 Минобороны временно приостановило приватизацию служебного жилья

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"На время введения нового механизма временно ограничено исключение жилья из числа служебного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения являются частью комплексного подхода к обеспечению военнослужащих и их семей жильем, который вводится в рамках выполнения Программы трансформации Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

На данный момент уже были обнародованы открытые списки военнослужащих, находящихся в очереди на получение квартиры. Также было начато формирование единого земельно-объектного банка и фонда штатно-должностного жилья для проживания военнослужащих во время службы.

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"На период внедрения практического этапа систематизации сведений об имеющемся ведомственном жилье, унификации и перевода процессов его выдачи в онлайн, временно ограничено исключения жилых помещений из числа служебного жилья. После запуска прозрачного механизма, процесс "расслужебливания" будет возобновлен", - подчеркивают в ведомстве.

Ожидается, что новый подход минимизирует коррупкицонные риски и обеспечит прозрачность процесса предоставления военнослужащим жилья на всех этапах.

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