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 Политика Украины
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Все про:декларация (1129) Бородянский Владимир (65) Министерство культуры, молодежи и спорта (17)

 Чиновники Минкульта получили к Новому году высокие зарплаты: Бородянский - 112 тыс., Максимчук - 405 тыс., Подоляк - 394 тыс.

Декабрьская зарплата министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского и его заместителей, согласно декларациям, совокупно составила около 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на электронные декларации чиновников.

Так, министр Владимир Бородянский получил 112 904 грн. Согласно задекларированному 6 января 2020 года, он получил их от Минкульта 27 декабря 2019 года.

Первый заместитель министра Анатолий Максимчук получил в декабре 405 072 грн, из-за чего дважды заполнял форму о существенных изменениях имущественного положения. 20 декабря он задекларировал зарплату 16 декабря в размере 157 051 грн, а 28 декабря – получение 27 декабря еще 248 021 грн. На предыдущем месте работы, на СТБ и в "Старлайт Медиа", среднемесячный доход Максимчука был 164 000 грн.

Заместитель министра Ирина Подоляк задекларировала 394 710 грн дохода в декабре. 16 декабря она получила 154 232 грн, а 27 декабря еще 240 478 грн. Ее среднемесячный доход как народного депутата в прошлом созыве был 46 800 грн.

Заместитель министра Владимир Шумилин 16 декабря получил 154 233 грн. Однако 19 декабря он дважды задекларировал получение в октябре доходов от предпринимательской деятельности на общую сумму 260 000 грн (160 тыс + 100 тыс). В 2018 году Шумилин получил 217 760 грн зарплаты в ООО "Спортпроект" и ООО "АТМ", среднемесячный доход его был 18 146 грн.

Заместитель министра культуры Алексей Сивирин получил в последнем месяце года 366 068 грн: 16 декабря – 151 051 грн. а 27 декабря – еще 215 017 грн. Его среднемесячный доход на прежнем месте работы был 113 519 грн: в 2018 году Свирин получал зарплату в двух ООО – "МакКинзи и компания Украины" и "Истван", в целом за год 1 362 229 грн.

Заместитель министра Светлана Фоменко 27 декабря получила 139 303 грн зарплаты. Ее годовая зарплата составила 771 000 гривен, что в 92 раза больше годовой зарплаты ее мужа Дмитрия (8299 грн). Среднемесячный доход Фоменко в 2019 году составил 64 242 грн.

Государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев в декабре получил 497 709 грн зарплаты двумя траншами: 99 589 грн 13 декабря и 398 120 грн 30 декабря. В 2018 году его среднемесячная заработная плата составляла 89 510 грн.

Госсекретарь Минкульта Артем Биденко не декларировал за декабрь существенные изменения имущественного положения. В 2018 году среднемесячная зарплата Биденко составляла 65 000 грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169614
 
 
 Топ комментарии
 
Не соврало зеленое стадо...конец эпохи бедности таки наступил...правда не для всех...,😀
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В "совокупности" ровно столько же, сколько уряд обещал родственникам погибшего экипажа PS752 за всех.(((
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Видать с культурой в Украине все впорядке...
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Разве только они?

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська заробила в грудні 216 тис. 783,36 грн.
Про це йдеться у відповіді відомства на запит «Слово і Діло».
Оклад Соколовської склав 15 тис. 238,10 грн (стільки ж за інтенсивність роботи), за вислугу років - 3 тис. 657,14 грн, за роботу з державною таємницею - 3 тис. 047,62 грн, відпускні - 1 тис. 526,71 грн, премія за жовтень - 26 тис. 182 грн, премія за листопад - 25 тис. 905 грн, премія за грудень - 30 тис. 476 грн, матеріальна допомога на оздоровлення - 47 тис. 394 грн (стільки ж допомога для вирішення соціально-побутових питань), індексація - 724,69 грн.
Заступнику міністра Наталії Ненюченко нарахували 131 тис. 487,45 грн: оклад - 14 тис. грн (стільки ж за інтенсивність), за вислугу років - 7 тис. грн, за роботу з державною таємницею - 1,2 тис. грн, премія - 30,8 тис. грн, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань - 63 тис. 726,53 грн, індексація - 760,92 грн.
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Не соврало зеленое стадо...конец эпохи бедности таки наступил...правда не для всех...,😀
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Приємно бачити що епоха зубожіння закінчилася!
А вже Божої роси- так хоч сракою їж!
Правда, зебіли?
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В "совокупности" ровно столько же, сколько уряд обещал родственникам погибшего экипажа PS752 за всех.(((
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Ну так не учителей же благодетельствовать. Тут свои должны насыщаться а не зелохи поверившие в «конець бидности» )))))
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Зеленый мародер строит подобие государственного капитализма, сросшегося с монополистами-украинофобами. Поздравляю зебилов!
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Конец эпохи зубожиння семимильными шагами идет по стране!
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Думали чому хеджфонд Квантум 29 років процвітає. Соросня працює. На таких лохах як Україна, Нігерія, Кенія.
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Це вже за межами. Навіть видатні покидьки - коболєв з вітренко, приписавши собі досягнення фахових адвокатів в міжнародних судах, тут лохи убогі.
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Мне одному кажется что Бородянского кинули? Чиновники Минкульта получили к Новому году высокие зарплаты: Бородянский - 112 тыс., Максимчук - 405 тыс., Подоляк - 394 тыс. - Цензор.НЕТ 6270
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Если не брать во внимание откаты, то да.
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Та й у нього таке саме питання читається в очах... Чиновники Минкульта получили к Новому году высокие зарплаты: Бородянский - 112 тыс., Максимчук - 405 тыс., Подоляк - 394 тыс. - Цензор.НЕТ 1117
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там, видать, случайно НЕдописали впереди единичку))
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какая на***й культура в стране дибилии?
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А це класний вихід: треба всіх прийняти на роботу чиновниками в мінкульт.
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Всю Зеленую биомассу как Фома хером сдует на ветке этой новостью. Зебилы вы ГДЕ?))
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