 "Сомнения есть в объективности суда, а не следствия", - доброволец Осмаев о задержании подозреваемого в убийстве снайпера ВСУ Окуевой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфиреи Gromadske ТВ.

Осмаев отметил, что никогда не знал подозреваемого, а также других членов группы.

Он понимает, что это заказное преступление: "Относительно о следствии нет, то сомнений нет., Но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах", - отметил Адам.

В 2017 году после убийства Амины тогдашний советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что на оружии был найден ДНК вероятных стрелков. Однако, оперативно эту информацию опровергли в полиции, отметив, что никаких следов не было.

Осмаев пояснил, что в ходе расследования не знал больше СМИ, но уверен, что информацию о ДНК на оружии опровергли для того, чтобы не повредить следствию.

"Сначала сказали о ДНК, но это было неправильно с оперативной точки зрения, так потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников", - сказал Осмаев.

Мужчина также выразил благодарность правоохранителям, отметив, что "это большая удача, причиной которой стала рутинная работа полиции".

"Я думаю скоро следствие предоставит информацию о заказчиках. Это представители власти в РФ ", - уверен Осмаев.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.