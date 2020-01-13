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 Политика Украины, Общество
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Все про:закон (2709) Зеленский (4237) педофил (426) реестр (170)

 Зеленский подписал закон о реестре педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внедрении Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Документ предусматривает создание реестра лиц, осужденных за сексуальные преступление против малолетних. Этот реестр будет находиться в ведении Министерства юстиции.

В него будут вносить сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, за которое он был осужден, виде уголовного наказания, который к нему был применен, а также информацию о фактически отбытом им наказания и данные о нарушении правил административного надзора.

Исключаться из реестра информация о лице будет в случае отмены обвинительного приговора или постановления суда.

Пользователями реестра станут руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Как сообщалось, 11 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера против малолетних.

В редакции закона к первому чтению предусматривалось введение химической кастрации педофилов, однако с их согласия. Ко второму чтению эту норму убрали из документа.

Напомним, Рада приняла соответствующий законопроект 19 декабря. Его поддержали 325 народных депутатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция в Киеве задержала педофила, который через интернет выманил на встречу 10-летнюю школьницу и изнасиловал. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3169637
 
 
 Топ комментарии
 
Гиперсексуальный Яременко затаился?
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Хто ..хто ..*дед піхто ... Зеленский подписал закон о реестре педофилов - Цензор.НЕТ 3200
..Зеленский подписал закон о реестре педофилов - Цензор.НЕТ 3903....
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пол Рады уже можно записывать в реестр
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с прошлого созыва почти всех
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Гиперсексуальный Яременко затаился?
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Один "слуга" вроде бы был осужден за такое.
Будет почетным первым номером!
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как он смеет обойти самого бубачку?!
бубачку вербануо ФСБ, вроде как, именно за несовершеннолетних мальчиков (где-то 2000-2003 гг, Москва, после выступления, гостинница, кокс и мальчики - именно после этого бубачка резко стартанул вверх, куча бабла на всякие прожекты и раскрутку по ТВ и т.д.)
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Это по каждому виду преступлений теперь реестр будет? Отдельный...
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Краще б його пронесло і не зупинялось.
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Надо же, как сильно они тебя обидели...
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не перегравай дрочун "квартальний" ...пайку не видадуть
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Ну, за Закон не скажу, а вот реестр уже составлен. В ходе президентских и парламентских выборов.
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Ты статью читал? Там же ясно написано что Зеленский ПОДПИСАЛ...
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Так такие реестры нужно на всех преступников заводить. Только классифицировать. Это пузырь. Незасчитано.
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я не имел ввиду геев,иначе написал бы ********* Зеленский подписал закон о реестре педофилов - Цензор.НЕТ 7150
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Що зараз заважає працівникам поліції узяти із ІЦу інформацію про засуджених за ст.152 і т.п.?
Щось вони усе створюють, створюють... і усе нове, як виявляється давно існує..?
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а о реестре клоунов и *********** когда подпишет? срочно собрать СНБО это гораздо важнее упавшего самолёта, это вам не водку жрать по курортам, это очень важный вопрос, который будет расхлебывать целое поколение украинцев.
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Это Вофка себя обезопасил. Воно ж таке маленьке, недоумкувате... всього ж 42 рочки Зеленский подписал закон о реестре педофилов - Цензор.НЕТ 7119
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А кумир всех зелебобиков педофил Шарий будет в этом реестре?
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надо у его сестры спросить, она рассказывала шо братик ********* это дело.
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Путин №1,все кто с ним из наших работает должны быть под подозрением.
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Надо время, пока решили только с зебилами!
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угу, давай. Вилазь із схованики, ***** і рішай!
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Реши что-то сначала с собственным проперженым диваном.
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Зеленский подписал закон о реестре педофилов.

Першому ігроку ... Іванісову... приготуватися!
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Когда будет реестр педо-pacов (не путать с геями)? Зеленский подписал закон о реестре педофилов - Цензор.НЕТ 3135
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Приговор он своей власти подписал!
Верная примета: если власть обосралась по уши, она берётся то ли за педофилов, то ли за порнографию, то ли за пьянство.
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ТЫ В КАЖДОМ КОММЕНТЕ ДРЫЩЕШЬ ЖИДКИМ И НИЧО.
П.С. НУ ДАВАЙ ОПЯТЬ СВОЙ РОЛИК С ПЕРЕВОДОМ С УКРАИНСКОГО, ЛОХ
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лох тот, кто не в состоянии одолеть моих задачек. усёк, дурашка?
и ещё лохи любят капс Зеленський підписав закон про реєстр педофілів - Цензор.НЕТ 6323
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ЛОХ ТУТ ТЫ +НЕБОЛЬШОЙ СПИСОК ПОРОХОСРАНИ.
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лови ещё на рюмку стекломоя, у*бище винторогое
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В ЗАПОРОЖЬЕ СТЕКЛОМОЙ НЕ УПОТРЕБЛЯЮТ. А Я ТАК ВООБЩЕ НЕ ПЬЮ.
ПШЕЛ НАХ, ВЫРОДОК.
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лови ещё на рюмку стекломоя, у*бище винторогое
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или получает жирный пендель как папередники Зеленский подписал закон о реестре педофилов - Цензор.НЕТ 4013
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Судячи по твоїй істериці,***********,влада поки що *прочно и надёжно* взяла тебе за причандали....Виєш як перед здохом! Хоча чому як? Зеленський підписав закон про реєстр педофілів - Цензор.НЕТ 8347 Зеленський підписав закон про реєстр педофілів - Цензор.НЕТ 6538
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ещё один фейковый украинец вылез. держи и ты 11.80
вопрос по украинскому языку не предлагаю - не осилишь всё равно
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Їм будуть кліпсу на вухо чіпляти, чи тавро на лобі?
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Зачислят в кадровый резерв "Слуг народа".
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"Как бьі яростно их ФБР не давило
Только их и детей не разлить кипяченой водой -
Не стареют душой, не стареют душой педофильі
Педофильі - народ молодой!"
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Перші клієнти реєстру: ПЕСики в повному складі,жопаблоковці на чолі з трупанчуком,ну і бздЮлька з газовою бандою. Зеленський підписав закон про реєстр педофілів - Цензор.НЕТ 9410Опа...Пробачте,це список черговиків для посадки на палю!
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Знову зрададрадная,знову гівно на вентилятор із перекошених злобою і істерикою см октальників пальмомаслової падалі.Значить дорога правильна! Зеленський підписав закон про реєстр педофілів - Цензор.НЕТ 3205
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