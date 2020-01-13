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 Политика Украины
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Все про:ВР (24252) ВСК (204) закон (2709) Зеленский (4237)

 Зеленский подписал закон об особенностях работы парламентских ВСК, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Закон определяет полномочия, порядок создания и работу временных следственных комиссий и временных специальных комиссий (ВСК) парламента.

Согласно документу, временная следственная комиссия Верховной Рады Украины (следственная комиссия) - это коллегиальный временный орган парламента, который образуется из числа народных депутатов для парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес.

Члены следственной комиссии и созданные ею рабочие группы осуществляют проверку фактов и обстоятельств как непосредственно в местах их возникновения, так и путем требования соответствующих документов и материалов, получения показаний, объяснений. Результаты расследования следственная комиссия излагает в письменном отчете.

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Следственная комиссия не может образовываться по вопросам: 1) осуществления правосудия судом; 2) установления наличия или отсутствия вины лица в совершении уголовного правонарушения; 3) вопрос, который является предметом деятельности созданной Верховной Радой Украины другой следственной комиссии.

В то же время, согласно закону, временная специальная комиссия Верховной Рады Украины (специальная комиссия) - это коллегиальный временный орган парламента, который создается из числа народных депутатов для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, а также для подготовки и доработки проектов законов и других актов Верховной Рады на правах главного комитета, если предмет правового регулирования таких проектов не относится к предметам ведения комитетов, которые существуют.

Специальная комиссия осуществляет полномочия главного комитета, предусмотренных Регламентом Верховной Рады Украины, и действует в соответствии с требованиями этого закона, а также Закона "О комитетах Верховной Рады Украины".

Кроме того, закон решает проблему финансового и материально-технического обеспечения ВСК, а также устанавливает ответственность за невыполнение требований закона.

Напомним, соотвтствующий закон Рада приняла 19 декабря.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169625
 
 
 Топ комментарии
 
Понятно, теперь не надо всякую чушь про Порошенко выдумывать, можно сразу толпой брать совершенно секретные документы Генштаба...
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Украинцев обменять на украинцев -это хуже лоха....это ПРЕДАТЕЛЬ.
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Понятно, теперь не надо всякую чушь про Порошенко выдумывать, можно сразу толпой брать совершенно секретные документы Генштаба...
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И что там? На ГШ уже сидит чувак от Кало,мойского, ненужно ничего брать силой.
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Они хотят на этой неделе протянуть еще и новый регламент

Зеленський підписав закон про особливості роботи парламентських ТСК, - ОП - Цензор.НЕТ 3727
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«Ваша помилка була ненавмисною. Ваша брехня була навмисною. Не можна обманювати Зеленский подписал закон об особенностях работы парламентских ВСК, - ОП - Цензор.НЕТ 9329 людей з міркувань доцільності", - твіт одного з мітингарів в Ірані.
На вулицях Тегерану тисячі людей протестують проти брехні влади.
У нас звичайна неділя, бо нам брешуть лише рік. Спершу брехали - обіцяючи казки, а з червня 2019 брешуть, нічого насправді не змінюючи.
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Это так.Зеленский не президент.Этот тест он с треском провалил.Теперь,главное,не дать ихней банде ни землю продать,ни трудовой кодекс принять.Зарплаты они себе уже урвали за счет еще более нищенского существования людей.Но народ сам на это пошел.Ему нравится,когда президент и его шобла воруют,а он копейки собирает.
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Украинцев обменять на украинцев -это хуже лоха....это ПРЕДАТЕЛЬ.
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Ну, кто виноват, что украинцы разные, вот взять тебя, можно обменять на лояльного. раз ты так считаешь, что ПРЕДАТЕЛЬ.
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А шо тут думать, не на инопланетянина менять, хочет жить украинец в ЛУГОНДОНИИ, пожалуйста.
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Все просто.Менять граждан своей страны на граждан своей страны-это гражданская война.Все как куйло и лапти 5 лет говорили.
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одно плохо Порох не дал раскатать бамбас в хлам в говно чтоб всякая мразь зеленая ссалась от страха
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Как же вам повезло - у вас такой умный президент, он так много знает (наверное книжки без картинок читает), не даром юрист.
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Знайдена причина усіх негараздів України в останні десятиліття! Тут мешкає Зеленський...
***
Бути захисником України при Зе - удвічі небезпечно: мало того, що ворог може вбити, так ще й зелена влада у цьому обвинуватить саме тебе.
***
Я дуже сподівався, що Зе з Омана в Москві опинився, бо його - викрали і вивезли назавжди у полон, але схоже, він їздив розбиратися, чому не вистачає кілька мільйонів у його гонорарі...
***
Якщо Зе дійсно приносить руйнівні неприємності всюди, куди не поїде, пропоную вислати його посилкою на Чукотку - нехай повільно подорожує через всю Московію.
***
Нелюбов московитів до української мови - цілком логічна: вони і власної не знають.
***
Після відпочинку Зе в Омані навіть останній двієчник зрозумів - куди пішла зарплата вчителів. Висновок: лох - не Зеля, лохи ті, хто посадили його собі на шию.
***
Свого часу у Європі мав авторитет принц Оранський, наразі поц Оманський не має авторитету навіть у власній країні.
***
Зелена влада настільки жадібна, що навіть мовчанку фальшивих українських антикорупціонерів купує не за свій кошт, а за рахунок платників податків, влаштувавши Лещенків з Найємами на необтяжливі бюджетні посади за фантастично велетенську оплату.
***
Звідки ця щедрість: «дайте йому сто днів»? Його мішпуха любить 7-40.
***
Якщо завтра оголосять обов'язкові газові камери, порохоботи почнуть спротив, обивателі байдуже зітхнуть, а зеленеоїди почнуть агітацію: «чому це тільки на краще».
***
Президент Естонії не взяла пляшку кримського шампанського у російського посла, бо Крим - це Україна. А Зелік в аналогічній ситуації негайно вмазав би ту пляшку на пару з послом...
***
Всю свою історію держави Європи воювали між собою, попри родинні та економічні зв'язки. За яке «братство» між Україною і Московією може бути мова, якщо в самій Московії чеченець не брат якуту, осетин - башкіру, калмик - удмурту, а бурят - вепсу?
***
Чую, за мотивами царювання Зе колись такий блокбастер знімуть - куди там «Джокеру»!
***
Серед безлічі сліз за загиблими у літаку МАУ під Тегераном найщіріще ридали ті, хто жалкували про відсутність у списках Зелінського...
***
Людина, яка готова обміняти гідність на комфорт, а принципи на гроші - зародок зрадника. Бо таким - немає різниці: де проїдати хабар і байдуже, які кольорі навколо його чорної душі.
***
Як правило, найкраще кривляються - мавпи. Тобто, істоти, які займають позицію між тваринами і людиною. У мене питання: як назвати тих, хто обрав кривляку Президентом?
***
Зелений вовка робить все те саме, що і завше: кривляється і знущається на чиїсь цінності, а йому все те оплачують. Єдине, що помінялося, раніше з нього здебільшого йшла сміховина, а тепер - сечовина. Але це усвідомлює тільки 25%.
***
Обидва - Вови, обидва - малорослі, обидва - мстиві й підлі крадії. Тільки й того, що один - *****, а інший - Брехло.(c)
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Ну и первые же ТСК: 1. котлы в Иловайске и Дебальцево, сознательное уничтожение Порошенком доборобатов. 2. Взрывы 5-ти складов с боеприпасами, угроза национальной безопасности. 3.Воровство в Укроборонпроме и МО.
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А еще все пецины односторонние "перемирия", которые остановили украинскую армию как только что-то у нее стало получаться.
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