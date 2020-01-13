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Все про:Госкомтелерадио (82) книги (484) издательское дело (42)

 Наибольшее количество издательств зарегистрировано в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях, - Госкомтелерадио

Госкомтелерадио обнародовало показатели из Государственного реестра издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

В реестр внесены 7 516 субъектов издательского дела (5 716 - юридические лица, 1 784 - физические лица). Из них 2 078 субъектов издательского дела занимается лишь издательской деятельностью, 680 - изготовлением издательской продукции, 432 - распространением издательской продукции. Остальные сочетают 2-3 вида деятельности в издательском деле.

Наибольшее количество издателей и распространителей издательской продукции зарегистрировано в Киеве (2 979) , Харьковской (910), Днепропетровской (403), Донецкой (386), Львовской (363), Киевской (247), Одесской (218) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала текущего года в страну запрещен ввоз более 1 млн экземпляров изданий антиукраинского содержания с территории РФ, - Госкомтелерадио

Источник: https://censor.net.ua/n3169615
 
 
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Многие харьковские издатели работают перепечаткой пользующейся спросом контрабанды с нарушением авторских прав. В угоду книжному базару.
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