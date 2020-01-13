 МИД будет анализировать ситуацию с сообщением посольства Украины в Иране о технических причинах авиакатастрофы, - госсекретарь Заяц

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я бы не драматизировал этот аспект. Это не было заявлением посольства… Это было информационное сообщение, которое посольство разместило… Безусловно, посольство допустило ошибку, при чем большую ошибку… То, что посольство должно было сделать – это поставить в самом начале текста - по сообщениям иранских органов власти", - сказал Заяц.
Он рассказал, что в понедельник об этом шла речь на закрытом заседании комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады.
Госсекретарь МИД подчеркнул, что в настоящее время посольство Украины в Иране работает в круглосуточном режиме и после того, как тела погибших украинских граждан будут репатриированы в Украину, "мы проведем анализ, почему так случилось", имея в виду сообщение посольства.
"Будут предприняты меры для того, чтобы научить, если мы констатируем в результате анализа, что не хватало знаний и опыта… тем, кто так сделал. Наказать, если нами будет констатировано, что были научены дипломаты, но которые вопреки установленным инструкциям сделали не так, как их учили", - сказал Заяц.
Напоминаем, в день катастрофы посольство Украины в Иране сообщило, что, по предварительной информации, "самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам", а версия теракта в настоящее время исключается. Позже в тот же день посольство обновило информацию о причинах крушения, сообщив, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией" а "любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера".
Посольство получило соответствующие инструкции из МИДа, следовательно, объявить посла идиотом и выгнать не выйдет.
Будут проводить "работу над ошибками".
поонанизируютпроанализируют и успокоятся.
🤔
Уверен, часовой, двухчасовой и суточный тариф, она успешно и профессионально отрабатывает!
Знаете, как по Станиславскому: не верю..."
отак підленько ...
Бо в світі вважається, що вибирала країна(((
Вже на поточному тижні «слуги народу» збираються розглянути законопроект «про регламент», який остаточно ліквідує парламентаризм в Україні, зробить Верховну Раду виключно маріонетковим органом, якому залишиться натискати на зелені кнопки за вказівкою Офісу президента.
Ось лише кілька норм, які остаточно поховають парламент в Україні:
❎ Голосування за законопроекти відбуватиметься лише в четвер. Інші дні - не можна.
❎ У вівторок та середу депутати зможуть лише обговорювати законопроект та правки. Після цього якісне голосування в четвер буде неможливим.
❎ Один народний депутат не зможе блокувати підписання закону шляхом внесення постанови про скасування. Тобто депутат ВР вже не стає повноцінним суб'єктом.
❎ Для запитів надається лише 30 хвилин у п'ятницю.
❎ Законопроекти президента виносяться в залу навіть без голосування за їх включення до порядку денного.
Таким чином, решта фракцій, крім «Слуги народу» просто можуть покинути залу Верховної Ради, адже вони не будуть впливати на процеси. Взагалі.
Це більше не парламентаризм. У разі голосування за законопроект, а воно є дуже ймовірним, Верховна Рада буде практично ліквідована як незалежним та самостійний орган.
Андрій Смолій
ОСТАТОЧНА ЛІКВІДАЦІЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ.
Це почалося раніше - з "оновлення" ВР...
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что это за набор фраз??? на каком он языке изъясняется? это изрёк госсекретарь МИДа ?
дааа...иногда удивляешься - как же правильно Бог фамилии раздает!
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тщатєльнєйє нада (С)
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84ШУМ47Ь!!!!
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ТО ЦЕ І Є ТІ НЬЮАНСИ, ЯКІ ВІДРІЗНЯЮТЬ ФАХІВЦЯ ВІД НЕВІГЛАСА!!!
"-Заява посольства була санкціонована нами, це було необхідне рішення, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, і ми розуміли ризики. Ми вдячні українським дипломатам у Тегерані, які діяли професійно та якісно. Наші дії повністю відповідають національним інтересам, ми бачимо, що результати нашої роботи корисні для нашої держави." Источник:https://censor.net.ua/r3169642
Не договорились между собой, шо именно брехать?
Секретар РНБО Данілов:
"-Заява посольства була санкціонована нами, це було необхідне рішення, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, і ми розуміли ризики. Ми вдячні українським дипломатам у Тегерані, які діяли професійно та якісно. Наші дії повністю відповідають національним інтересам, ми бачимо, що результати нашої роботи корисні для нашої держави."
Источник:https://censor.net.ua/r3169642
Так вот - посол должен был указать - что по мнению иранских властей. И не указал.
Теперь он его креатура и отвественность.
Тем более, что Данилов признал, что посол нес не отсебятину, а действовал по указанию нынешней власти.