Зеленский подписал закон о реестре педофилов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
Документ предусматривает создание реестра лиц, осужденных за сексуальные преступление против малолетних. Этот реестр будет находиться в ведении Министерства юстиции.
В него будут вносить сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, за которое он был осужден, виде уголовного наказания, который к нему был применен, а также информацию о фактически отбытом им наказания и данные о нарушении правил административного надзора.
Исключаться из реестра информация о лице будет в случае отмены обвинительного приговора или постановления суда.
Пользователями реестра станут руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.
Как сообщалось, 11 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера против малолетних.
В редакции закона к первому чтению предусматривалось введение химической кастрации педофилов, однако с их согласия. Ко второму чтению эту норму убрали из документа.
Напомним, Рада приняла соответствующий законопроект 19 декабря. Его поддержали 325 народных депутатов.
Будет почетным первым номером!
бубачку вербануо ФСБ, вроде как, именно за несовершеннолетних мальчиков (где-то 2000-2003 гг, Москва, после выступления, гостинница, кокс и мальчики - именно после этого бубачка резко стартанул вверх, куча бабла на всякие прожекты и раскрутку по ТВ и т.д.)
......
Щось вони усе створюють, створюють... і усе нове, як виявляється давно існує..?
https://censor.net.ua/news/3160835/deputat_ot_slugi_naroda_ivanisov_deyistvitelno_imel_sudimost_za_iznasilovanie_nesovershennoletneyi_ryaboshapka
Першому ігроку ... Іванісову... приготуватися!
Верная примета: если власть обосралась по уши, она берётся то ли за педофилов, то ли за порнографию, то ли за пьянство.
П.С. НУ ДАВАЙ ОПЯТЬ СВОЙ РОЛИК С ПЕРЕВОДОМ С УКРАИНСКОГО, ЛОХ
и ещё лохи любят капс
ПШЕЛ НАХ, ВЫРОДОК.
вопрос по украинскому языку не предлагаю - не осилишь всё равно
Только их и детей не разлить кипяченой водой -
Не стареют душой, не стареют душой педофильі
Педофильі - народ молодой!"