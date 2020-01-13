 С 16 января вся реклама в Украине должна быть выполнена на государственном языке, - Нацсовет по ТРВ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, указанная статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы.

С 16 января вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке.

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"В то же время телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу официальных языках Европейского союза.

В средствах массовой информации, издаваемых на одном из официальных языков Европейского союза, допускается размещение рекламы на том языке, на котором издается такое печатное средство массовой информации", - отмечается в публикации.

Кроме того, законом предусматривает изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Теперь его нарушение влечет наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждение, если нарушение совершено впервые.

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Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", вступил в силу 16 июля 2019 года.

Документом, помимо прочего, определяются особенности применения государственного языка в сфере культуры, телевидения и радиовещания, печатных СМИ, в сфере обслуживания потребителей и других отраслях. Так, через пять лет вступит в силу норма закона, по которой квота на украинский контент в эфире телеканалов должна составлять 90%.

В соответствии с законом, через 30 месяцев всеукраинские печатные СМИ, а через пять лет и местная печать должна иметь украинскую версию. При этом закон разрешает выпускать версии и на других языках. Однако издания, которые выходят на языках ЕС и на крымскотатарском, могут не иметь украинской версии. Также издательства и книжные магазины должны через два года иметь не менее половины ассортимента книг на украинском языке.

Закон не предусматривает уголовной ответственности за его нарушение. Однако нарушение прав граждан на получение услуг на украинском языке в госучреждениях и определенных законом публичных сферах будет наказываться штрафами. Максимальная сумма штрафа составит 11 тыс. 900 грн. Эти нормы начнут действовать через три года.

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