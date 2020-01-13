 Зеленский подписал закон о господдержке "Пласта" и других скаутских организаций

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Согласно закону, миссия пластового, скаутского движения заключается в воспитании детей и молодежи на основе системы ценностей, которая отражается в пластовой присяге, скаутском обещании, пластовом и скаутском законах, направленных на то, чтобы сделать мир лучше, таким, в котором люди реализуют себя как личности и играют конструктивную роль в обществе.
Закон дает возможность привлечь пластовые и скаутские общественные организации к разработке реализации государственных и местных программ. Кроме того, пластовые и скаутские общественные организации смогут получать от государства материальную, информационную и консультационную поддержку.
Центральные органы исполнительной власти будут способствовать созданию за рубежом инфраструктуры пластового и скаутского движения. На ее базе должны изучать или осуществлять образование и воспитание на украинском языке.
В то же время вмешательство органов государственной власти и местного самоуправления в деятельность скаутских общественных объединений не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
путинский шпион навряд поддержит украинский Пласт.
А вообще-то во всем мире существует скаутское движение и "Пласт" это название этого движения в Украине.
Но вам это знать не надо, главное хрюкнуть погромче ЗРАДА!
Відчуваєш різницю зебіл))
У вас уже зрада закінчилася)))
А 8 відпочинків на 8 місяців то зрада чи перемога зебіл)))) А без суду і слідства відпускати вбивць майдану, то зрада чи вже перемога зебіл))
Ну судячи з тексту, то це як в совку з піонерами, вони теж хотіли змінити світ і сралін разом з ними.
пьяная валяется
фарами вперед,
колесами назад...
а мимо бабы той,
с песней боевой,
шел наш
пластунский отряд
В Щедрий вечор, добрі люди!
Сподіваюсь з вами буде
запашна смачна хлібина,
щастям сповнена родина
Кутя щедра на столі
Мир і спокій на землі.
щоб вам весело жилося
щоб задумане збулося
щоб нічого не боліло
щоб в кішенях "шелестіло"
щоби ви квіткою цвіли
і сто років прожили!!!!
Цим документом затверджено повний склад ради, а ст. 1 указу президента від 21 грудня 2016 року №566 "Питання ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" визнається недійсною.
Всього до ради увійшло 16 осіб, його главою призначено міністра культури Володимир Бородянський.