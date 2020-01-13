 На Харьковщине на взятке 128 тыс. грн задержан заместитель мэра г. Мерефа, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения одним из заместителей городского головы Мерефянского городского совета взятки. Более 128 тыс. гривен требовал чиновник от гражданина за выделение объекта недвижимости под детский дом семейного типа. С целью прикрытия противоправной деятельности он привлек посредника.
В пятницу, 10 января, правоохранители задержали должностных лиц и посредника. С места происшествия были изъяты 128 750 гривен.
Санкцией ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, по которой открыто уголовное производство, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Стаття в The Wall Street Journal.
Виявляється, корупція зникла лише з новин українських медіа.
Але в Міжнародному валютному Фонді так не вважають.
Одесские таможенники побороли контрабанду кубиков Рубика
нет, чтоб как другие.
Пассажиры, которые были с ним на борту, сообщили, что лидера партии «Голос» и его спутницу вывели с самолета в индивидуальном порядке.
«Вакарчука с самолета встречала машина прямо у трапа, вывели сначала его вместе с женщиной, с которой он летел, подождали, чтоб уехали и только потом выпустили бизнес-класс и всех остальных», - сказал пассажир.
Также он сообщил, что багаж пары снимали с ленты два неизвестных человека. Возможно, охрана.
Скорее всего, Вакарчук был предупрежден о том, что журналисты будут встречать его и он решил избежать расспросов о своем отпуске на берегу Андаманского моря.
Делаем ставки,господа....