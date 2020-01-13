 СВР доложила о падении украинского самолета в Иране 8 января в 05:41, через 6 минут об этом знал президент, - Данилов

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал Цензор.НЕТ в интервью.
"Ночь 8 января была очень сложной. Никто не мог предвидеть такой ситуации, расписание прибытия и отбытия в Тегеран показывает, что пассажирские самолеты европейских государств-членов НАТО без ограничений пересекали границы Ирана. Например, до вылета "Боинга" МАУ из Тегерана вылетели лайнеры немецкой "Люфтганзы", Австрийских авиалиний, а за две минуты после - самолет турецкой авиакомпании. Поэтому все обвинения в сторону власти по этому поводу - не более чем манипуляция. Хронология событий была следующей: в 4:44 по киевскому времени диспетчер аэропорта Тегеран определил, что самолет исчез с радаров. В 5:15 председатель СВР (Служба внешней разведки) доложил о том, что в Тегеране разбился самолет, но еще неизвестно, кому он принадлежит. В 5:41 позвонил председатель СВР, сообщил, что самолет украинский, авиакомпании МАУ, на борту около 180 человек, информация проверена и подтверждена. В 5:47 я проинформировал президента Украины, затем председателя Верховной Рады и премьер-министра. По поручению президента в 6:10 уже работал оперативный штаб с привлечением представителей всех необходимых государственных органов", - заявил Данилов.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
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Оно уже забыло, что в стране оставалась только мендельша. Она-то и была "штабом", блин?" Остальные продолжали новогодние каникулы
5 минут набирала номер Бубочки, а на шестой минуте дозвонилась..
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Постой!… Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!…
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!…
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!
Предводитель (надменно)
Позвольте вам заметить с укоризной
И поскорей возьмите это в толк!
Мы выполняем долг перед Отчизной,
Священный перед Родиною долг!
Лизистрата (раздумчиво)
Пред Родиной, конечно, неудобно…
Долги, конечно, надо отдавать…
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
Или это тонкий намек , что за пультом ТОРа сидел таки касап?
https://youtu.be/7YOxlFUFnkc
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Так ухо режет.Случайный пассажир в Украине,а не Президент.Когда его видишь хочется ему монпансье в карман насыпать,чтобы фантиком не подавился. Потом баночкой от халвы в классики с девочками.Думаю многие его так именно воспринимают.Ну кроме зебилов,они за зарплатами а 4 000 в очередях стоят у школьной кассы ....до сих пор.
А глава СБУ, своим отсутствием на внеочередном заседании СНБО, банально показал, что ему по..ер и президента он и грош не ставит.