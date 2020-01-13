 Земельная реформа будет реализовываться в соответствии с полученными запросами общества, - уполномоченный президента Лещенко

Об этом уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко сказал во время публичного обсуждения финальной версии земельной реформы в Укринформе, передает Цензор.НЕТ.
"Президент четко задекларировал то, что земельная реформа в Украине будет реализована. Она будет реализовываться поэтапно, исходя из тех запросов общества, которые мы получили в течение трех месяцев национального диалога. За этот период была осуществлена коммуникация в режиме реального времени с сотнями профильных ассоциаций, мы объехали 17 областей Украины и провели много встреч", - сказал Лещенко.
По его словам, в результате этой работы был усовершенствован законопроект об обороте земель, принятие которого даст возможность навести порядок в земельных правоотношениях. В то же время Уполномоченный президента отметил, что это лишь один из ряда законопроектов. "Речь идет о 10 базовых законопроектах, начиная от децентрализации и передачи земель на места, обеспечения институтов преимущественного права, антирейдерский пакет, непосредственная программа финансирования поддержки малого и среднего товаропроизводителя, наведение порядка во всех государственных программах, вопросы, касающиеся пространственных геоданных, обеспечение надлежащей инфраструктуры, наполнение соответствующих кадастровых данных. За эти три месяца были наработаны базовые законопроекты. Часть из них в процессе рассмотрения, другая часть - готовится к рассмотрению", - сказал он.
Лещенко также отметил, что законопроекты в процессе могут меняться, совершенствоваться, дорабатываться.
Напомним, 13 января советник премьер-министра Алексей Мушак заявил, что для голосования за закон о рынке земли в Раде все готово.
І це також "запроси обчєства"? А в решту зонах скуповувати легко можно?
это ж скока ума надо-голосовать против пороха ,при котором беня по израилям ныкался и за зелененького в надежде что тот раскулачит бвбушку
13.01.20 12:48 Законопроект о референдуме внесут в Верховную Раду в начале следующей сессии, - Стефанчук
Як мона скільки вкрасти на державній службі?
Вже мовчу про мінімум 120 хфірм..
Предлагается отменить нормы о согласовании с Радой и Кабмином в случае изменения целевого назначения этих земель. Госкадастр тоже не будет иметь полномочий по этим землям. Местные органы власти смогут самостоятельно принимать решение о продаже озер, прудов, лесов, парков, исторических мест. Законопроект отменяет согласование с Кабмином при продаже этих земель иностранцам.
Украина может превратиться в страну заборов, которыми огорожено все, что имеет какую-то ценность.
Из пояснительной записки к этому законопроекту: предлагается... "отменить отдельную процедуру выдачи специальных разрешений на снятие и перенесение грунтового покрова земельных участков как документов разрешительного характера".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/351999-zakonoproekt_2194_otmenjaet_soglasovanie_s_kabminom_prodahu_tsennyh_zemelj._ukraina_mohet_prevratitjsja_v_stranu_zaborov
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Вони резульати соціологічних опитувань бачили?
Рівно 73% українців ПРОТИ продажу с/г землі! Ось посилання на опитування! 73% - знайома цифра, чи не так?))))
Ці закони діють уже 99 років. А що в Україні? Ну, що ... ЗЕ!
Україна ще нещодавно мала зовсім непоганий земельний кодекс.
Але гаразд. Сьогодні про Польщу.
Спершу трішки статистики.
Земельні діялянки сільськогосподарського призначення складають 60% площі Польщі.
Ліси (власність держави) складають 29,6% площі Польщі.
Узагалі одна третина площі Польщі це власність держави і органів місцевого самоврядування.
Не можна купити земельної ділянки, що є власністю держави та органів місцевого самоврядування. Їх можна лише орендувати.
Якщо власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення хоче продати землю, завжди право на її придбання перед іншими особами має спершу держава.
Земельну ділянку (не більшу за 300 гектарів) сільськогосподарського призначення може купити лише селянин (фермер), що проживає в цій ґміні мінімально 5 років і він зобов'яжеться, що буде фермером далі (принаймні 5 років). Упродовж 5 років він цієї діляник продати не може.
Аби іноземець міг придбати земельну ділянку (іншу ніж державну чи сільськогосподарського призначення), він мусить отримати дозвіл від міністра внутрішніх справ. Звільнені з цього обов'язку є громадяни ЄС та громадяни інших країн, що проживають у Польщі га постійній основі (дозвіл на стале перебування та статус довгострокового резидента ЄС) 5 років.
У підсумку:
1) земельну ділянку з державних ресурсів купити будь-кому (чи поляку, чи іноземцю) - не можливо,
2) земельну ділянку сільськогосподарського призначення купити будь-кому (чи поляку, чи іноземцю), хто не зв'язаний з ґміною та провадженням сільськогосподарської діяльності в ґміні принаймні десять років - не можливо,
3) земельну ділянку на території 10% всієї решти площі Польщі без дозволу міністра іноземцю купити не можливо (хіба, що він громадянин ЄС, або проживає на постійній основі принаймні 5 років).
У Польщі насправді немає ринку земельних ділянок, бо держава оборіт земельними ділянками блокує. Чи це зміниться? Не думаю. Бо це закони з 20 років минулого сторіччя. Діють уже 99 років.
А що в Україні?
Ринок с/г землі нам-то мабуть і треба, але точно не такий, як хочуть по-швидкому пропхати!
Или мало ли что я на тебе обещал?!!!!
https://agravery.com/uk/posts/show/nimecki-fermeri-so-pracuut-v-ukraini-zvernulis-do-vladi-z-prohannam-ne-obmezuvati-ih-u-kupivli-zemli-v-ukraini
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