 Иностранцам запретят покупать землю в 50-километровой пограничной зоне, - Сольский

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Даже при условии проведения референдума, запрещается совершать сделки, стороной которых являются иностранцы, или юридические лица, основанные иностранными гражданами, с землями сельскохозяйственного назначения в зоне 50 км от государственной границы", - сказал Сольский.
Кроме того, приобретение украинских сельхозземель запрещается юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства агрессора, или другого государства, если невозможно установить конечного бенефициара такого юрлица. Или, если эти бенефициары зарегистрированы в оффшорных зонах, являются членами террористических организаций, лицами, в отношении которых применены персональные санкции. Также не смогут приобрести землю сельхозназначения в Украине физические и юридические лица, зарегистрированные в государствах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает отмену запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года.
20 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, поступивших во время подготовки ко второму чтению законопроекта №2178-10. Всего в Верховной Раде были зарегистрированы более 4,6 тыс. поправок к законопроекту.
Фонари везде есть 😀😀😀
История идёт по спирали,всё еще будет для этих смелых парней..
Необходимо сейчас запретить зелени снять мораторий на продажу земли
Власти Финляндии обеспокоены приобретением земель и недвижимости в стране гражданами других государств, в том числе и россиянами. Предполагается, что купленные земли могут использоваться для размещения военных баз в кризисной ситуации. Полиция государственной безопасности Финляндии (Supo) передала в парламент страны заявление, в котором выражаются опасения по поводу участившихся случаев приобретения земельных участков и недвижимости гражданами других стран, в том числе россиянами. Об этом сообщает финляндская газета Iltalehti.
В заявлении также отмечается, что на приобретенной земле могут быть построены структуры, которые могут использоваться в интересах иностранного государства. Например, для размещения групп военных или перекрытия транспортных маршрутов.
При этом отмечается, что особенное беспокойство Supo вызывают земли, приобретенные российскими гражданами. Данная проблема неоднократно поднималась в финских СМИ.(с)
https://www.youtube.com/watch?v=qp7iIxsAAHM
Ну и скотыняка.!
Применить к нему уринотерапию и заставить его заняться копрофагией.
А для чого це, ну який у цьому сенс??? Я вже не говорю, що зняття мораторію не стосується придбання землі іноземцями ВЗАГАЛІ!
будет точно так же как с приватизацией в 90-ых - массовое кидалово