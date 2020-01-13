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 Политика Украины, За рубежом
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 Иран не пытается переложить часть вины за сбитый украинский самолет на США, - Пристайко

Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский самолет и не пытается переложить часть вины на США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "BBC Украина" рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Они признают (ответственность. - Ред.) на самом высоком уровне", - рассказал Вадим Пристайко, говоря о разговоре украинской власти с иранским президентом Хасаном Рухани.

По его словам, на низших уровнях, включая руководителя военной авиации, было долгое объяснение, о том, как возрастало напряжение из-за действий США и коалиции, что были чрезмерные действия на тактическом уровне и т.д

"Но что я вижу и что мы признаем - на высшем уровне они взяли полную ответственность. И обещают не только нам и" скорбным странам "(Grieving nations - стран, которые потеряли своих граждан в катастрофе. - Ред.), но и всему международному сообществу, что никто не избежит наказания", - отметил Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Ирана сначала не знал, что украинский самолет сбила ракета, - спикер правительства Ирана Рабии

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли при крушении самолета МАУ, встретятся в Лондоне, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3169610
 
 
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На відміну від підарашки, яка шість років тому УМИСНЕ збила Боїнг , щоб розпочати масовану інтервенцію в Україну, Іран ВИЗНАВ свою провину, і НЕ ПЕРЕКЛАДАЄ ЇЇ НА ІНШИХ.
А от хто дав команду українському літаку, злетіти під час вірогідного удару по аеропорту, ПИТАННЯ.
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Пристайко підробляє адвокатом в Ірана?
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Дристайко підробляє адвокатом )(уйла.
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А що можна чекати від палкого шанувальника лаврова?
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Приставка к Ермаку - министр иностранных дел Ирана?
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Ермак это помощник министра иносранных дел **********
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Пристайко *****,только утром было заявление от иранских высокопоставленых чиновников что вся вина за сбитый самолет лежит на США.
https://censor.net.ua/news/3169485/amerikantsy_nesut_otvetstvennost_za_vse_nedavnie_intsidenty_proizoshedshie_v_regione_prezident_irana
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Зебіли отримали від ***** рознарядку по максимуму відмазувати іранців.
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Какая вина США???? Это американский ЗРК?? И еще под вопросом не кацапский ли оператор был там в это время. Вот что надо выяснять не боясь обидеть Ху@ло.
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Гарні ж у аятолл адвокати: прєзік Зєлєнський та МІД Пристайко разом з посольством у Тегерані! Що ж ви робитимите, "керівники країни", коли Путлєр віддасть наказ свойому війську? Тому війську, що на кордоні з Україноє накопичується? В Оман втечете?
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Краще б помовчав..
Лізе попед батька в пекло...
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Сколько тепла в словах про страну, угробившую наших людей.
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Це вже не відсутність прфесіоналізму, це вже явна зрада
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Втереть дичь таким,как пристайко-пара пустяков. Им втирают-они втирают.
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хто цих довбнів взагалі за язик тягне,завтра будуть виправдовуватись що їх не так зрозуміли...
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