. вес без топлива (кг) 61 690
Макс. коммерческая загрузка (кг) 20 540
Емкость топливных баков (л) 26 020
Летные данные:
Дальность полета с макс. загрузкой (км) 5 400
Макс. крейсерская скорость (км/ч) 850
Длина пробега (м) 1 630
Двигатели CFMI CFM56-7B24/26,
2 x 10980-11930 кгс
Пассажирский салон:
Кол-во кресел (эконом) 189
Кол-во кресел (эконом/ бизнес) 160
Ширина салона (м) 3.54
Вопрос: сколько тонн чьюмоданов везли с Ирана? Золото везли и ли что?
из-за пассажиров перегруза не могло возникнуть математически, там запас ещё тонн 5