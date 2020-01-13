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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
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Все про:авиакатастрофа (1244) Иран (760) черный ящик (30) Пристайко (358)

 Конкретной даты передачи черных ящиков сбитого самолета МАУ пока нет, - Пристайко

Конкретной даты, когда Иран передаст черные ящики со сбитого 8 января самолета МАУ, пока нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Reuters", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Он отметил, что Иран взял на себя обязательство передать Украине черные ящики.

"Чего у нас нет, так это конкретной даты, когда это произойдет. Мы настаиваем на немедленном передаче черных ящиков", - подчеркнул Пристайко.

Пристайко заявил, что хочет, чтобы украинские специалисты провели полное расследование записей на черных ящиках.

По его словам, все участники должны быть привлечены к ответственности.

"Мы не хотим, чтобы это был кто-то, вроде солдата очень низкого уровня. Чтобы указали на него и сказали, что это парень, который нажал кнопку ... Это ответственность иранского правительства", - подчеркнул Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли при крушении самолета МАУ, встретятся в Лондоне, - Пристайко

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран не пытается переложить часть вины за сбитый украинский самолет на США, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3169631
 
 
 Топ комментарии
 
т.е. ишака опять поставили раком.
впрочем, из этой позы он не вставал с 21.04.19...
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Пристайка - застрелись!!! Ящики передадут тогда, когда ваш любимый рашен-фюрер проведет в них полный "тюнинг". Привет шмаркле! Пусть берет шлепанцы - и обратно, в Оман, на Мертвечуковом бомбардье.
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т.е. ишака опять поставили раком.
впрочем, из этой позы он не вставал с 21.04.19...
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Скажи И-А-И-А.
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с подобными запросами следует обращаться непосредственно на Банковую.
разве ты, как платный зелебоб, не знаешь, где обретается твой вождь и учитель?
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Так ты ишаком назвался или ты все таки шакал сыкливый.
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так на Банковой ты найдёшь "ссыкливого" и "ишака" в одном лице.
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Пропустил - унитазы уже вернули? мародерша Моника Оманская обещала через 2 недели.
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монике не до унитазов - она, не разгибаясь, еле успевает принимать со всех сторон.
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ужОс, надо как то поддержать верховную. может подушку подложить.
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Пристайка - застрелись!!! Ящики передадут тогда, когда ваш любимый рашен-фюрер проведет в них полный "тюнинг". Привет шмаркле! Пусть берет шлепанцы - и обратно, в Оман, на Мертвечуковом бомбардье.
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Много будешь знать, меньше проживёшь.
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Пусть Канадии передают, а не этим кремлевским марионетка.
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Чмошник опять против Украины загалдели, брысь негодные.
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ты осторожней - а то чмошник обидится и позвонит баканову (если тот уже приехал из Куршавеля, конечно).
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Більше так не буду тебе називати порохоботи.
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По морді бачу,що це ішачка, значить ти позаду. Ссиш показати своє лице?
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Тупеньке, це ж твоє люстерко. Конкретної дати передачі чорних скриньок збитого літака МАУ поки немає, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6373
Я тобі твою морду показав... Конкретної дати передачі чорних скриньок збитого літака МАУ поки немає, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2558
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взагалі-то мали би передати не лише чорні скриньки, а й всі уламки літака...
Але - об Україну з її зебільною владою вже чи не всі витирають ноги.
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а что там пристайко хочет увидеть на ящиках?
уже все знают, иран признался, что еще, имена виновных на черных ящиках будут?
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