 Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за кнопкодавство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Документ имеет целью обеспечить надлежащее выполнение народными депутатами Украины полномочий в части обязанности персонального голосования.
Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и Регламент Верховной Рады Украины по обеспечению персонального голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях ВРУ.
"Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Верховной Рады Украины вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан", - говорится в пояснительной записке.
В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосования). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.
Расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.
і,що,тепер вся пліснява буде давити кнопки язиком?)))
Зарплата нардепа будет 100К.
Это не считая шабашки
Кнопки и дальше будут работать на шабашку
А то как-то по-детски!!!
ну а на практике - будем посмотреть
ну разве рискнет где то в ватном Харькове под патронажем Кернеса...
Интересно - это Пригожин открыл в Минске филиал своей фабрики или просто через беларуский прокси заходите?
P.S. Правильный ответ.
КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ: З 1 СІЧНЯ ДЕПУТАТИ БУДУТЬ ОТРИМУВАТИ ПОНАД 100 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
Ещё бы референдум провести по освобождению территории от орков и оккупированные территории продать иностранцам...
Очень важная информация про кнопки...
https://www.radiosvoboda.org/a/30362683.html
Охолонь!
-Та прийде Антихрист, народжений від м'ясорубки та лісапеда. І буде на ньому тавро від піаніно. Зрадіють убогі та безмозглі, вибируть ЦЕ царем. І будет ЦЕ початком їх кінця! (Послання українцям від 21.04.2019)
Часом це не те, голову якого признає головний клоун країни всупереч рішенню Верховного суда?
а также, факт кнопкодавства должен быть основание для отмены мандата депитута..
СН полным составом бездумно голосует тупо по команде хозяев.
То же кнопкодавство по сути, только все вместе жмут по команде одну кнопку.
- Зеленский заявил, что его "офшоры заработаны честным трудом"
А Пороха з 3000 чуть в тюоьму не посадили.
З 1 січня 2020 року в 2.5 рази буде збільшена зарплата народним депутатам України. Відтепер вона перевищуватиме 100 000 грн.
Нагадаємо, що прожитковий мінімум - 2270грн.
Мінімальна пенсія - 1769 грн.
Мінімальна з/п вчителя, без надбавок - 3000 грн
после того как разворовали бюджет прошлого года 70 млрд.