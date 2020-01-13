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 СВР доложила о падении украинского самолета в Иране 8 января в 05:41, через 6 минут об этом знал президент, - Данилов

Служба внешней разведки получила подтверждение о том, что в Тегеране разбился самолет авиакомпании МАУ не сразу.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал Цензор.НЕТ в интервью.

"Ночь 8 января была очень сложной. Никто не мог предвидеть такой ситуации, расписание прибытия и отбытия в Тегеран показывает, что пассажирские самолеты европейских государств-членов НАТО без ограничений пересекали границы Ирана. Например, до вылета "Боинга" МАУ из Тегерана вылетели лайнеры немецкой "Люфтганзы", Австрийских авиалиний, а за две минуты после - самолет турецкой авиакомпании. Поэтому все обвинения в сторону власти по этому поводу - не более чем манипуляция. Хронология событий была следующей: в 4:44 по киевскому времени диспетчер аэропорта Тегеран определил, что самолет исчез с радаров. В 5:15 председатель СВР (Служба внешней разведки) доложил о том, что в Тегеране разбился самолет, но еще неизвестно, кому он принадлежит. В 5:41 позвонил председатель СВР, сообщил, что самолет украинский, авиакомпании МАУ, на борту около 180 человек, информация проверена и подтверждена. В 5:47 я проинформировал президента Украины, затем председателя Верховной Рады и премьер-министра. По поручению президента в 6:10 уже работал оперативный штаб с привлечением представителей всех необходимых государственных органов", - заявил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представитель следственной группы Ирана прилетит в Украину, - Данилов

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Читайте полное интервью: Олексій Данілов: "Ми першими визначили, що "Боїнг" був збитий, але для цього ще треба було зібрати докази"

Источник: https://censor.net.ua/n3169652
 
 
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У ступор впали кацапи. Тому не могли одразу дати інс рукції. А тут ще й літак з Москви. Одним словом, не до Боїнга Зєлєнскому було, не до Боїнга.
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Влада брехунів та боягузів «Україна знала що літак був збитий, проте хотіла бути обережною, щоб не ворогувати з Іраном». Данилов це тільки підтвердив.



СВР доложила о падении украинского самолета в Иране 8 января в 05:41, через 6 минут об этом знал президент, - Данилов - Цензор.НЕТ 5049
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Он понимает, что его делают сейчас крайним и очень не хочет этого. А придется.
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6:10 уже работал оперативный штаб с привлечением представителей всех необходимых государственных органов", - заявил Данилов.Источник: https://censor.net.ua/n3169652
Оно уже забыло, что в стране оставалась только мендельша. Она-то и была "штабом", блин?" Остальные продолжали новогодние каникулы
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Еще был "искусственный интеллект", который выдвигал версии...
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Может и в банк, где он офшорку Оманскую оформлял
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ага.. Мендель ему прямо на туфлю позвонила..
5 минут набирала номер Бубочки, а на шестой минуте дозвонилась..
СВР доложила о падении украинского самолета в Иране 8 января в 05:41, через 6 минут об этом знал президент, - Данилов - Цензор.НЕТ 5437
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"Лизистрата"
........
Постой!… Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!…
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!…
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!
Предводитель (надменно)
Позвольте вам заметить с укоризной
И поскорей возьмите это в толк!
Мы выполняем долг перед Отчизной,
Священный перед Родиною долг!
Лизистрата (раздумчиво)
Пред Родиной, конечно, неудобно…
Долги, конечно, надо отдавать…
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
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Филатов писал об Афгане...
Или это тонкий намек , что за пультом ТОРа сидел таки касап?
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Посольство України в Ірані виключає теракт як причину авіакатастрофи Boeing-737: " За попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. На разі версію теракту виключають"(с) - за эту дезу зе-посла кто-то ответит? если нет, то это была прямая команда самого зе.
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Ложь. Почему посольство Украины в Иране фактически сразу исключило версию о ракете хотя понятно было сто она основная, а то что вы творили несколько дней после катастрофы все видели. А сейчас составили красивую версию и пытаетесь эту зеленую сладкую ложь сплавить доверчивым зелебобикам.
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Через 6 хвилин знала "дєффачка Мєндель", а пРезидент тим часом в Омані був "з державним візитом".
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Ща песцики накадають шаКАЛад на вентилятор..
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Тебе забризкало? Ти перевір, чи це справді шоколад, бо запах явно не какао. Можливо, на смак ропробуй. 😁
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через 6 минут об этом знал президент...

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Так ухо режет.Случайный пассажир в Украине,а не Президент.Когда его видишь хочется ему монпансье в карман насыпать,чтобы фантиком не подавился. Потом баночкой от халвы в классики с девочками.Думаю многие его так именно воспринимают.Ну кроме зебилов,они за зарплатами а 4 000 в очередях стоят у школьной кассы ....до сих пор.
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Хм, это кстати со временем намаза практически совпадает
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Президент своим поведением, хорошо показал абсолютно всем, что он не в состоянии работать в кризисной ситуации.
А глава СБУ, своим отсутствием на внеочередном заседании СНБО, банально показал, что ему по..ер и президента он и грош не ставит.
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в 5.20 я узнал об этом из инета, будучи в аэропорту в Германии. Почему моника узнала об этом в 5.47?
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чей президент узнал ,в Украине нет ппрезидента ,есть только шльондра оманская
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