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 Пассажирка погибла в ДТП на Житомирщине, - ГСЧС

Специалисты ГСЧС Житомирщины 13 января помогали ликвидировать последствия дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Чоп.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС в Житомирской области, ДТП произошло на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Выдумка Пулинского района.

Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Кроме него в салоне находилось еще пять пассажиров. Рука одной из пассажирок оказалась прижатой автомобилем к земле. Еще одна из пассажирок погибла на место происшествия, ее придавило опрокинутым транспортным средством.

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Бойцы ГСЧС с помощью лебедки пожарного автомобиля поставили поврежденное транспортное средство на колеса, деблокировали погибшую и травмированную пассажирку и передали последнюю в руки медиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3169635
 
 
 Топ комментарии
 
Игорь ты даун, какой Иран? человек погиб, твой черный выхлоп тут не уместен...
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Уместен. Лучше умирать в Иране.И по вине Ирана.
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Игорь ты даун, какой Иран? человек погиб, твой черный выхлоп тут не уместен...
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Уместен. Лучше умирать в Иране.И по вине Ирана.
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Лучше ты. Но согласись,что так выгоднее ))
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це складний сарказм, особливо для 73%, які краще би на батьківських трусах засохли...
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А тивидно їх в своєму смоктальнику прав....
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Мій Зебільний земляк, спробуйте наповнити, свій недолугий допис інформативністю...
хто на ком стояв? (с)
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я же и пишу тебе болвану, что будет выгодно от тебя избавится твоим же выгодным предложением...
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Скільки із бюджету виділяємо??? Невже вона гірша за тих, хто загинув у літаку? Невже ви не люди, вам її не шкода?
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А у нас уже ГСЧС,за полицию вещает? Или кто первый? Наразводили ПРЕСС- служб
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