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 Представитель следственной группы Ирана прилетит в Украину, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, во время встречи стороны обсудили актуальное состояние расследования катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" в Иране.

По словам Данилова, сейчас украинская сторона ожидает прилет представителя следственной группы Ирана. Также Секретарь СНБО Украины отметил, что часть экспертной группы, в том числе спасатели, которые с первого дня работали на месте трагедии, возвращаются в Украину. "Основная часть экспертов остается в Тегеране", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа украинских специалистов остается в Иране, самолет Ил-76 вернется в Украину с телами погибших, - секретарь СНБО Данилов

Временный поверенный в делах США в Украине К. Куин выразила искренние соболезнования от Посольства США по поводу этой ужасной трагедии. Также она заверила в готовности американской стороны оказывать всю необходимую помощь и информацию в ходе расследования.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Также читайте: Конкретной даты передачи черных ящиков сбитого самолета МАУ пока нет, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3169645
 
 
 Топ комментарии
 
А где Дрыстайко со своими жалобными речами и соплями в отношении Ирана-террориста? Где этот зебильный ублюдок.?
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А шо РНБО раскажет про суд над рашей за малазийский самолет?
Раша специально через Иран сбила украинский самолет, чтобы отвлечь внимание от боинга Малайзии
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Данилов наверно единственный из власти был в Киеве на праздники пока Баканов Ермак и ЗЕЛЯ тусили с кацапскими убийцами
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А где Дрыстайко со своими жалобными речами и соплями в отношении Ирана-террориста? Где этот зебильный ублюдок.?
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А шо РНБО раскажет про суд над рашей за малазийский самолет?
Раша специально через Иран сбила украинский самолет, чтобы отвлечь внимание от боинга Малайзии
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ЩО іранський слідчий хоче розслідувати в Україні ????
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Данилов наверно единственный из власти был в Киеве на праздники пока Баканов Ермак и ЗЕЛЯ тусили с кацапскими убийцами
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Да, если бы все были в Киеве, самолет бы не сбили. ПОСТЕСНЯЛИСЬ БЫ. Да и Пэтруха маладец, мог бы подстраховать, а то тоже куда то.
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если бы ишак мародер не поперся в оман встречаться с козломордыми, и прятать бабло в оффшоре за слив Украины, точно не сбили бы-- где Моника, там беда.
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Посольство України в Ірані виключає теракт як причину авіакатастрофи Boeing-737: " За попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. На разі версію теракту виключають"(с) - за эту дезу зе-посла кто-то ответит? если нет, то это была прямая команда самого зе.
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Было уже давненько, правда, кино такое... "Дело гражданина вне всяких подозрений"... Кто смотрел, тот меня поймёт... А промокашкам брызгать слюнями всё равно под каким из моих комментов. Эти "чукчи" не читатели...
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