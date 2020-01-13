 Купить сельскохозяйственную землю можно будет только по безналу, - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга по вопросам земельной реформы, который состоялся 13 января.
"Не будет наличных расчетов. Мы будем бороться с теневыми рынками. Поэтому рассчитаться за приобретенную землю можно будет только безналичными. И нужно будет показать, откуда эти деньги взялись", - сообщил Милованов.
Он также отметил, что после открытия рынка, которое запланировано на октябрь 2020 года, государство запустит несколько программ поддержки малых фермеров, среди которых - льготные кредиты и государственные гарантии.
Напомним, ранее советник премьер-министра Алексей Мушак заявил, что для голосования за закон о рынке земли в Раде все готово.
))
Схема начинает прорисовываться: 1. Загоняем экономику страны в минус.
2. Расплачиваемся землей.
3. Деньги в Оман и иже с ним...
4. Сваливают из страны.
Зараз скуплять землю за гривню. У наріду з'явиться багато гривні.
Який наступний крок я сподіваюся вже зрозуміло...
они ж бумагу за собой вагонами возят для расчетов. (сарказм)
это ограничение будет только для мелких фермеров.
а как еще бл"дь вы ее продавать думали? за кеш баулами из обналичивающих центров? кулаки повыкапывают золотишко з пид вышни и пойдут зэмэльку скупать? дибилы
https://www.youtube.com/watch?
v=kpTgpqdwJnw
Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.
10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.
У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.
Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.
Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.
Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.