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 Политика Украины, Происшествия
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 Комитет Рады в закрытом режиме рассматривает вопрос крушения самолета МАУ в Иране

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в закрытом режиме рассматривает вопрос о крушении самолета Международных авиалиний Украины в Иране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы переходим к следующему вопросу. Я думаю, что мы рассмотрим в закрытом режиме вопрос о ситуации с самолетом", - сказал председатель комитета Богдан Яременко.

Он отметил, что участие в обсуждении примут члены комитета, народные депутаты, приглашенные представители органов исполнительной власти и сотрудники секретариата комитета.

Члены комитета также решили после закрытой части заседания вернуться к рассмотрению проекту заявления Верховной Рады относительно авиакатастрофы самолета МАУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Ирана сначала не знал, что украинский самолет сбила ракета, - спикер правительства Ирана Рабии

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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Источник: https://censor.net.ua/n3169620
 
 
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вас бы всех к эксперту по самолетам-задорнову на закрытое совещание в один конец!!!
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Ну, мудак Задорнов хоча б мав авіаційну інженерну освіту, а ці...
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Шо там рассматривать, Трамп скажет, что делать.
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Я тоже не понимаю что они рассматривают! Все равно решение принимают не они, а другие люди на мировой арене. Эти - статисты...
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Вам что то не понятно? Где я указывал Трампа?)
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А що за таємниці такі,що в закритому режимі засідають?
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Сие есть тайна великаяаааа!!!
Кабы чего лишнего не ляпнуть, шоб и Беня была сыта и большой Вова доволен...
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Закрите, тому що на відкритому всі побачать яких бовдурів понавибирали. В країні збили літак, а вся верхівка шобли розїхалась по курортам. Хто управляє державою? А вийшло зелена нарколига, такого напатякало, що й на голову не налазить, тільки свічка від мендельші. Краще воно б вийшло просто помовчало і то б вумнішим виглядало. Ну почекаємо, у них ні дня від обсера
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Яременко оторвался от разглядывания проституток в теоефоне😀😀😀?
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он себе гугл очки купил, зарплата позволяет Комітет Ради в закритому режимі розглядає питання катастрофи літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 6037
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Пусть рассмотрят где в это время было все политическо и военное руководство стрны, это важнее будет...
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Тот бородатый ублюдок,который трахает проституток в жопу?
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он не трахает, он мечтает, а они его посылают!
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Уже заходит вопрос через специалистов о том случайным ли был пуск - и опять -фиг там случайный!! При учитывании типа вооружения две ракеты случайно - уже НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ..Дальше будет ещё интереснее.. Ждём когда вылезут кацапы в этой истории..
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Весь мир уже дал пиндюлей Ирану!!!
Нам же тоже надо как-то, ну хотя бы мизинчиком пихнуть?
Но ведь, нам БОЯЗНО!!!!!

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Що за таємниці. як що Москва це слухає в прямій трансляції.
В Нас 5 колони- 250 депутатів.
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