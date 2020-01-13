EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  2855  51
Материалы по теме:
Все про:Данилов (42) расследование (2645) СНБО (3344) МАУ (143) Бутусов Юрий (1984)

 Задержка вылета "Боинга" из Тегерана связана с перегрузом - 80 чемоданов погибших пассажиров остаются в аэропорту, - Данилов

Вылет рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" задержали из-за перегруза. 80 чемоданов пассажиров, которые сняли, находятся на таможенном терминале в Тегеране.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал Цензор.НЕТ в интервью.

"Мы получили информацию о том, что были определенные задержки с отправкой самолета на один час. Надо было сразу выяснить - почему? Эти задержки были связаны с тем, что была перегрузка самолета, и 80 чемоданов пассажиров, которые были загружены, сняли. Они находятся сегодня на таможенном терминале в Тегеране. Самолет взлетал не перегруженным. То есть часть чемоданов погибших до сих пор находятся в аэропорту", - отметил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СВР доложила о падении украинского самолета в Иране 8 января в 05:41, через 6 минут об этом знал президент, - Данилов

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Читайте полное интервью: Олексій Данілов: "Ми першими визначили, що "Боїнг" був збитий, але для цього ще треба було зібрати докази"

Источник: https://censor.net.ua/n3169665
 
 
 Топ комментарии
 
Самолеты взлетали и садились и до и после, но сбили именно наш, теперь нам рассказывают сказки про ошибку, про намаз и про прочую хрень...
 показать весь комментарий
 
тепер чемодани забере бородата бабуся.....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Самолеты взлетали и садились и до и после, но сбили именно наш, теперь нам рассказывают сказки про ошибку, про намаз и про прочую хрень...
 показать весь комментарий
 
 
Между непредумышленным и умышленным массовым убийством разница вообще-то огромная.
 показать весь комментарий
 
 
Взлєталі.
Але ж до того, як:
«Стоит заметить, что именно во время задержки произошла ракетная атака Ирана на авиабазу, которая используется США."
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/01/8/7104874/
 показать весь комментарий
 
 
.... Наприклад, до вильоту "Боїнга" МАУ з Тегерану вилетіли лайнери німецької "Люфтганзи", Австрійських авіаліній, а за дві хвилини після - літак турецької авіакомпанії.Источник: https://censor.net.ua/r3169642...
 показать весь комментарий
 
І паззл складується.
Іранці наносять ракетний удар по базам США.
Потім злітає український літак. А тут якраз отвєтка США по базі ППО КВІР де ЗРК ТОР, з спєціалістамі-совєтніками, що поряд з Аеропортом Хомейні. Вибухи, все горить. Український літак падає. Ракета США 100%.
Але Тамп у останню мить, дав відбій.
 показать весь комментарий
 
Это очень трудно организовать, тупо ждали наш самолет, турецкий взлетевший через 2 мин., не тронули.
 показать весь комментарий
 
 
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/01/8/7104874/
Так, в промежуток с 3 до 4 ночи в Тегеране приземлились самолеты трех турецких компаний (Turkish Airlines, Pegasus и AtlasGlobal) и Qatar Airlines, а в 5:35 сел еще один самолет Turkish Airlines из Стамбула.
Наш злетів у 6:15. Практично, через ГОДИНУ після Turkish Airlines . А не через ДВІ хвилини.
(«Диявол нишкне в деталях»)
 показать весь комментарий
 
 
Та понятно. А чому рейс не відмінили взагалі?
 показать весь комментарий
 
 
не було причин. це був 28 літак, який вилітав.
 показать весь комментарий
 
 
тепер чемодани забере бородата бабуся.....
 показать весь комментарий
 
 
О перегрузе писали другие ресурсы..
Часть багажа должна была бы быть отправлена другим/следующим рейсом..
Мировая практика.
 показать весь комментарий
 
 
_Чего? Мировая практика? Затримка вильоту "Боїнга" з Тегерана пов'язана з перевантаженням - 80 валіз загиблих пасажирів залишаються в аеропорту, - Данілов - Цензор.НЕТ 2228 Я по прилёту окажусь без багажа, который прилетит, быть может, только завтра? А если у меня через час-два посадка на другой рейс? Мировая практика... дерьмо это!
 показать весь комментарий
 
 
Мона взять больше топлива..
За шмутки Жизнь отдашь?
 показать весь комментарий
 
Забрехались так, що вам вже ніхто не вірить.
 показать весь комментарий
 
 
Чемоданы виноваты, хорошая версия...
 показать весь комментарий
 
 
"Борт МАУ вылетел из аэропорта со значительной задержкой, причина которой не уточняется. Взлет зафиксирован в 6:12 утра вместо планового времени 5:15. Стоит заметить, что именно во время задержки произошла ракетная атака Ирана на авиабазу, которая используется США."
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/01/8/7104874/
 показать весь комментарий
 
т.е. у базьі бьіло расписание рейсов? если так, то как они не получили инфу о позднем вьілете?
 показать весь комментарий
 
 
Т.є. система ППО аеропорту Хомені, чекала отвєтку від США.



 показать весь комментарий
 
Даже не так. Судя по всему исперды-комментаторы уверены, что диспетчерская служба аэропорта точно знала время запланированной ракетной атаки на базу США и, что еще более важно, время ожидаемого ответного удара со стороны США, поэтому заполнила на треть самолет гражданами Ирана, придумала историю про чемоданы (сами исперды-комментаторы чемоданы не видели, поэтому уверены, что их нет) чтобы задержать рейс, и в полной уверенности, что никогда и никто об этом не догадается, отправила самолет прямо под ракеты ПВО.
И это все потому, что им дали приказ из кремля, чтобы каким-то уму непостижимым образом надавить на Зеленского, чтобы он всей Украиной вошел в состав наваросии... Затримка вильоту "Боїнга" з Тегерана пов'язана з перевантаженням - 80 валіз загиблих пасажирів залишаються в аеропорту, - Данілов - Цензор.НЕТ 2089
 показать весь комментарий
 
 
Ребяты, вы так заврались, что даже если и скажете случайно правду, никто не поверит. Репутация, аднака... Задержка вылета "Боинга" из Тегерана связана с перегрузом - 80 чемоданов погибших пассажиров остаются в аэропорту, - Данилов - Цензор.НЕТ 3562
 показать весь комментарий
 
 
а что там с телами? в них есть шрапнель, они цельі, все ли они? по идее они все бьіли еще пристегнутьі
 показать весь комментарий
 
Их в радиусе 2 км собирали. Ты раскуроченый фюзелаж видел? Там уже пофиг были они пристегнуты или нет.
 показать весь комментарий
 
 
с телами всё грустно, там одни фрагменты, то что я видел на видео (
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбилы выкручиваюца как могут. Если бы Иран сам не признался шо сбили ракетой, то ЗЕсепарская шобла до сих пор бы визжала что это техническая неисправность.
 показать весь комментарий
 
 
Почему-то уверен, что сбили кацапы, а иранцы взяли вину на себя за какие-либо преференции от РФ.
 показать весь комментарий
 
 
по последней информации от соседей на квартале сбивал лично ху@ло! чтобы испортить отдых оманскому ослу!
 показать весь комментарий
 
у нажавшего кнопку еготамнебывшего ванятки были проблемы со связью, только потому, шо тот был ни бум, бум на фарси.
 показать весь комментарий
 
 
Вес:
Макс. взлетный вес (кг) 78 240 - 79 000
Макс. посадочный вес (кг) 63 320
Вес пустого (кг) 41 140
Макс. вес без топлива (кг) 61 690
Макс. коммерческая загрузка (кг) 20 540
Емкость топливных баков (л) 26 020
Летные данные:
Дальность полета с макс. загрузкой (км) 5 400
Макс. крейсерская скорость (км/ч) 850
Длина пробега (м) 1 630
Двигатели CFMI CFM56-7B24/26,
2 x 10980-11930 кгс
Пассажирский салон:
Кол-во кресел (эконом) 189
Кол-во кресел (эконом/ бизнес) 160
Ширина салона (м) 3.54

Вопрос: сколько тонн чьюмоданов везли с Ирана? Золото везли и ли что?
 показать весь комментарий
 
 
_Отож! Якобы пришлось выгружать 3,2 тонны чемоданов (и это явно завышенная оценка)
 показать весь комментарий
 
180 человек примерно 11 тонн, и 180 чемоданов по 20 кил ещё 4 тонны, итого 15 тонн, а можно 61-41=20 тонн
 показать весь комментарий
 
похоже на правду. перед началом эскалации бежало много семей иранцев с двойным гражданством много везли. интересно бы узнать род занятий каждого из пассажиров.
 показать весь комментарий
 
_Подтвердилось бы если большая часть билетов раскуплены в течение нескольких дней перед вылетом. Это представляется маловероятным.
 показать весь комментарий
 
мы ничего не знаем о билетах. знаем, что вдруг полторы сотни иранцев засобирались за кордон. много семей. большинство в двойным гражданством.
 показать весь комментарий
 
очередная хрень от данилова! дебилоиду нужно учить матчасть!!!
 показать весь комментарий
 
Это нам сейчас аккуратно намекают, что всему виной капитан, который взял лишнее топливо, из-за которого пришлось выгружать часть багажа и поэтому борту прилетело Затримка вильоту "Боїнга" з Тегерана пов'язана з перевантаженням - 80 валіз загиблих пасажирів залишаються в аеропорту, - Данілов - Цензор.НЕТ 4231
 показать весь комментарий
 
 
Наша казка гарна, нова, починаймо її знову. А не багато казок ви нам засовуєте, щедрувальники?
 показать весь комментарий
 
 
Новая отмазка от сказачника Данилова! Была же версия - "вылет задержали, бо как раз Иран атаковал базы амеров ракетами". По-моему, версия даже иранская. Извиваются земрази, как уж под вилами.
 показать весь комментарий
 
одна из погибших занималась грузоперевозками. Её самолёт с гуманитаркой.. летом уничтожили в Ливии. Что она делала в Иране. И не везла ли она груз?
из-за пассажиров перегруза не могло возникнуть математически, там запас ещё тонн 5
 показать весь комментарий
 
зеленский дорого за побрехать не возьмёт ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх