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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4237) Пласт (36) скауты (3)

 Зеленский подписал закон о господдержке "Пласта" и других скаутских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движений", который Верховная Рада приняла 17 декабря 2019 года с учетом предложений главы государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно закону, миссия пластового, скаутского движения заключается в воспитании детей и молодежи на основе системы ценностей, которая отражается в пластовой присяге, скаутском обещании, пластовом и скаутском законах, направленных на то, чтобы сделать мир лучше, таким, в котором люди реализуют себя как личности и играют конструктивную роль в обществе.

Закон дает возможность привлечь пластовые и скаутские общественные организации к разработке реализации государственных и местных программ. Кроме того, пластовые и скаутские общественные организации смогут получать от государства материальную, информационную и консультационную поддержку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пластуны передали Зеленскому Вифлеемский огонь. ФОТОрепортаж

Центральные органы исполнительной власти будут способствовать созданию за рубежом инфраструктуры пластового и скаутского движения. На ее базе должны изучать или осуществлять образование и воспитание на украинском языке.

В то же время вмешательство органов государственной власти и местного самоуправления в деятельность скаутских общественных объединений не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Также читайте: Рада приняла законопроект о поддержке пластового и скаутского движения с поправками Зеленского

Источник: https://censor.net.ua/n3169647
 
   
 Топ комментарии
 
"И других" - це жовтенятка, піонери, комсомольці?..
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так только о них и речь...

путинский шпион навряд поддержит украинский Пласт.
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"И других" - це жовтенятка, піонери, комсомольці?..
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так только о них и речь...

путинский шпион навряд поддержит украинский Пласт.
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Ну если вам так нравится, тогда да.

А вообще-то во всем мире существует скаутское движение и "Пласт" это название этого движения в Украине.
Но вам это знать не надо, главное хрюкнуть погромче ЗРАДА!
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8 лютого є особливою датою для американських бойскаутів. У цей день 1910 року журналіст і видавець Вільям Бойс заснував американську організацію бойскаутів. Першочерговою його метою було «навчити хлопчиків патріотизму, мужності, самостійності і споріднених цінностей».
Відчуваєш різницю зебіл))
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А що тобі той Петі))) я твого Оманського преЗедента не підтримував да і Петя мені по боку, а вам зебілами все Петя)))
У вас уже зрада закінчилася)))
А 8 відпочинків на 8 місяців то зрада чи перемога зебіл)))) А без суду і слідства відпускати вбивць майдану, то зрада чи вже перемога зебіл))
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Васяня, як там погода у тебе вдома, у Вологді?
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Полная Европа и Америка скаутов, а вам пионеры - жовтенята мерещатся.
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гидота брехлива ..."пласта" воно підпісяло ...яка нах ..."пласта" якщо ти падло зібрався продати землю тих дітей ...лицемір
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А що там с патріотизмом, а то ******* совковими піонерами))), як раніше в колгоспах))
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Да, там всё ок с патриотизмом. Это типа скауты но с украинской направленностью. Пластун - это украинское слово времён козаков. Так разведчиков у козаков называли.
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пластовом и скаутском законах, направленных на то, чтобы сделать мир лучше, таким, в котором люди реализуют себя как личности и играют конструктивную роль в обществе.Источник: https://censor.net.ua/n3169647

Ну судячи з тексту, то це як в совку з піонерами, вони теж хотіли змінити світ і сралін разом з ними.
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Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? […] Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат "бей разруху!" - Я смеюсь
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на дороге баба

пьяная валяется
фарами вперед,
колесами назад...
а мимо бабы той,
с песней боевой,
шел наш

пластунский отряд
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ПЛАСТЫ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ. И опять не так.
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Так, якщо там буде зеля, то не виключаєцця щось апокаліптичне! Давос, тримайся! Зеленський підписав закон про держпідтримку "Пласту" та інших скаутських організацій - Цензор.НЕТ 8729
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Зачєм Ви про цей колайдер згадали?! Я ж тепер не засну! Бубачку жалко...Зеленський підписав закон про держпідтримку "Пласту" та інших скаутських організацій - Цензор.НЕТ 7484
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Значить капець всьому. Буде чорна діра на місті Сонячної системи.
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петушков зрадив весь народ Украины.. бо зрадники.. народ - зрадник.. президент - зрадник..весь мир - зрадники.. такова доля оторванных от корыта Зеленський підписав закон про держпідтримку "Пласту" та інших скаутських організацій - Цензор.НЕТ 8948
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Подпиши закон о таких зарплатах,как у твоих слуг.
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***
В Щедрий вечор, добрі люди!
Сподіваюсь з вами буде
запашна смачна хлібина,
щастям сповнена родина
Кутя щедра на столі
Мир і спокій на землі.
щоб вам весело жилося
щоб задумане збулося
щоб нічого не боліло
щоб в кішенях "шелестіло"
щоби ви квіткою цвіли
і сто років прожили!!!!
Зеленський підписав закон про держпідтримку "Пласту" та інших скаутських організацій - Цензор.НЕТ 5085





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Самый конченый и га@няный порохоботский сайт в Украине с Югиком Бутусовым да со ольгинской школой тролей это есть ЦензорНет........
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А Вам краще, щоб був путінським, як на 112 каналі. Ви вже не один раз доказали, що є вороги цього народу з руки якого харчуєтеся.
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Кстати, "Пласт" в Украине существует уже три десятка лет. И только спустя столько времени начали наконец-то вести речь о государственной поддержке.
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Президент України Володимир Зеленський призначив свою дружину Олену Зеленську членом Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал". Про це йдеться в указі президента від 13 січня 2020 року №3.
Цим документом затверджено повний склад ради, а ст. 1 указу президента від 21 грудня 2016 року №566 "Питання ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" визнається недійсною.
Всього до ради увійшло 16 осіб, його главою призначено міністра культури Володимир Бородянський.
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