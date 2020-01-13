 Британское издание "Daily Mail" назвало оккупированный Крым российским: посольство Украины просит исправить статью. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства.
"Весь мир знает, что Крым - это Украина. К сожалению, Daily Mail до сих пор не знает. Пожалуйста, внесите необходимые изменения, чтобы не запутывать своих читателей", - говорится в сообщении.
В одной из статей издания прикреплено фото луны с подписью "Небесное явление в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия".
Якщо ви вимагаєте від інших, далеко ви не підете
В Орде насколько я знаю деревни. Кавказ не в счет.
Причем здесь есть или нет деревни в Украине?
Да и сама "Daily Mail" тоже известная клоака. В 30-х гг. XX века поддерживала Британский союз фашистов. В 2008 после событий в Южной Осетии критиковала британское правительство за порчу отношений с Россией и двуличие - признание Косово указанным правительством и критику России за признание Абхазии и Южной Осетии.
На рубеже конца 2000-х начала 2010-х годов газета «прославилась» сообщениями о «сенсационных» открытиях британских учёных, создав устойчивый мем «британские учёные».
Вот такая вот "свободная" пресса Великобритании. Кстати вторая по тиражу в стране.