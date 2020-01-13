 Иран не пытается переложить часть вины за сбитый украинский самолет на США, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "BBC Украина" рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Они признают (ответственность. - Ред.) на самом высоком уровне", - рассказал Вадим Пристайко, говоря о разговоре украинской власти с иранским президентом Хасаном Рухани.

По его словам, на низших уровнях, включая руководителя военной авиации, было долгое объяснение, о том, как возрастало напряжение из-за действий США и коалиции, что были чрезмерные действия на тактическом уровне и т.д

"Но что я вижу и что мы признаем - на высшем уровне они взяли полную ответственность. И обещают не только нам и" скорбным странам "(Grieving nations - стран, которые потеряли своих граждан в катастрофе. - Ред.), но и всему международному сообществу, что никто не избежит наказания", - отметил Пристайко.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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