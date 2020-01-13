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Все про:майдан (3988) Апелляционный суд (275) преступления против Майдана (77) Офис генерального прокурора (16)

 В суд передано дело трех экс-судей Апелляционного суда Киева, причастных к "делам Майдана", - Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора Украины передал в Соломенский районный суд Киева дела трех экс-судей Апелляционного суда, обвиняемых в вынесении заведомо неправосудных решений во время Майдана и вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По версии следствия, коллегия в составе указанных судей Апелляционного суда г. Киева умышленно постановила заведомо неправосудное решение и, при отсутствии в материалах дела каких-либо доказательств, оставила под стражей гражданина по подозрению в активном участии в массовых беспорядках 19-24 января 2014 года в районе Европейской площади и ул. Михаила Грушевского в г. Киеве. Однако материалами уголовного производства не подтвержден факт пребывания указанного гражданина в районе массовых акций протеста и участия в них", - сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что на данный момент в районных судах Киева и Киевской области продолжаются судебные рассмотрения обвинительных актов касательно следователей и прокуроров, которые незаконно задержали и привлекли к уголовной ответственности двух человек, в том числе и упомянутого гражданина. Также суд рассматривает дело следственного судьи Соломенского районного суда, который избрал в качестве меры для него содержание под стражей.

Напомним, Верховная Рада 29 сентября 2016 года уволила пятерых судей Апелляционного суда - Людмилу Бартащук, Александра Беца, Ольгу Ефимову, Светлану Коваль и Марию Прындюк. Всего по представлению Высшего совета юстиции за нарушение присяги были уволены 29 судей, в том числе причастных к "делам Майдана".

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Источник: https://censor.net.ua/n3169634
 
 
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Пожирайте друг друга. Оставшиеся будут судимы уже настоящим судом.
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Самая модная профессия - АРЕСТОВЫВАТЬ, была и есть.
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хто ввімкнув турборежим у силовиків?

авакян знов штурмує владні висоти??
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а другие судьи, например в . в Печерском или Шевченковском, которые арестовывали и судили участников протестов без доказательств .....и сей час продолжают судить...при чем тоже часто участников протестов или АТО (ООС) в т.ч. и из числа бывших майдановцев)))
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Більш того, ще досі тягнуться сфальшовані прокурворами-сєпарами справи проти майданівців.
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Це передано в той самий Соломенський райсуд, який відмовився розглядати (замішуючи процедурні придирки захисту) звинувачення Савченко та Рубана в підготовці теракту? І відмовлявся розглядати справу беркутівця комроти Логвиненка?Так він же повністю промертвечуковий!
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