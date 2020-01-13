 Британское издание "Daily Mail" назвало оккупированный Крым российским: посольство Украины просит исправить статью. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства.

"Весь мир знает, что Крым - это Украина. К сожалению, Daily Mail до сих пор не знает. Пожалуйста, внесите необходимые изменения, чтобы не запутывать своих читателей", - говорится в сообщении.

В одной из статей издания прикреплено фото луны с подписью "Небесное явление в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия".

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