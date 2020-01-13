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Все про:общество (143) убийство (5471) Окуева Амина (119)

 "Сомнения есть в объективности суда, а не следствия", - доброволец Осмаев о задержании подозреваемого в убийстве снайпера ВСУ Окуевой

Муж Амины Окуевой, который был вместе с ней в автомобиле, когда на них покушались, прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве жены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  он заявил в эфиреи Gromadske ТВ.

Осмаев отметил, что никогда не знал подозреваемого, а также других членов группы.

Он понимает, что это заказное преступление: "Относительно о следствии нет, то сомнений нет., Но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах", - отметил Адам.

В 2017 году после убийства Амины тогдашний советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что на оружии был найден ДНК вероятных стрелков. Однако, оперативно эту информацию опровергли в полиции, отметив, что никаких следов не было.

Осмаев пояснил, что в ходе расследования не знал больше СМИ, но уверен, что информацию о ДНК на оружии опровергли для того, чтобы не повредить следствию.

"Сначала сказали о ДНК, но это было неправильно с оперативной точки зрения, так потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников", - сказал Осмаев.

Мужчина также выразил благодарность правоохранителям, отметив, что "это большая удача, причиной которой стала рутинная работа полиции".

"Я думаю скоро следствие предоставит информацию о заказчиках. Это представители власти в РФ ", - уверен Осмаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У следствия нет информации о "большом долге" Осмаева и Окуевой , - глава полиции Киевщины Небытов

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

Источник: https://censor.net.ua/n3169664
 
   
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завтра их всех отпустят на россию, обменяют на какого нибудь гастробайтера из Полтавы, который репостнул ничайно, что путин-хуйло
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Всё что заявляет Антон Геращенко это полный бред.
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Какое может быть доверие к МВС под руководством Авакова ? 😎
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завтра их всех отпустят на россию, обменяют на какого нибудь гастробайтера из Полтавы, который репостнул ничайно, что путин-*****
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Блохер это еще круто, думаю поменяют на какого нибудь неудачливого нарика, прповозящего в занице пару доз...
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Всё что заявляет Антон Геращенко это полный бред.
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Человек проявляет нужные качества, это главное.
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Какое может быть доверие к МВС под руководством Авакова ? 😎
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Яка може бути довіра взагалі до зеленої влади?
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А когда в Украине было доверие к власти ? Как была бандитско-олигархическая, так и осталась... 😕
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Багато хто має такі переконання щодо цього замовного вбивства та судової системи.
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У Авакова шьют убийство Акуевой киллеру, связанному с СБУ времен Порошенко, https://uc.ink/1hL1cT?pub=link [У Авакова шьют убийство Акуевой киллеру, связанному с СБУ времен Порошенко - Экономика от Пророка]: Посмотри!
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Не Акуєвой, а Окуєвої. І не "связанному с СБУ", а "можливо пов'язаний з торгівцями зброєю, які можливо пов'язані з СБУ".
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Адам, Амина.. Не имел чести быть знакомым лично, но есть общие хорошие друзья.
Все в одной лодке.
И это горе надолго.
Слава Свободной Ичкерии!
Слава Україні
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Предводитель ОПГ убившей Окуеву такой себе Юра Редькин. Он с Еленой Зеленской и его советником Шефиром ведут общий бизнес.
Как вы думаете мог ли ЗЕ быть заказчиком?
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Офигєнна таємниця наявності слідів ДНК. Мабуть для того аби злочинець не міг змінити свою ДНК. А ось підкинути ДНК потім, навіть туди де його не було, слідство здатне.
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Не знаю, но уже понятно , за заказными убийствами стоят то типа волонтеры, то типа атошник. А куда подевался след ФСБ РФ, про которое кричали на каждом углу????В принципе происходит то, что происходило в начале 90, когда бравые афганцы превратились в обыкновенных бандюков.....
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а може слід ФСБ треба шукати в поліції, прокуратурі та судах?
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Все может быть.Но я уже склонен, к тому, что мы имеем обыкновенных бандюков прикрывающиеся типа волонтеров и атошников....
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якщо ти сволота відчувати себе сволотою самому погано для травлення. і тому ти ємєля з такою надією чіекаєш що і інші стануть схожими на тебе . тоді ти виглядатимеш як рівний серед рівних . правда ?
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Иди придурок лесом.Кто министр МВД, твое чучело с майдана или я что то путаю....
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Москва методично через наших советских представителей народа Украины,которые сейчас у власти убирает и запугивает ,исключительно волонтёров, атошников и активистов майдана,ранее Аваковым были упразднены добровольные батальоны, остался последний шаг это братание донецким советским как говорит кремлёвский Фюрер НАРОДОМ УКРАИНЫ,так как по хутинскому понятию Украины как страны не ,а есть просто советский народ Украины
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В стране полностью дискредитирована судебно-правовая система.
Защищая своих в судах устраивают цырки национал-маргинальные отморозки: запугивая, избивая, обсыкая и угрожая адвокатам, журналистам и оппонентам.
На мой скромный взгляд, за эти 6 лет право в Украине уничтожено полностью.
К неприкосновенным и неподсудным олигархам, депутатам, уркам и приближённого к верхушке блатняка присоединились ещё ветераны АТО и разные волонтёры, которым оказывается тоже можно нарушать закон и за них всегда найдутся защитники, и закон всегда найдёт для них оправдание.
Уже нихто никому нигде не верит. Все вокруг орут друг на друга, брызгаются своими фекалиями и откровенно ненавидят друг друга. Мы разрушили наше единство, шо образовалось в нас во времена Майдана. Нафиг! До откровенной вражды...
Это всё - шо у нас получилось построить за 6 лет.
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Твое так называемое "единство" - это столетия геноцида украинцев русскими.
Другими словами "братские народы".
""национал-маргинальные отморозки""" - списано с пригожинской методички.
Ну, я националист.
А, російською пишу? Не питання.
Я - ультра націоналіст. Не правий, і не лівий, тому що патріот.
Яке ти відношення маєш до Майдану, чучело?
Зроби Майдан в своєму Усть-Блошанську Іркутської губернії.
==
Впевен, ти й не знаєш, де знаходиться класне місто Біла Церква.
Взяло собі нік, косить під українця, тварина..
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