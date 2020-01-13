 Зеленский подписал закон об особенностях работы парламентских ВСК, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Закон определяет полномочия, порядок создания и работу временных следственных комиссий и временных специальных комиссий (ВСК) парламента.
Согласно документу, временная следственная комиссия Верховной Рады Украины (следственная комиссия) - это коллегиальный временный орган парламента, который образуется из числа народных депутатов для парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес.
Члены следственной комиссии и созданные ею рабочие группы осуществляют проверку фактов и обстоятельств как непосредственно в местах их возникновения, так и путем требования соответствующих документов и материалов, получения показаний, объяснений. Результаты расследования следственная комиссия излагает в письменном отчете.
Следственная комиссия не может образовываться по вопросам: 1) осуществления правосудия судом; 2) установления наличия или отсутствия вины лица в совершении уголовного правонарушения; 3) вопрос, который является предметом деятельности созданной Верховной Радой Украины другой следственной комиссии.
В то же время, согласно закону, временная специальная комиссия Верховной Рады Украины (специальная комиссия) - это коллегиальный временный орган парламента, который создается из числа народных депутатов для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, а также для подготовки и доработки проектов законов и других актов Верховной Рады на правах главного комитета, если предмет правового регулирования таких проектов не относится к предметам ведения комитетов, которые существуют.
Специальная комиссия осуществляет полномочия главного комитета, предусмотренных Регламентом Верховной Рады Украины, и действует в соответствии с требованиями этого закона, а также Закона "О комитетах Верховной Рады Украины".
Кроме того, закон решает проблему финансового и материально-технического обеспечения ВСК, а также устанавливает ответственность за невыполнение требований закона.
Напомним, соотвтствующий закон Рада приняла 19 декабря.
На вулицях Тегерану тисячі людей протестують проти брехні влади.
У нас звичайна неділя, бо нам брешуть лише рік. Спершу брехали - обіцяючи казки, а з червня 2019 брешуть, нічого насправді не змінюючи.
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Бути захисником України при Зе - удвічі небезпечно: мало того, що ворог може вбити, так ще й зелена влада у цьому обвинуватить саме тебе.
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Я дуже сподівався, що Зе з Омана в Москві опинився, бо його - викрали і вивезли назавжди у полон, але схоже, він їздив розбиратися, чому не вистачає кілька мільйонів у його гонорарі...
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Якщо Зе дійсно приносить руйнівні неприємності всюди, куди не поїде, пропоную вислати його посилкою на Чукотку - нехай повільно подорожує через всю Московію.
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Нелюбов московитів до української мови - цілком логічна: вони і власної не знають.
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Після відпочинку Зе в Омані навіть останній двієчник зрозумів - куди пішла зарплата вчителів. Висновок: лох - не Зеля, лохи ті, хто посадили його собі на шию.
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Свого часу у Європі мав авторитет принц Оранський, наразі поц Оманський не має авторитету навіть у власній країні.
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Зелена влада настільки жадібна, що навіть мовчанку фальшивих українських антикорупціонерів купує не за свій кошт, а за рахунок платників податків, влаштувавши Лещенків з Найємами на необтяжливі бюджетні посади за фантастично велетенську оплату.
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Звідки ця щедрість: «дайте йому сто днів»? Його мішпуха любить 7-40.
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Якщо завтра оголосять обов'язкові газові камери, порохоботи почнуть спротив, обивателі байдуже зітхнуть, а зеленеоїди почнуть агітацію: «чому це тільки на краще».
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Президент Естонії не взяла пляшку кримського шампанського у російського посла, бо Крим - це Україна. А Зелік в аналогічній ситуації негайно вмазав би ту пляшку на пару з послом...
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Всю свою історію держави Європи воювали між собою, попри родинні та економічні зв'язки. За яке «братство» між Україною і Московією може бути мова, якщо в самій Московії чеченець не брат якуту, осетин - башкіру, калмик - удмурту, а бурят - вепсу?
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Чую, за мотивами царювання Зе колись такий блокбастер знімуть - куди там «Джокеру»!
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Серед безлічі сліз за загиблими у літаку МАУ під Тегераном найщіріще ридали ті, хто жалкували про відсутність у списках Зелінського...
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Людина, яка готова обміняти гідність на комфорт, а принципи на гроші - зародок зрадника. Бо таким - немає різниці: де проїдати хабар і байдуже, які кольорі навколо його чорної душі.
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Як правило, найкраще кривляються - мавпи. Тобто, істоти, які займають позицію між тваринами і людиною. У мене питання: як назвати тих, хто обрав кривляку Президентом?
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Зелений вовка робить все те саме, що і завше: кривляється і знущається на чиїсь цінності, а йому все те оплачують. Єдине, що помінялося, раніше з нього здебільшого йшла сміховина, а тепер - сечовина. Але це усвідомлює тільки 25%.
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Обидва - Вови, обидва - малорослі, обидва - мстиві й підлі крадії. Тільки й того, що один - *****, а інший - Брехло.(c)