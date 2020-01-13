 МИД будет анализировать ситуацию с сообщением посольства Украины в Иране о технических причинах авиакатастрофы, - госсекретарь Заяц

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я бы не драматизировал этот аспект. Это не было заявлением посольства… Это было информационное сообщение, которое посольство разместило… Безусловно, посольство допустило ошибку, при чем большую ошибку… То, что посольство должно было сделать – это поставить в самом начале текста - по сообщениям иранских органов власти", - сказал Заяц.

Он рассказал, что в понедельник об этом шла речь на закрытом заседании комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады.

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Госсекретарь МИД подчеркнул, что в настоящее время посольство Украины в Иране работает в круглосуточном режиме и после того, как тела погибших украинских граждан будут репатриированы в Украину, "мы проведем анализ, почему так случилось", имея в виду сообщение посольства.

"Будут предприняты меры для того, чтобы научить, если мы констатируем в результате анализа, что не хватало знаний и опыта… тем, кто так сделал. Наказать, если нами будет констатировано, что были научены дипломаты, но которые вопреки установленным инструкциям сделали не так, как их учили", - сказал Заяц.

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Напоминаем, в день катастрофы посольство Украины в Иране сообщило, что, по предварительной информации, "самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам", а версия теракта в настоящее время исключается. Позже в тот же день посольство обновило информацию о причинах крушения, сообщив, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией" а "любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера".