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 Политика Украины
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Все про:ВР (24252) закон (2709) Зеленский (4237) кнопкодавство (55)

 Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за кнопкодавство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ имеет целью обеспечить надлежащее выполнение народными депутатами Украины полномочий в части обязанности персонального голосования.

Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и Регламент Верховной Рады Украины по обеспечению персонального голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях ВРУ.

"Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Верховной Рады Украины вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан", - говорится в пояснительной записке.

В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосования). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169599
 
   
 Топ комментарии
 
А какая разница, что он там подписал?
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Hauptmann ЗСУ 🔞‏ @_nachtigal_ 12 янв.

-Та прийде Антихрист, народжений від м'ясорубки та лісапеда. І буде на ньому тавро від піаніно. Зрадіють убогі та безмозглі, вибируть ЦЕ царем. І будет ЦЕ початком їх кінця! (Послання українцям від 21.04.2019)
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Небольшие улучшения,но на фоне протухшего болота - свежий ветер. И делает это безграмотный клоун. В отличии от грамотного ошивалы у власти десятилетиями. Как это понять ?
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Ежу понятно, появляйся на горизонте, луГАНДОНец!
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Ежу понятно,что не напугать тебе его,снимая штаны.

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Так и Петручио начинал бороться с мафией вначале своей аудиенции
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ви направду вважаєте, що на тлі всього того лайна, яке зеленське та ко роблять, штраф за "не особисте голосування" є чимось вартим схвалення?
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Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за кнопкодавство
і,що,тепер вся пліснява буде давити кнопки язиком?)))
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В кнопки тільки "нульові" годяться Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 4434
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Трускавецкие курсы позволяют значительно улучшить материальное положение.
Зарплата нардепа будет 100К.
Это не считая шабашки

Кнопки и дальше будут работать на шабашку
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Как ты посмел сказать, что Зеля сделал хоть что-то правильно? Вот тебя уже в спам петекантропы закинули - ибо Зеля не может делать правильно ничего в принципе - он ахент кремля и управляется ****** из кремля и бородатой бабушкой.
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А штраффф - это разве не админкодекс?!
А то как-то по-детски!!!
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неплохо , но хотелось бы как в рекламном ролике
ну а на практике - будем посмотреть
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прощє тєхнічєскі унеможливити, чим ото город городити
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уряяяяя! - теперь всю зеленожопую фракцию посодют!
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Зеля-первый Президент-Монитор в Мире.Когда он к людям выйдет.Как мышь офисная.
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фсе... - выходы его к нариду закончились...
ну разве рискнет где то в ватном Харькове под патронажем Кернеса...
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а можеш сей бред перевести на понятный язык?
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Тебе кокошник какаяразница. Вам на коленях перед куйло со своим куемастро.
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Очередной нулевый типа "беларус" и, разумеется, обсирает украинскую власть, маскируясь, якобы под ненавистников *****.
Интересно - это Пригожин открыл в Минске филиал своей фабрики или просто через беларуский прокси заходите?
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Петики, не спешите труселя менять, а то Зеленский вам еще какой нить приговор подпишет, замахаетесь подмываться Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 6042
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Не боись, он сцыкло и коксонюх! Это его ждет приговор за сдачу Украины, грабеж бюджета и наполнение Бени миллиардами когда украинцы сковырнут зеплесень.
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когда порохобот начинает бредить, в шестой палате нет нет да и всплакнёт Наполеон Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 5518
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Знаєте, що Петікі, що Зелікі - одна фігня (щоб не сказати гірше). Просто Зелікі зігнали з потоків Петіків і почали красти з потрійною силою.
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Alexander Fesenko‏ @sashkof2 27 мин.27 минут назад

КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ: З 1 СІЧНЯ ДЕПУТАТИ БУДУТЬ ОТРИМУВАТИ ПОНАД 100 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
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Те що підписав - добре, але побачимо за реалізацією цього закону.
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Теперь каждый депутат, нажав на кнопку лично, убьёт одного орка и освободит 1 кв.км оккупированной территории...
Ещё бы референдум провести по освобождению территории от орков и оккупированные территории продать иностранцам...
Очень важная информация про кнопки...
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Сам режисер Азіза Джіндані заявляв, що почав працювати над мультфільмом взагалі ще в 2013 році, коли в Україні, а тим більше в Пакистані, про майбутнє президентство Володимира Зеленського навіть не могли здогадуватись.

https://www.radiosvoboda.org/a/30362683.html

Охолонь!

Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 9676
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Лишнехромосомное, а Оруэлл написал "1984" в 1949 году.
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Чого ж ти відразу не сказав про свою ваду? Ну нічого, не переймайся, "запарєбріком" усі такі!
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Инфантил, спасибо за комментарии, я теперь тебя буду цитировать. :D
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значит за место кнопок ****** народа сделают педали Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 6505
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уголовная ответственность с наказанием - штраф?
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Это такая зеленая уголовная ответственность...по ней только штраф...
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********* ЗСУ 🔞‏ @_nachtigal_ 12 янв.

-Та прийде Антихрист, народжений від м'ясорубки та лісапеда. І буде на ньому тавро від піаніно. Зрадіють убогі та безмозглі, вибируть ЦЕ царем. І будет ЦЕ початком їх кінця! (Послання українцям від 21.04.2019)
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Ну все! Теперь заживем! Больше проблем нет.
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"Расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований."

Часом це не те, голову якого признає головний клоун країни всупереч рішенню Верховного суда?
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Беда пришла в наш дом!!! Вова наш заслаб. Отдохнуть бы ему...

Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 3099
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этот Закон - годной дело! .. штраф от 51 000 до 85 000 это кусается..
а также, факт кнопкодавства должен быть основание для отмены мандата депитута..
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3тыщ кн. В своем ряду а 5тыщ в заднем. А на галерке писькодавы как?
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И шо?

СН полным составом бездумно голосует тупо по команде хозяев.

То же кнопкодавство по сути, только все вместе жмут по команде одну кнопку.
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Це все залижить від ціни питання. Якщо нехватає якогось голоса за той чи інший закон то можна депудятлу дати від 51 до 85 тис. на штраф, а далі по таксі ... Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 2077
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"Честный офшор"
- Зеленский заявил, что его "офшоры заработаны честным трудом" Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 7900

А Пороха з 3000 чуть в тюоьму не посадили. Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 3240
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Епоха Бідності закінчена!
З 1 січня 2020 року в 2.5 рази буде збільшена зарплата народним депутатам України. Відтепер вона перевищуватиме 100 000 грн.
Нагадаємо, що прожитковий мінімум - 2270грн.
Мінімальна пенсія - 1769 грн.
Мінімальна з/п вчителя, без надбавок - 3000 грн
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Ну вот опять грязюка. Что в этом,- то плохого, или ботам уже оплачено?
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Просто даже хорошо
после того как разворовали бюджет прошлого года 70 млрд.
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Зєлікі не відрізняють кримінальну відповідальність від адміністративної. Толі єщо будєт...
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Один з учасників "квартету", Осьол, вже ідентифікований. Чекаємо на козла, мартишку та косолапого мішку
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вони за одне потрібне голосування отримують мільйон $, а ви їм штраф в гривнях,
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все кнопки теперь будут подведены к рабочему "столу" ***********:
Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство - Цензор.НЕТ 9956
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