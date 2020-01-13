 Конкретной даты передачи черных ящиков сбитого самолета МАУ пока нет, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Reuters", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Он отметил, что Иран взял на себя обязательство передать Украине черные ящики.

"Чего у нас нет, так это конкретной даты, когда это произойдет. Мы настаиваем на немедленном передаче черных ящиков", - подчеркнул Пристайко.

Пристайко заявил, что хочет, чтобы украинские специалисты провели полное расследование записей на черных ящиках.

По его словам, все участники должны быть привлечены к ответственности.

"Мы не хотим, чтобы это был кто-то, вроде солдата очень низкого уровня. Чтобы указали на него и сказали, что это парень, который нажал кнопку ... Это ответственность иранского правительства", - подчеркнул Пристайко.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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