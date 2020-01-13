 "Сомнения есть в объективности суда, а не следствия", - доброволец Осмаев о задержании подозреваемого в убийстве снайпера ВСУ Окуевой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфиреи Gromadske ТВ.
Осмаев отметил, что никогда не знал подозреваемого, а также других членов группы.
Он понимает, что это заказное преступление: "Относительно о следствии нет, то сомнений нет., Но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах", - отметил Адам.
В 2017 году после убийства Амины тогдашний советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что на оружии был найден ДНК вероятных стрелков. Однако, оперативно эту информацию опровергли в полиции, отметив, что никаких следов не было.
Осмаев пояснил, что в ходе расследования не знал больше СМИ, но уверен, что информацию о ДНК на оружии опровергли для того, чтобы не повредить следствию.
"Сначала сказали о ДНК, но это было неправильно с оперативной точки зрения, так потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников", - сказал Осмаев.
Мужчина также выразил благодарность правоохранителям, отметив, что "это большая удача, причиной которой стала рутинная работа полиции".
"Я думаю скоро следствие предоставит информацию о заказчиках. Это представители власти в РФ ", - уверен Осмаев.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.
12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.
Все в одной лодке.
И это горе надолго.
Слава Свободной Ичкерии!
Слава Україні
Как вы думаете мог ли ЗЕ быть заказчиком?
Защищая своих в судах устраивают цырки национал-маргинальные отморозки: запугивая, избивая, обсыкая и угрожая адвокатам, журналистам и оппонентам.
На мой скромный взгляд, за эти 6 лет право в Украине уничтожено полностью.
К неприкосновенным и неподсудным олигархам, депутатам, уркам и приближённого к верхушке блатняка присоединились ещё ветераны АТО и разные волонтёры, которым оказывается тоже можно нарушать закон и за них всегда найдутся защитники, и закон всегда найдёт для них оправдание.
Уже нихто никому нигде не верит. Все вокруг орут друг на друга, брызгаются своими фекалиями и откровенно ненавидят друг друга. Мы разрушили наше единство, шо образовалось в нас во времена Майдана. Нафиг! До откровенной вражды...
Это всё - шо у нас получилось построить за 6 лет.
Другими словами "братские народы".
""национал-маргинальные отморозки""" - списано с пригожинской методички.
Ну, я националист.
А, російською пишу? Не питання.
Я - ультра націоналіст. Не правий, і не лівий, тому що патріот.
Яке ти відношення маєш до Майдану, чучело?
Зроби Майдан в своєму Усть-Блошанську Іркутської губернії.
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Впевен, ти й не знаєш, де знаходиться класне місто Біла Церква.
Взяло собі нік, косить під українця, тварина..