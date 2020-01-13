EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  1198  45
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1244) Хасан Рухани (3)

 Президент Ирана сначала не знал, что украинский самолет сбила ракета, - спикер правительства Ирана Рабии

Пресс-секретарь иранского правительства Али Рабии заявил, что после авиакатастрофы МАУ в Тегеране соответствующие уполномоченные должностные лица заверили президента Ирана Хасана Рухани и его администрацию, что никто не сбивал украинский самолет.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Нас обвинили во лжи и сокрытии информации, но на самом деле все было не так. То, что я заявлял вечером в четверг (9 января), было основано на наблюдениях за широкомасштабной психологической войной, которую ведут против иранского народа Соединенные Штаты, и информации, которая была у администрации, что причиной этого несчастного случая не была ракета", - сказал Рабии.

По словам пресс-секретаря иранских властей, несмотря на запросы, военное командование до полуночи с 9 на 10 января отказывалось сообщить правду администрации президента Рухани.

Он добавил, что сам президент не знал о реальном положении до полудня 10 января, пока не созвал Верховный национальный совет безопасности. По результатам этого заседания генеральный штаб вооруженных сил Ирана взял на себя ответственность за трагедию. Соответствующее официальное сообщение обнародовали утром в субботу 11 января.

Пресс-секретарь правительства также приветствовал "честность и ответственность" командования штаба вооруженных сил, который "непременно будет оставаться прозрачным до самого конца".

"К сожалению, задержка и невозможность своевременно распространить информацию о несчастном случае нанесла непоправимый вред нашему социальному капиталу", - признал Рабии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли при крушении самолета МАУ, встретятся в Лондоне, - Пристайко

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Случайные люди гибнут из-за российского оружия, поставляемого разным уродам по всему миру, - авиаэксперт Лукашевич

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169600
 
 
 Топ комментарии
 
Если он такой "неосведомленный", то хреновый от диктатор!

Я все же склоняюсь, что ЛЖИВЫЙ, а "неосведомленный"!
 показать весь комментарий
 
Я больше скажу - єто віясняется в течении нескольких десятков минут. Только далеко не всегда у военных находится сила воли, чтобы вышестоящим сообщить. Ибо за такое погоны нараз слетают и вся карьера военного к чертям может полететь. Вот и тянут до последнего в надежде что пронесет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хто керує збройними силами Ірану ?
Може фуйло ?
 показать весь комментарий
 
 
Между военным и гражданским секторами в Иране существует полная координация действий. Источник: https://censor.net.ua/n3169073
 показать весь комментарий
 
 
тобто це не так координація, як підпорядкування.
 показать весь комментарий
 
Власне що аятола мабуть знав, а президент ні. Це різні люди і різні посади
 показать весь комментарий
 
Это выясняется в течение от силы нескольких часов.
 показать весь комментарий
 
 
вєлікого духовного лідєра просто развєлі как катьонка
 показать весь комментарий
 
 
Я больше скажу - єто віясняется в течении нескольких десятков минут. Только далеко не всегда у военных находится сила воли, чтобы вышестоящим сообщить. Ибо за такое погоны нараз слетают и вся карьера военного к чертям может полететь. Вот и тянут до последнего в надежде что пронесет.
 показать весь комментарий
 
 
учті, шо всьо проісходіт в атмосфєрє рєлігіозной істєрії - а там лгать духовному лідєру - самоє страшнойє шо можна прєдставіть
 показать весь комментарий
 
 
Та да. Тут не только погоны - голова полететь может. Вот видать и стремались до последнего. Как ни крути и так и так попадос.
 показать весь комментарий
 
 
Почему был сбит именно украинский самолет?
- Во первых, взлет был разрешен деспечерами, что странно
- Во вторых, это был не единственный борт в воздухе
- В третьих, спецслужбы Ирана давно и плотно работают со спецслужбами РФ (помимо поставок оружия)
- В четвертых, в случайность таких "жертв" кто-то верит?

В общем, вопросов больше чем ответов.
 показать весь комментарий
 
 
Международная резолюция по таким инцидентам должна рассматривать незамедлительное уничтожение нападающего на гражданский самолёт, независимо от границ.
 показать весь комментарий
 
Без права вето, в такому випадку-ніколи.
 показать весь комментарий
 
Ну и кого уничтожать? Долбодятла военного или всю страну?
 показать весь комментарий
 
 
перси мають ще свій "соціальний капітал", а касаби і слова такого не чули, бо не мають такого капіталу Президент Ирана сначала не знал, что украинский самолет сбила ракета, - спикер правительства Ирана Рабии - Цензор.НЕТ 4802
 показать весь комментарий
 
 
По словам пресс-секретаря иранских властей, несмотря на запросы, военное командование до полуночи с 9 на 10 января отказывалось сообщить правду администрации президента Роухани. Президент Ирана сначала не знал, что украинский самолет сбила ракета, - спикер правительства Ирана Рабии - Цензор.НЕТ 2143
 показать весь комментарий
 
Если он такой "неосведомленный", то хреновый от диктатор!

Я все же склоняюсь, что ЛЖИВЫЙ, а "неосведомленный"!
 показать весь комментарий
 
 
Президент Ирана сначала не знал, что украинский самолет сбила ракета, - спикер правительства Ирана Рабии.

Мабуть, думав, що спрацював шахід-смертник...
 показать весь комментарий
 
 
Не "обезьяна с гранатой", а сильно пьяная "обезьяна с гранатой" - разработчик РЛС об атаке на Boeing МАУ

Российский инженер-разработчик радиолокационных станций Андрей Горбачевский прокомментировал результаты расследования крушения самолета Boeing компании МАУ возле Тегерана, а также дал комментарий относительно объяснений Ирана.

Разработчик РЛС сказал, что вылет с задержкой в час не важен для определения виновников трагедии. "Это неважно, сообщение командиру все равно должно было поступить. Но дело даже не в расписании. Самолет взлетел с гражданского аэродрома и пошел по стандартной трассе. Пассажирский самолет не может лететь абы как, он идет по выделенному коридору.

Командир экипажа ЗРК должен видеть, что цель идет в коридоре, выделенном под пассажирские самолеты. Уже это одно должно ему показать: перед ним не какой-то американский беспилотник, а гражданский лайнер", - заявил Горбачевский.

На вопрос о том, можно ли перепутать лайнер с крылатой ракетой, разработчик сказал, что перепутать пассажирский самолет с крылатой ракетой не мог бы никто и ни при каких обстоятельствах. "Разве что это была не просто "обезьяна с гранатой", а пьяная "обезьяна с гранатой", - образно уточнил инженер.©
 показать весь комментарий
 
 
ну или это был русский командир экипажа....
 показать весь комментарий
 
 
Восток дело тонкое,сколько имамов или как их там столько и банд.Правительство скорее всего и не знало об запусках ракет но если бы эти ракеты попали туда куда они предназначались то правительство бы это только одобрило.А здесь произошла вопиющая ошибка что правительство Ирана признало на весь мир относительно лжи и обмана кацапии об сбитом Боинге.
 показать весь комментарий
 
В момент катастрофы воздушное пространство над Ираном было безопасным, и в нем находились десятки внутренних и иностранных рейсов. Между военным и гражданским секторами в Иране существует полная координация действий.Об этом заявил глава агентства гражданской авиации Ирана, заместитель министра дорог и городского развития Али Абедзаде. Источник: https://censor.net.ua/n3169073
 показать весь комментарий
 
Президенту наврали анулингвисты(жополизы), Президент наврал всем...фу! от всего этого кремлем смердит
 показать весь комментарий
 
 
Здесь еще такой момент.
На Донбасс ***** отправил ЗРК явно с одним из лучших экипажей. И они облажались.
Вопрос: Как будут вести боевую работу менее квалифицированные российские зкипажи ЗРК и те, кого они учили (иранские, сирийские и пр.)?
 показать весь комментарий
 
Все нипричемыши похожи друг на друга, независимо от страны.
 показать весь комментарий
 
Угу... Керівник тоталітарної країни "не знав". Та йому першому доклали, бо за зволікання на центральній площі повісять.
 показать весь комментарий
 
 
И только треклятые буржуины в США, Канаде и ВБ все знали практически сразу, но ждали пока идийоты покажут свое лицо.

Один ЗЕленый идийот сначала сперепугу вобще вместо лица показал свой тухес в Омане.
 показать весь комментарий
 
 
Якась муйня: президент Ірану не знав, а президент України знав. Хто бреше? Може обидва?
 показать весь комментарий
 
Пускай иранский президент не переживает, он не единственный президент который был " в неведении" их аж ДВА !!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх