 Крымскотатарскую активистку Алиеву российские силовики задержали при возвращении с материковой Украины, - правозащитники

Об этом сообщила ее мать Наджие Аджи-Мамутова (Алиева), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Крымской солидарности".

Отмечается, что женщины выезжали в Херсон для оформления медицинских документов и получения квалифицированной медицинской консультации.

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Когда они возвращались, обеих задержали российские силовики. Через два часа Наджие Алиеву после "беседы" отпустили. Разговор с Гульсум проходил в другом помещении.

Позже ее вывезли в отделение полиции оккупированного Армянска на служебной машине. Муж и мать Гульсум Алиевой выехали следом на своем автомобиле.

Для оказания юридической помощи в отдел полиции выехали адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев.

Напомним, в 2018 году в отношении активистки "Крымской солидарности" Гульсум Алиевой возбуждали административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение вражды и ненависти) и уголовное дело по ст. 282 УК РФ. Однако позже оба дела в были прекращены.

Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования было вручено 25 января 2019 года старшим следователем следственного отдела по г. Алушта Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым лейтенантом юстиции Гулий А.Н.

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Некоторое время Гульсум Алиева находилась в розыске, что ранее уже было причиной задержания на админгранице. Алиева была внесена в списки на розыск по инициативе следователя ФСБ Александра Компанейцева. Адвокат Алиевой считает действия следователя проявлением личной неприязни.

Несмотря на прекращение уголовного производства, ее данные до сих пор не исключены из списка экстремистов и террористов, в котором она числится под номером 766.

Активистку задерживали задержали 11 июня 2019 года на админгранице российские силовики и отпустили на следующий день.