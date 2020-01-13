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 Офис генпрокурора начал допрашивать освобожденных из плена

Офис генерального прокурора совместно с СБУ начали проводить допросы потерпевших, освобожденных из плена 29 декабря 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса генпрокурора.

"Сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируются провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процесса их физического и эмоционального восстановления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам допросов "уже задокументировано очередные доказательства грубого нарушения представителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" норм международного гуманитарного права".

"В частности, освобожденные из плена свидетельствуют о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращении с пленными, что является признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что процессуальные действия с освобожденными лицами "проводятся с целью установления всех обстоятельств пребывания в плену, а также установления лиц, совершивших в отношении них преступлений, для дальнейшего привлечения виновных к ответственности как на национальном уровне, так и международными судебными инстанциями".

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169639
 
 
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Правильно, а то вдруг освобожденные вели в Донецке антирросийскую агитацию, разжигая межнациональную вражду!
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До речі, цікаво би знати, що показали на допитах 24 моряки, звільнених відповідно до ухвали Гамбургського трибуналу...
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Нормалек, все как при сталине. Пленных - в ГУЛАГ и нечнго с ними панькаться. А лучше сразу в расход. Бабы еще нарожают!
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чому в абревіатурі СБУ є України, а в Офісі Прокурора нема України... тре допитати
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внутренняя документация - вроде, уже ОПМО (малороссийского округа).
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допросы...или опросы?...какая разница?! (а действительно - какая?)
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удачно подмечено
вот так и сливаются истинные мотивы прокураторов ))))
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