 Представитель следственной группы Ирана прилетит в Украину, - Данилов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, во время встречи стороны обсудили актуальное состояние расследования катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" в Иране.

По словам Данилова, сейчас украинская сторона ожидает прилет представителя следственной группы Ирана. Также Секретарь СНБО Украины отметил, что часть экспертной группы, в том числе спасатели, которые с первого дня работали на месте трагедии, возвращаются в Украину. "Основная часть экспертов остается в Тегеране", - добавил он.

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Временный поверенный в делах США в Украине К. Куин выразила искренние соболезнования от Посольства США по поводу этой ужасной трагедии. Также она заверила в готовности американской стороны оказывать всю необходимую помощь и информацию в ходе расследования.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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