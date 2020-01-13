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 С начала суток 13 января враг 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается:"Все четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:

неподалеку Зайцево - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

вблизи населенного пункта Луганское - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Орехово - из минометов калибра 120 мм (20 мин) и 82 мм (10 мин), а также автоматических станковых гранатометов;

в районе населенного пункта Новотошковское - из 120-мм минометов (3 мины) и минометов калибра 82 мм (3 мины).

Сегодня, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ за сутки 4 раза обстреливали позиции украинских воинов, применяли 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3169650
 
 
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Интересно, а если после очередного нарушения перемирия, некая неопознанная батарея БМ-21 обстреляет позиции противника?

Или "путен нападет"?
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Нет смысла вообще в этих сообщения брехливого ЗЕштаба..о погибших узнаем только из новостей о похоронах солдат. У ЗЕсепаров потерь никогда нет, а солдат постоянно хоронят.
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лучше бы сообщали сколько заработали на крови!
если война продолжается-значит она комута нужна(?)
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Коли ти сядеш за святковий стіл,
Щоби спожити всі дари Господні,
Згадай за тих, хто в спеку й заметіль
Орду московську стримує на Сході...
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Слово "перемирие" вообще нужно удалить из военных сводок, потому что там его нет почти 6 лет...
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