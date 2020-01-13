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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4823) Нацполиция (10726) правоохранительные органы (798) Харьковщина (1445) чиновник (1377)

 На Харьковщине на взятке 128 тыс. грн задержан заместитель мэра г. Мерефа, - Нацполиция. ФОТО

В Хврьковской области на взятке задержаны один из заместителей городского головы и начальник отдела Мерефянского городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Харьковщине на взятке 128 тыс. грн задержан заместитель мэра г. Мерефа, - Нацполиция 01

В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения одним из заместителей городского головы Мерефянского городского совета взятки. Более 128 тыс. гривен требовал чиновник от гражданина за выделение объекта недвижимости под детский дом семейного типа. С целью прикрытия противоправной деятельности он привлек посредника.

Смотрите: Чиновник объединенной теробщины задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл. за решение земельного вопроса, - Нацполиция. ФОТО

В пятницу, 10 января, правоохранители задержали должностных лиц и посредника. С места происшествия были изъяты 128 750 гривен.

На Харьковщине на взятке 128 тыс. грн задержан заместитель мэра г. Мерефа, - Нацполиция 02

Санкцией ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, по которой открыто уголовное производство, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Также читайте: Глава объединенной теробщины задержана на Херсонщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3169644
 
 
 Топ комментарии
 
При ЗЕленському, розпочався справжній розгул корупції - заява МВФ
Стаття в The Wall Street Journal.
Виявляється, корупція зникла лише з новин українських медіа.
Але в Міжнародному валютному Фонді так не вважають.


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Следствие - суд - залог (взятие на поруки) - СВОБОДА! Итого- минус пару десятков тысяч баксов.
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Ну... Кому "минус", а кому и "плюс". За выдачу индульгенции.
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При ЗЕленському, розпочався справжній розгул корупції - заява МВФ
Стаття в The Wall Street Journal.
Виявляється, корупція зникла лише з новин українських медіа.
Але в Міжнародному валютному Фонді так не вважають.


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ты просто плохо учил английский в школе На Харьковщине на взятке 128 тыс. грн задержан заместитель мэра г. Мерефа, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 147
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Следствие - суд - залог (взятие на поруки) - СВОБОДА! Итого- минус пару десятков тысяч баксов.
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Ну... Кому "минус", а кому и "плюс". За выдачу индульгенции.
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Местная власть везде- мафия.ОТГ- обираловка мелких населённых пунктов под порог.Конфискация всего.Власть местных князьков.Вместе с мерефянами должны быть задержаны все бюрократы во всех ОТГ Украины.На 99%.Они должны бояться своей тени,если замазаны.И сначала нужно садить,а потом разбираться.Сроки за доказанную коррупцию должны начинаться от 10 лет и до бесконечности.Без права амнистии.Умысел всегда должен караться втройне!
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Развёл бардак президент. Дал ЗЕлёный свет коррупци и торговле на крови.
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отказался перечислять бубачке законные 25 %...

нет, чтоб как другие.
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Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук прилетел сегодня в Киев из Тайланда, где он провел свои зимние каникулы.
Пассажиры, которые были с ним на борту, сообщили, что лидера партии «Голос» и его спутницу вывели с самолета в индивидуальном порядке.
«Вакарчука с самолета встречала машина прямо у трапа, вывели сначала его вместе с женщиной, с которой он летел, подождали, чтоб уехали и только потом выпустили бизнес-класс и всех остальных», - сказал пассажир.
Также он сообщил, что багаж пары снимали с ленты два неизвестных человека. Возможно, охрана.
Скорее всего, Вакарчук был предупрежден о том, что журналисты будут встречать его и он решил избежать расспросов о своем отпуске на берегу Андаманского моря.
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