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 Политика Украины
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 Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты ветеранов АТО с инвалидностью, - ОП

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 13 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, категорий лиц с инвалидностью вследствие войны" № 431-IX, который Верховная Рада приняла 20 декабря 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ повышает уровень социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции (АТО) и лиц, принимавших участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, в частности из числа волонтеров и добровольцев, и участников боевых действий на территории других государств, которые признаны лицами с инвалидностью вследствие войны.

В частности, закон предоставляет им право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Министерства внутренних дел Украины, других центральных органов исполнительной власти, которые, согласно закону, осуществляют руководство военными формированиями.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.

Соответствующий закон Рада поддержала во втором чтении 20 декабря 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169589
 
 
 Топ комментарии
 
пока что зеленоботы приписывают себе заслуги прошлой власти и ничего более. Ты еще скажи что децентрализацию Зе придумал
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Удар под дых порохоботам. Ведь петюня этого не сделал. Хотя и не абы какое событие. Это требует должность и полномочие.
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«Сделали нас вместе»: в правительстве по-тихому провели решение о повышении с 1 января зарплат министрам и нардепам
Популярный украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов в своем блоге пишет о том, что у него появилась пока что официально неподтвержденная инсайдерская информация - министрам, заместителям и народным депутатам с 1 января планируют повысить зарплату в разы.
Совсем скоро тайное станет явным и тогда уже можно будет говорить предметно. Пока же по-тихому в правительстве провели это решение, ведь министры неоднократно жаловались, что зарплаты их не мотивируют работать.
Для наглядности - зарплата нардепа будет не меньше 100 тысяч гривен.
Политолог отмечает, еврооптимисты и бывшие нардепы Лещенко и Найем в Набсоветах и сейчас по полмиллиона в месяц имеют и не бедствуют, пристроились на хороших местечках.
Пришло время остальных подтянуть.
Это все странно выглядит на фоне запланированного еще правительством Гройсманом повышения зарплат учителям на 20%, которое отменили. Причина банальна, сказали, что нет денег, а, значит, нужно еще подождать, а Гройсмана обвинил в полпулизме за то, что дал людям надежду.
«Живите теперь с этой информацией. Они зробили нас «разом» или одну букву поменять?»,
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Удар под дых порохоботам. Ведь петюня этого не сделал. Хотя и не абы какое событие. Это требует должность и полномочие.
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Это не удар, а пример турборежима.Президент просто спешит творить добро!Системно,в отличие от соиво-лаптёвой оппозиции какашников -грабителей.5 лет не хватило чтобы позаботиться об раненых,сиротах и вдовах.
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пока что зеленоботы приписывают себе заслуги прошлой власти и ничего более. Ты еще скажи что децентрализацию Зе придумал
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как минимум одну я назвал выше. А что сделали зедебилы?
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Зеленский за 4 месяца вместе с парламентом сделали больше чем свинорылы за 5, главное началась имплементация соглашения об ассоциации ЕС и Украины, то чего соевые не желали начать в течении 5 лет!!!! (разделение нафтогаза например) А ваше блеяние не более чем вонь от разлагающегося феодального строя который Петюня бережно оберегал пересаживаясь с одного кресла в другое...
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что именно сделали, конкретизируй? Конечно что имплементация об ассоциации которую вообще начал Порошенко, начнется рано или поздно. Но я спросил, что сделали зедебилы, а не что они продолжают после Порошенко.
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я вижу пока падение экономики, и что нашего клоуна весь мир высмеивает
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Второй день читаю ваши комментарии и никак не пойму,кто вы - тонкий юморист,стебающийся над зебилами,или упоротый идиот,живущий в виртуальной реальности?
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а как Порох мог вообще подписать закон которого не было?
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Очень просто. Нужно было сделать,чтобы он был ))
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зедебил, а он и был, не было поправки. Зе просто внесли поправку, а зедебилы верещат что весь закон - заслуга Зе. Так обычно бывает зедебил, есть законы, в них иногда вносят поправки, что-то повышают, что-то понижают. Но поправка - это не значит что закон придумали зедебилы
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Господи, какой идиот. Оказывается, Зеленский это сделал назло порохоботам.
А как понимать- "Это требует должность и полномочие?"
Об чем это?
"Петюня" сделал для армии гораздо больше и не только деньгами, но зюзям это ого не понять. Все ,что они делают сейчас для армии, это чтобы ударить под дых порохоботам.
Больные на голову.
И мы еще будем наблюдать как ветераны смогут осуществитьь право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.
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Вопли про сделано гараздо больше сдыхают от отсутствия результата. Нет результата - нет доверия. Как и стульев без денег ))
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Зебил,на вашим президентом-монитором весь мир потешается...Украинцев на украинцев поменять-это верх идиотизма или просто предательства.
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Реальнно, ветерані осуществляют ЭТО уже давно((
Что сделал для армии Петр Алексеевич??????????
1. Организовал в 2014-15 г.г. два "котла";
2.Ставил на должности различного рода "собачников".... (Гелетей, Муженко и т.п.).
3.Подписал "Минские соглашения"
4.Уходили порядочные и грамотные офицеры и генералы (начиная с Крутова...)))))
5.Наплодил, руками "пастора" и его приспешников, кучу никому не нужного (на войне) хлама. Он называл это "вооружением"...... (Молот, пулемет ПК (Украинский) и т.д. Про БМ и прочие, серьезные зализяки не хочу даже говорить..)
6.Сжег, оставшиеся, склады боеприпасов, которыми можно было воевать еще несколько лет (при условии ведения активных боевых действий).
И это первое, что вспомнилось...........................
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Быдлое ЗЕленожопое разгулялось? Потухни! Ишак Оманский решил вопрос))))


20.12.2019 "ЕС" ДОБИЛАСЬ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА О БЕСПЛАТНОЙ МЕДПОМОЩИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ АТО. Закон, который впервые в истории Украины обеспечит право на бесплатное медицинское обслуживание всех участников боевых действий, добровольцев, сотрудников ВСУ и волонтеров, принят. Положительного решения удалось добиться благодаря усилиям партии "Европейская солидарность".
"Наконец-то конструктивная оппозиция получила заслуженную победу в борьбе за права украинцев - проект Закона 1198 принят - 323 "за". Отныне участники боевых действий на территории других государств, военнослужащие и работники ВСУ, участники АТО, а главное - добровольцы и волонтеры, получившие инвалидность вследствие войны, будут иметь полноценное право на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения МОУ, СБУ, СВРУ, МВД Украины", - подчеркнула Фриз.
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«Сделали нас вместе»: в правительстве по-тихому провели решение о повышении с 1 января зарплат министрам и нардепам
Популярный украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов в своем блоге пишет о том, что у него появилась пока что официально неподтвержденная инсайдерская информация - министрам, заместителям и народным депутатам с 1 января планируют повысить зарплату в разы.
Совсем скоро тайное станет явным и тогда уже можно будет говорить предметно. Пока же по-тихому в правительстве провели это решение, ведь министры неоднократно жаловались, что зарплаты их не мотивируют работать.
Для наглядности - зарплата нардепа будет не меньше 100 тысяч гривен.
Политолог отмечает, еврооптимисты и бывшие нардепы Лещенко и Найем в Набсоветах и сейчас по полмиллиона в месяц имеют и не бедствуют, пристроились на хороших местечках.
Пришло время остальных подтянуть.
Это все странно выглядит на фоне запланированного еще правительством Гройсманом повышения зарплат учителям на 20%, которое отменили. Причина банальна, сказали, что нет денег, а, значит, нужно еще подождать, а Гройсмана обвинил в полпулизме за то, что дал людям надежду.
«Живите теперь с этой информацией. Они зробили нас «разом» или одну букву поменять?»,
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Пусть теперь учителя зададут этот вопрос зюзям
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Надо же, чтоб депутаты проголосовали закон о продаже земли, вот им и кунули подачку, чтоб не упирались.
Одним бабки, аветеранам иллюзорное право на на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.
Таких прав много у различных ветеранов, но много ли из них реально смогли воспользоваться этим правом?
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Я так понимаю, к тюремной пайке каждый день им положено теперь дополнительно по 20 гр масла?
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Зеленский перед выборами запустил флэшмоб, пришло время отреагировать не него Зеленський підписав закон про посилення соцзахисту ветеранів АТО з інвалідністю, - ОП - Цензор.НЕТ 3283

https://www.youtube.com/watch?v=w1fgd4x-Lm4

пишем какие у нас пенсии, зарплаты, стипендии подписываем #яклоун
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Вова зачтено, давай есчо. Мы все видим, НЕ ПЕРЕЖИВАЙ.
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вафля тут каким боком?? оно бабло на оффшоры оманские переводит.
20.12.2019 16:12 Закон, который впервые в истории Украины обеспечит право на бесплатное медицинское обслуживание всех участников боевых действий, добровольцев, сотрудников ВСУ и волонтеров, принят. Положительного решения удалось добиться благодаря усилиям партии "Европейская солидарность".
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Вступает в силу со дня следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года. Источник: https://censor.net.ua/n3169589
???? Так вступает в силу или вводится в действие, ?
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вступает в силу, но в самом законе написано что с 2021 года - все просто))))
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Це добре,що султан Оманский думає про ветеранів АТО,а про інших людей з інвалідністю - забув,чи вони вже не люди???
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