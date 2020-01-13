EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  1528  9
Материалы по теме:
Все про:жилье (667) квартира (407) Минобороны (6222)

 Минобороны временно приостановило приватизацию служебного жилья

Министерство обороны Украины проводит систематизацию данных об имеющемся жилом фонде для перевода их учета и выдачи в электронную форму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"На время введения нового механизма временно ограничено исключение жилья из числа служебного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения являются частью комплексного подхода к обеспечению военнослужащих и их семей жильем, который вводится в рамках выполнения Программы трансформации Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

На данный момент уже были обнародованы открытые списки военнослужащих, находящихся в очереди на получение квартиры. Также было начато формирование единого земельно-объектного банка и фонда штатно-должностного жилья для проживания военнослужащих во время службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны проверяет факты коррупции при строительстве казарм улучшенной планировки для воинов-контрактников

"На период внедрения практического этапа систематизации сведений об имеющемся ведомственном жилье, унификации и перевода процессов его выдачи в онлайн, временно ограничено исключения жилых помещений из числа служебного жилья. После запуска прозрачного механизма, процесс "расслужебливания" будет возобновлен", - подчеркивают в ведомстве.

Ожидается, что новый подход минимизирует коррупкицонные риски и обеспечит прозрачность процесса предоставления военнослужащим жилья на всех этапах.

Также читайте: Украина откажется от практики раздачи квартир военнослужащим, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3169662
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зарплата в ДВА РАЗА БОЛЬШЕ? Ну і хто з цих двох лузер?
 показать весь комментарий
 
служебное жилье...может приватизироваться?
я думаю именно этим и пользуются штабные крысы по два раза в год получая квартиры и обеспечивая жильем своих родственников, подхалимов и протеже !!!
пройдитесь по "получившим" неоднократно квартиры ? и вы найдете там много интересного
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі-то службове житло (тим більше МО) не повинно приватизовуватися, від слова зовсім! Прийшла людина служити до певної частини, отримала службове житло десь поблизу, приватизувала його, а потім залишила службу, або перевелася на нове місце служби. І де після цього має жити її наступник, який, наприклад, після оголошення "тривоги" згідно нормативу має прибути в свою частину не пізніше, як за 20-30 хв.? Житлові проблеми військовослужбовців мають вирішуватися зовсім в інший спосіб: наприклад, іпотечним кредитуванням, частину платежів по якому компенсуватиме держава в залежності від вислуги.
 показать весь комментарий
 
 
До речі чудова ідея.А якщо після того як взяв іпотеку переведуть на інше місце служби,за скільки вийде по тривозі прибути?
 показать весь комментарий
 
А ДУСя не хочет приостановить привати зацию "служебного жилья"?
Сначала депутаты живут в гост/сьемном жилье,а под конец каденции приватизируют служебное элитное жилье. Не слишком ли дорого для самой нищей страны Европы?
Есть такая практика в богатых странах Европы?
Еслиб была,подозреваю они очень быстро станут бедными.
 показать весь комментарий
 
 
Там зовсім не прозора система розподілу взагалі житла. Воно комусь надається, але, чьорт зна тільки як і кому, однозначно зі схемами і хитрощами. Тобто, люди обурюються, житло отримують не за чергами, а ті, хто стоїть десь всередині черги, за якимись рішеннями, не зрозуміло як. Той, хто отримує, він, звісно, знає як********** він отримав, але черга - то все маячня повна. Взагалі, вся ця програма забезпечення житлом військових - провальна. І чекати на якусь справедливість марно, бо це мафіозні всі схемки. Минобороны временно приостановило приватизацию служебного жилья - Цензор.НЕТ 3815
 показать весь комментарий
 
Видать не успевают строить эти "служебные" квартиры на 5-6 комнат и стоимостью по 10 миллионов для штабных героев и генералов. Только я не слышал ни одного случая что бы в такой квартире жил честный военный а не генерал или его дети. Например Муженко перед тем как его уволили успел прихватить с собой и 5 комнатные "служебные" апартаменты. А вот участникам и ветеранам войны с РФ иногда дают "служебные" комнатёнки на 12 кв\м и без права приватизации. Трудно сказать для чего они временно запретили приватизацию,возможно что бы немножко притормозить жилой фонд для своих "полководцев" которые ещё погоны не получили,иначе пока сынки выпустятся то и квартир для них не останется,в крайнем случае ничего хорошего от их любых решений ждать не приходится.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх