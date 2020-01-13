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 Политика Украины, Экономика
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Все про:земельная реформа (178) Милованов Тимофей (131) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (7)

 Купить сельскохозяйственную землю можно будет только по безналу, - Милованов

В правительстве сообщили, что после введения рынка земель сельскохозяйственного назначения, приобрести земельный пай можно будет только безналичным способом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга по вопросам земельной реформы, который состоялся 13 января.

"Не будет наличных расчетов. Мы будем бороться с теневыми рынками. Поэтому рассчитаться за приобретенную землю можно будет только безналичными. И нужно будет показать, откуда эти деньги взялись", - сообщил Милованов.

Он также отметил, что после открытия рынка, которое запланировано на октябрь 2020 года, государство запустит несколько программ поддержки малых фермеров, среди которых - льготные кредиты и государственные гарантии.

Напомним, ранее советник премьер-министра Алексей Мушак заявил, что для голосования за закон о рынке земли в Раде все готово.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169598
 
 
 Топ комментарии
 
Напугали оманских офшорников голой жопой..😀
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И сразу деньги на счета в оманские банки. Вова договорился.
Схема начинает прорисовываться: 1. Загоняем экономику страны в минус.
2. Расплачиваемся землей.
3. Деньги в Оман и иже с ним...
4. Сваливают из страны.
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Тепер тільки вчителі зможуть купувати землю!
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Напугали оманских офшорников голой жопой..😀
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И сразу деньги на счета в оманские банки. Вова договорился.
Схема начинает прорисовываться: 1. Загоняем экономику страны в минус.
2. Расплачиваемся землей.
3. Деньги в Оман и иже с ним...
4. Сваливают из страны.
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Це не все. Раз безнал то тільки гривня.
Зараз скуплять землю за гривню. У наріду з'явиться багато гривні.
Який наступний крок я сподіваюся вже зрозуміло...
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Тепер тільки вчителі зможуть купувати землю!
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Задумка может и хорошая, но хитросделанные опять всех обведут вокруг пальца, ничего у вас не выйдет панове, останетесь и без и без земли.
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Для того, чтобы кто-то землю покупал, кто-то должен её продавать!
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Ой дурень . !! По безналу будут платить 100 за гектар ( для отчёта ) , остальное будет " в конверте " и всех то делов . Вы шо там в кабмине не знаете как это делается обычно .? Купити сільськогосподарську землю можна буде лише безготівково, - Милованов - Цензор.НЕТ 3544 .
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Головне засвітити гроші - щоб можна взяти побори.
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Тільки дебіли не розуміють наслідків, коли більше 70% громадян України - проти продажу землі.
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ну это сильное препятствие для корпораций, олигархов и латифундистов.
они ж бумагу за собой вагонами возят для расчетов. (сарказм)
это ограничение будет только для мелких фермеров.
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Что сказать? дебил, слуга Внешнего управления, соросёнок.
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та да...любой гражданин Украины запросто безналом сможет купить 10 тыс га (мин пай) глазом не моргнув
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10k га это минимальный или максимальный пай???
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А яка різниця? Що важко готівковы кошти перевести у безготівкові?
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ага, а еще надо будет паспорт показать, на слово верить не будем

а как еще бл"дь вы ее продавать думали? за кеш баулами из обналичивающих центров? кулаки повыкапывают золотишко з пид вышни и пойдут зэмэльку скупать? дибилы
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Бородата бабуся щодо Милованова була права.
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73% зебілів здали Україну олігархату, кацапам, соросні і прочій швалі.
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Само понятие "продажа земли" есть шулерское. Что продается - только плодородный слой для сельхоз производства или условный конус от центра земли до границ участка со всеми полезными ископаемыми, что туда попали? На самом деле это замаскированная продажа территории государства, которая является, согласно конституции, общенародной собственностью. Исходя из этого, она имеет не стоимость, а ценность. И продавать территорию страны за нал или безнал одинаково преступно.
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Українців історія нічому не вчить, вже ж були пани і кріпаки, тепер знову в ярмо лізуть, після продажу землі села просто зникнуть, власникам потрібна земля а не люди що там живуть, а для обробітку кількох тис гектарів на ******** техніці достатньо і 10 людей
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10 тыс гектар в одни руки = смерть села

Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.

10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.

У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.

Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.

Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.

Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.
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Распаевку земли провели для того, чтобы дать возможность крестьянам продолжать трудиться на земле и зарабатывать себе на жизнь. Если получивший для этого пай не желает заниматься сельхоз производством, то он должен вернуть пай общине, которая ему его выделила, а не продавать кому угодно с целью личной наживы. В крайнем случае, этот пай должен выкупить только государственный земельный банк. Если же пай сдается пайщиком в аренду для сельхозпроизводства, то это не потиворечит правилам использования земли и является приемлемым для общества.
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