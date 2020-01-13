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 Политика Украины
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 МИД будет анализировать ситуацию с сообщением посольства Украины в Иране о технических причинах авиакатастрофы, - госсекретарь Заяц

Государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц обещает проанализировать ситуацию с первыми информационными сообщениями посольства Украины в Иране, сообщившем о технических причина авиакатастрофы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я бы не драматизировал этот аспект. Это не было заявлением посольства… Это было информационное сообщение, которое посольство разместило… Безусловно, посольство допустило ошибку, при чем большую ошибку… То, что посольство должно было сделать – это поставить в самом начале текста - по сообщениям иранских органов власти", - сказал Заяц.

Он рассказал, что в понедельник об этом шла речь на закрытом заседании комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады.

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Госсекретарь МИД подчеркнул, что в настоящее время посольство Украины в Иране работает в круглосуточном режиме и после того, как тела погибших украинских граждан будут репатриированы в Украину, "мы проведем анализ, почему так случилось", имея в виду сообщение посольства.

"Будут предприняты меры для того, чтобы научить, если мы констатируем в результате анализа, что не хватало знаний и опыта… тем, кто так сделал. Наказать, если нами будет констатировано, что были научены дипломаты, но которые вопреки установленным инструкциям сделали не так, как их учили", - сказал Заяц.

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Напоминаем, в день катастрофы посольство Украины в Иране сообщило, что, по предварительной информации, "самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам", а версия теракта в настоящее время исключается. Позже в тот же день посольство обновило информацию о причинах крушения, сообщив, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией" а "любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера".

Источник: https://censor.net.ua/n3169654
 
 
 Топ комментарии
 
Какая власть, так и крутятся убогие.

МИД будет анализировать ситуацию с сообщением посольства Украины в Иране о технических причина авиакатастрофы, - госсекретарь Заяц - Цензор.НЕТ 8309
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Бесполезно. Подбирали не по IQ, а по личной преданности. Получили стадо баранов.

МИД будет анализировать ситуацию с сообщением посольства Украины в Иране о технических причина авиакатастрофы, - госсекретарь Заяц - Цензор.НЕТ 9783
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По моему ТАК даже Витя Ростовский юлой не крутился при явных зашкварах((
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Какая власть, так и крутятся убогие.

МИД будет анализировать ситуацию с сообщением посольства Украины в Иране о технических причина авиакатастрофы, - госсекретарь Заяц - Цензор.НЕТ 8309
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такой довольный на фото, видать калинку-малинку станцевал
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Повторюсь. Сначала долго думал что Охлократия, но последние действия четко показали - Какистократия под управлением олигархата.
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йа хотів звернути увагу на високий проффєсіАналізьм
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яка різниця, хто призначав цього бовдура?! воно зганьбило Україну, повинне відповісти, бажано не лише посадою!
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інформація вказує на добру підготовку та досвід роботи - він би помилки не допустився - він отримав письмову санкцію від МЗС УРСР і тільки тоді опублікував заяву
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В Трускавец их всех! На перевоспитание.
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Бесполезно. Подбирали не по IQ, а по личной преданности. Получили стадо баранов.

МИД будет анализировать ситуацию с сообщением посольства Украины в Иране о технических причина авиакатастрофы, - госсекретарь Заяц - Цензор.НЕТ 9783
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в австралию или на флориду на корм крокодилам
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В общем, ответ в целом ясен.
Посольство получило соответствующие инструкции из МИДа, следовательно, объявить посла идиотом и выгнать не выйдет.
Будут проводить "работу над ошибками".
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похоже на то. поонанизируют проанализируют и успокоятся.
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Може тому що вони усі Зайци? Тому і злякались Зелено-Х@вської саранчі.
🤔
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Зеля построил вертикаль лично преданных, но шибко туповатых исполнителей, где каждый боится взять на себя ответственность. А если сдуру и пытаются - получается Мендель.
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Чего вы все к Мендель цепляетесь?
Уверен, часовой, двухчасовой и суточный тариф, она успешно и профессионально отрабатывает!

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Судя по тому, что еще не уволили - весь спектр услуг...
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її вибрали із штирох тищ прєтєндєнток - така гатова на фсьо!!!
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а как ві думаєтє? канєчьно, наші, ісконно Rускійє
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Грёбаный ты Заец..., "ничего страшного, с кем не бывает". Всех этих "дипломатов", вместе с Пристайкой, уволить нахрен.
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12.01.2020 Зеркаль: "Если президент Зеленский лично попросит вернуться в МИД? Нет, уже нет.
Знаете, как по Станиславскому: не верю..."
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« так- так- так...будем анализировать. Вы, таварисч, зайдите на неделе за результатами «.
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не думала, що коли-небудь буду вас розспамлювати.

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а ви в курсі, що вас спамлять колишні друзі ?
отак підленько ...
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Конечно, только не друзья, а попутчики. В основном, кажется, от партии Гриценко. Та бес с ними. МЗС аналізуватиме ситуацію з повідомленням посольства України в Ірані про технічні причини авіакатастрофи, - держсекретар Заяць - Цензор.НЕТ 9700 Таких как я тут единицы, меня это не особо волнует.
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У цій амбасаді працюють не дуже кваліфіковані дипломати, але я вважаю, що їхня помилка була страшною для цієї влади.
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цій владі нічо не страшно - піпль хаває локшину і не давиця - людей вже привчили до хуцпи - воно вже і не смердить
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Але це був зашквар для усього Світу і тепер їх будуть вважати ідіотами.
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вже! спасатєлєй вигнали копняками як якихось бомжів
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На жаль, НАС (українців) будуть вважати ідіотами.
Бо в світі вважається, що вибирала країна(((
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ОСТАТОЧНА ЛІКВІДАЦІЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ.
Вже на поточному тижні «слуги народу» збираються розглянути законопроект «про регламент», який остаточно ліквідує парламентаризм в Україні, зробить Верховну Раду виключно маріонетковим органом, якому залишиться натискати на зелені кнопки за вказівкою Офісу президента.
Ось лише кілька норм, які остаточно поховають парламент в Україні:
❎ Голосування за законопроекти відбуватиметься лише в четвер. Інші дні - не можна.
❎ У вівторок та середу депутати зможуть лише обговорювати законопроект та правки. Після цього якісне голосування в четвер буде неможливим.
❎ Один народний депутат не зможе блокувати підписання закону шляхом внесення постанови про скасування. Тобто депутат ВР вже не стає повноцінним суб'єктом.
❎ Для запитів надається лише 30 хвилин у п'ятницю.
❎ Законопроекти президента виносяться в залу навіть без голосування за їх включення до порядку денного.
Таким чином, решта фракцій, крім «Слуги народу» просто можуть покинути залу Верховної Ради, адже вони не будуть впливати на процеси. Взагалі.
Це більше не парламентаризм. У разі голосування за законопроект, а воно є дуже ймовірним, Верховна Рада буде практично ліквідована як незалежним та самостійний орган.
Андрій Смолій
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7Кокс7

ОСТАТОЧНА ЛІКВІДАЦІЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ.
Це почалося раніше - з "оновлення" ВР... МЗС аналізуватиме ситуацію з повідомленням посольства України в Ірані про технічні причини авіакатастрофи, - держсекретар Заяць - Цензор.НЕТ 1299
 МЗС аналізуватиме ситуацію з повідомленням посольства України в Ірані про технічні причини авіакатастрофи, - держсекретар Заяць - Цензор.НЕТ 7074
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Не оскорбляйте людей с синдромом Дауна. Эти люди просто не в состоянии врать.
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Ви рєшилі назвать всьо слово, ілі скажетє букву?
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Они похожи на здешних комментаторов. Нет? С таким же "интеллектом" критикуют... МЗС аналізуватиме ситуацію з повідомленням посольства України в Ірані про технічні причини авіакатастрофи, - держсекретар Заяць - Цензор.НЕТ 7101
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""Это не было заявлением посольства… Это было информационное сообщение, которое посольство разместило…", - сказал Заяц". / Заяц считает украинцев идиотами?
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Ну, позаяк "воно" так "щитає" , то так воно і є...
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"Будут предприняты меры для того, чтобы научить, если мы констатируем в результате анализа, что не хватало знаний и опыта… тем, кто так сделал. Наказать, если нами будет констатировано, что были научены дипломаты, но которые вопреки установленным инструкциям сделали не так, как их учили", - сказал Заяц.

*
что это за набор фраз??? на каком он языке изъясняется? это изрёк госсекретарь МИДа ?
дааа...иногда удивляешься - как же правильно Бог фамилии раздает!
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_Да уж проанализируйте этот взбесивший меня высер! Будьте так любезны. И контрразведку подключите.
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Такое ощущение , что посольство получило Инструкции только не из МИДА , а из одной из Дружеской Страны , заявления то под копирку.
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посольства зараз виконують роль офісу для звернення громадян України за кордоном - ВСЕ ІНШЕ ТЯГНЕ НА СОБІ ДО КРЕМЛЯ ЄРМАК
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Єрамак з ОМАну дав вказівку по телефону , що казати
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Ермак в Мацкве у своей любимой женщины . Пусть погранслужба даст ответ ГДе ЕРМАК.
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Уберите Зайца в психушку - КАКИЕ технические причины , ЕСЛИ ЭТО ИРАНО- российский терроризм?
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Может он и Заяц , но выражение лица у него козлиное 😀😀😀
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о технических причина
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тщатєльнєйє нада (С)
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МИД Украины должен сделать заяву- рашку надо изолировать от мира КАК ТЕРРОРИСТА
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Это не было заявлением посольства… Это было информационное сообщение, которое посольство разместило… Источник: https://censor.net.ua/n3169654
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84ШУМ47Ь!!!!
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То, что посольство должно было сделать - это поставить в самом начале текста - по сообщениям иранских органов власти Источник: https://censor.net.ua/n3169654
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ТО ЦЕ І Є ТІ НЬЮАНСИ, ЯКІ ВІДРІЗНЯЮТЬ ФАХІВЦЯ ВІД НЕВІГЛАСА!!!
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А деяким магічним коментаторам подобаються такий рівень дипломатів😲
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Наши власти пытаются всё же убедить муслимов, что может всё таки не они сбили самолёт. Иран не ведётся, валят всё на себя.
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А секретарь СНБО Данилов в соседней новости утвержадает, что:
"-Заява посольства була санкціонована нами, це було необхідне рішення, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, і ми розуміли ризики. Ми вдячні українським дипломатам у Тегерані, які діяли професійно та якісно. Наші дії повністю відповідають національним інтересам, ми бачимо, що результати нашої роботи корисні для нашої держави." Источник:https://censor.net.ua/r3169642
Не договорились между собой, шо именно брехать?
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Наши власти просто боятся за москалей. Потому что скоро весь мир узнает, что кнопку нажимал дважды русский офицер из отряда "Их там нет".
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значить текст заяви прийшов згори
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- з Кримля і в категоричній формі - публікувати "як є" без редакції - шоп жодна йота...
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Он делал заявление по указанию зеленой власти.

Секретар РНБО Данілов:

"-Заява посольства була санкціонована нами, це було необхідне рішення, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, і ми розуміли ризики. Ми вдячні українським дипломатам у Тегерані, які діяли професійно та якісно. Наші дії повністю відповідають національним інтересам, ми бачимо, що результати нашої роботи корисні для нашої держави."

Источник:https://censor.net.ua/r3169642
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там тільки одна помилка не "санкціонована нами", а "трансльована нами" із кримля
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Он все правильно сказал. Но я писала о креатуре Порошенко - которую приписали Зеленскому. Ничего не увидели? Понимаю.
Так вот - посол должен был указать - что по мнению иранских властей. И не указал.
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Зеленский поменял не одного посла в разных странах, но именно этого оставил.
Теперь он его креатура и отвественность.
Тем более, что Данилов признал, что посол нес не отсебятину, а действовал по указанию нынешней власти.
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Они(зелёное говно у власти) - все долб@***!?
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Как интеллигентно! Как у всех сторонников кого? Боюсь услышать от них такой же "интеллигентный" ответ... МЗС аналізуватиме ситуацію з повідомленням посольства України в Ірані про технічні причини авіакатастрофи, - держсекретар Заяць - Цензор.НЕТ 6736
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Депутат Заєць, не стрибайте по залу. (І.Плющ)
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Чому немає вибечень від міністерства і найсвітлішого з найвеличних, що брехали?
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Подібні заяви вже не випадковість, а тенденція. Все , що говорить наша влада, можна ставити під сумнів, бо після того. коли їх тикають мордою в їхню брехню вони дають задню і починають оправдовуватись.
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Мне стыдно за украинцев. Вы как свора собак - хуже русвесны себя ведете.


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