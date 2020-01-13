Зеленский подписал закон о реестре педофилов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Документ предусматривает создание реестра лиц, осужденных за сексуальные преступление против малолетних. Этот реестр будет находиться в ведении Министерства юстиции.

В него будут вносить сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, за которое он был осужден, виде уголовного наказания, который к нему был применен, а также информацию о фактически отбытом им наказания и данные о нарушении правил административного надзора.

Исключаться из реестра информация о лице будет в случае отмены обвинительного приговора или постановления суда.

Пользователями реестра станут руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Как сообщалось, 11 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера против малолетних.

В редакции закона к первому чтению предусматривалось введение химической кастрации педофилов, однако с их согласия. Ко второму чтению эту норму убрали из документа.

Напомним, Рада приняла соответствующий законопроект 19 декабря. Его поддержали 325 народных депутатов.

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