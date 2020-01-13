 Минобороны временно приостановило приватизацию служебного жилья

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"На время введения нового механизма временно ограничено исключение жилья из числа служебного", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения являются частью комплексного подхода к обеспечению военнослужащих и их семей жильем, который вводится в рамках выполнения Программы трансформации Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.
На данный момент уже были обнародованы открытые списки военнослужащих, находящихся в очереди на получение квартиры. Также было начато формирование единого земельно-объектного банка и фонда штатно-должностного жилья для проживания военнослужащих во время службы.
"На период внедрения практического этапа систематизации сведений об имеющемся ведомственном жилье, унификации и перевода процессов его выдачи в онлайн, временно ограничено исключения жилых помещений из числа служебного жилья. После запуска прозрачного механизма, процесс "расслужебливания" будет возобновлен", - подчеркивают в ведомстве.
Ожидается, что новый подход минимизирует коррупкицонные риски и обеспечит прозрачность процесса предоставления военнослужащим жилья на всех этапах.
я думаю именно этим и пользуются штабные крысы по два раза в год получая квартиры и обеспечивая жильем своих родственников, подхалимов и протеже !!!
пройдитесь по "получившим" неоднократно квартиры ? и вы найдете там много интересного
Сначала депутаты живут в гост/сьемном жилье,а под конец каденции приватизируют служебное элитное жилье. Не слишком ли дорого для самой нищей страны Европы?
Есть такая практика в богатых странах Европы?
Еслиб была,подозреваю они очень быстро станут бедными.