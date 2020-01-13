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 Политика Украины
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 Иностранцам запретят покупать землю в 50-километровой пограничной зоне, - Сольский

Окончательная версия законопроекта об обращении земли сельскохозяйственного назначения предусматривает запрет для иностранцев покупать землю в 50-километровой пограничной зоне.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Даже при условии проведения референдума, запрещается совершать сделки, стороной которых являются иностранцы, или юридические лица, основанные иностранными гражданами, с землями сельскохозяйственного назначения в зоне 50 км от государственной границы", - сказал Сольский.

Кроме того, приобретение украинских сельхозземель запрещается юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства агрессора, или другого государства, если невозможно установить конечного бенефициара такого юрлица. Или, если эти бенефициары зарегистрированы в оффшорных зонах, являются членами террористических организаций, лицами, в отношении которых применены персональные санкции. Также не смогут приобрести землю сельхозназначения в Украине физические и юридические лица, зарегистрированные в государствах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли 14 января, - советник премьера Мушак

Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает отмену запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года.

20 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, поступивших во время подготовки ко второму чтению законопроекта №2178-10. Всего в Верховной Раде были зарегистрированы более 4,6 тыс. поправок к законопроекту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 тыс. га в одни руки и запрет на покупку иностранцами, - аграрный комитет ВР рассмотрел все правки к законопроекту о рынке земли

Источник: https://censor.net.ua/n3169633
 
 
 Топ комментарии
 
Так иностранцам же вообще нельзя покупать, а теперь получается можно? пРезидент Зеленский разрешил?
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Распродажа украинской земли это открытый акт геноцида украинского народа и придёт время когда все причастные к этому будут осуждены и покараны.
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Опять зеленые цуки ЗА СВОЕ - опять протягивают продажу земли иностранцам.
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Так иностранцам же вообще нельзя покупать, а теперь получается можно? пРезидент Зеленский разрешил?
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А они думают что примут законы и не побегут на Ростов...
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НЕ ДОБЕГУТ 😀😀😀
Фонари везде есть 😀😀😀
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Юшкой умоются кровавой п*доры зеленые прежде чем земельку на гешефты пустят. Так провоцируют еврейские погромы...
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После референдума. Видимо уже он прошел.😂
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Всегда было что иностранцам временный мораторий, и слава богу что не слушают шавок продажных топящих за коррупцию и монополию жлобков агрохолдингов - конкуренция жизненно необходима, чем больше здесь западных компаний тем адекватнее украинский менеджмент - охеревшие жлобы и олигархи.
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никакие западные компании в эту клоаку , где все инвесторы за последние лет 20 еле ноги отсюда унесли и налоги могут измениться в момент. НЕ ПРИДУТ, не врите людям!
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Они планируют через банки.Но их надо выгнать из нашей Ккраины.Это саранча нам и так уже проблем наделала.Они все тупые,абсолютно все,начиная с зели .И плюс к этому-ненавидят Украину.Точно также как и путин.Он нам не простит никогда-путин-*****.
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Распродажа украинской земли это открытый акт геноцида украинского народа и придёт время когда все причастные к этому будут осуждены и покараны.
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таки да..
История идёт по спирали,всё еще будет для этих смелых парней..
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"Распродажа украинской земли это открытый акт геноцида украинского народа" О, и Ляшко ктото пустил на сайт подлизывать феодалам из агрохолдингов.
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Сольський і є співвласником "Українського Аграрного Холдингу" (УАХ), разом з Веревським (Кернел), Богданом і міжнародним спекулянтом Шварцом (позивний Сорос) вони ************ феодолізацію України через деребан землі.
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или патриоты все будут осуждены и покараны
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Ни одна власть не пережила народ - ни одна и не переживёт.
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Тогда уже поздно будет говорить ай=яй=яй
Необходимо сейчас запретить зелени снять мораторий на продажу земли
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Опять зеленые цуки ЗА СВОЕ - опять протягивают продажу земли иностранцам.
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не совсем понимаю, почему в других странах не парятся по поводу продажи земли, почти же везде можно?
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Потому что там нет коломойских. Мало того, коломойские и иже с ним там преследуются. А здесь они хозяева и они хотят оторвать серьезный шмат. А потом зарабатывать на этом. Оплачивать, естественно, нужно будет тем, кто живет на 3000 грн. Есть еще причины. Но это одна из главных.
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Надо было всех олигархов как Чаушеску - и уже бы страна вошла в ЕС . И авто и кредиты - все дешевле
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Верно, тут не поспоришь. Но в Украине это было сложнее, чем в Румынии. Но сложилось как сложилось. Потому хоть сейчас не стоит усугублять.
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А какое Ваше дело? Терпите у себя Лукашенко 20 лет, а вопросы залаете украинцам. Идите на свои сайты и там умничайте
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А на чьих ошибках учиться? а с кого пример брать, если что удачно пойдет?
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Потому что здесь все беды народа от того что он недалёкий, но думает что умный - скажут олигархи то убрать монополию пары охреневших феодалов, пригласить западные инвестиции и убрать коррупцию плохо - появятся 70% кретинов (в плохои смысле) ведомых пучком ботов.
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Алег, все вы понимаете, просто не хотите признать проблему, зайдите по ссылке віктор федорович 31ee1569 и посмотрите что пишут жители других стран. За 2 часа 10 000 гневных коментов, скажите им что продажа земли иностранцам это хорошо.
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Хто вам сказав,що не паряться.Вони вже допродавались,а тепер за голови хапаються
Власти Финляндии обеспокоены приобретением земель и недвижимости в стране гражданами других государств, в том числе и россиянами. Предполагается, что купленные земли могут использоваться для размещения военных баз в кризисной ситуации. Полиция государственной безопасности Финляндии (Supo) передала в парламент страны заявление, в котором выражаются опасения по поводу участившихся случаев приобретения земельных участков и недвижимости гражданами других стран, в том числе россиянами. Об этом сообщает финляндская газета Iltalehti.

В заявлении также отмечается, что на приобретенной земле могут быть построены структуры, которые могут использоваться в интересах иностранного государства. Например, для размещения групп военных или перекрытия транспортных маршрутов.
При этом отмечается, что особенное беспокойство Supo вызывают земли, приобретенные российскими гражданами. Данная проблема неоднократно поднималась в финских СМИ.(с)
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Этого урода следует повесить за яйца коня Будённого по имени Сократ!
Ну и скотыняка.!
Применить к нему уринотерапию и заставить его заняться копрофагией.
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во время агрессии,оккупации,военных действий вообщето надо запретить продавать землю.
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Як класно! Спочатку заявили, що іноземці не зможуть купити землю, а тепер, що не зможуть ближче, як 50 км. до кордону. І нехай тільки попробують іноземці, терористи, агресори спробувати купити земельку ближче! Ух, як тоді їм не поздоровиться! Ух, як весь держ.механізьм на них насяде!
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Беня в этом году нехилый урожай соберёт. Запоминайте цены на продукты лета 2019 года- для истории пригодится. И для ума... Иностранцам запретят покупать землю в 50-километровой пограничной зоне, - Сольский - Цензор.НЕТ 2568
Иностранцам запретят покупать землю в 50-километровой пограничной зоне, - Сольский - Цензор.НЕТ 8589
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надеюсь перекрестки продавать то же не будут?
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Сохранить монопольное право на осуществление контрабандной деятельности только для резидентов?
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Рассисским иносранцами или всем иностранцам?
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я уею)))) апплодирую стоя 73% упоротых зебилов, которые с удовольствием просрали Украину по просьбе коломойши))))
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На початку хай би цей пан Сольский пояснив чому для продажу дозволяється 10 000 га яке обгрунтування саме такої кількості
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Нехай це зелене опудало скаже, коли був референдум по питанню продажу землі іноземцям Иностранцам запретят покупать землю в 50-километровой пограничной зоне, - Сольский - Цензор.НЕТ 1680
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продаж першої "сотки" сільськогосподарської землі це кінець України як держави ...чому цей нелох40 не розкаже для чого українську землю мають ПРОДАТИ а не здавати у оренду ...де землеохоронне законодавство ...де референдум ...запитати у людей чи хочуть вони щоб ви продали їхню землю ?
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Короче, еще чуть-чуть и государства Украина не будет, а будут частные владения!
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Прежде чем разрешить продажу, сначала нужно чтобы граждане Украины смогли реализовать свое право на бесплатный участок земли! ато, что продавать есть только у немногих лиц!
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Они хотят землю использовать как банковский залог для займов, вот для чего на самом деле так хотят протолкнуть этот закон (чтоб получить кредиты, за бесценок купленную землю и не вернуть их). Настоящий рынок земли ПРЕДПОЛАГАЕТ БОЛЬШИЕ СТАВКИ НАОЛОГОВ НА ЗЕМЛЮ, чтоб покупали под бизнес, а не как актив (на запас), который будет простаивать зря (не приносить ежегодную прибыль).Быть собственником земли и не получать с нее доходов дольжно быть невыгодным!
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А говорили иностранцам нельзя, а оказывается нельзя только в 50 км.зоне! Ну то такое, у нас линия границы может измениться очень быстро!
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так, усе що вздовж кордону, шириною в 50 км - українське, а все що всередині - ні
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Вообще-то проблема не в иностранцах, а количестве продаваемой земли на одного человека. У нас в Украине сейчас самая антинародная власть в мире. Нигде землю не продавали по 10 000 га.
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суперово... тільки це майже усе рівнинне Закарпаття. Там іншої землі с/г не має, понад 50 км, від кордону гори та лісу.
А для чого це, ну який у цьому сенс??? Я вже не говорю, що зняття мораторію не стосується придбання землі іноземцями ВЗАГАЛІ!
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Є тут Зебіли? Поясніть у чому логіка? Чому 50, а не 5, 10 чи 200???
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порушення рівноправ'я по місцю проживання.
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Зеленський остакннє брехло... Люди за кого ви голосували? Хто голосував за Зеленського, той останній дятел! Ви свою землю віддали в руки іноземців і всяких коломойських з паспорами країн з офшорними зонами... Ну і дятли мля....
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та какая разница 50 или 5, тут весь вопрос в 10000 гектаров в одни руки.
будет точно так же как с приватизацией в 90-ых - массовое кидалово
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В отместку Рашка разрешит подводить свои огороды прямо к границе с Украиной.
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Зенелох, хоче землі, 2 м. кв. всім зенелохам безкоштовно.
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