 Комитет Рады в закрытом режиме рассматривает вопрос крушения самолета МАУ в Иране

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы переходим к следующему вопросу. Я думаю, что мы рассмотрим в закрытом режиме вопрос о ситуации с самолетом", - сказал председатель комитета Богдан Яременко.

Он отметил, что участие в обсуждении примут члены комитета, народные депутаты, приглашенные представители органов исполнительной власти и сотрудники секретариата комитета.

Члены комитета также решили после закрытой части заседания вернуться к рассмотрению проекту заявления Верховной Рады относительно авиакатастрофы самолета МАУ.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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