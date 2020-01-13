 Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты ветеранов АТО с инвалидностью, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Документ повышает уровень социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции (АТО) и лиц, принимавших участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, в частности из числа волонтеров и добровольцев, и участников боевых действий на территории других государств, которые признаны лицами с инвалидностью вследствие войны.
В частности, закон предоставляет им право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Министерства внутренних дел Украины, других центральных органов исполнительной власти, которые, согласно закону, осуществляют руководство военными формированиями.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.
Соответствующий закон Рада поддержала во втором чтении 20 декабря 2019 года.
А как понимать- "Это требует должность и полномочие?"
Об чем это?
"Петюня" сделал для армии гораздо больше и не только деньгами, но зюзям это ого не понять. Все ,что они делают сейчас для армии, это чтобы ударить под дых порохоботам.
Больные на голову.
И мы еще будем наблюдать как ветераны смогут осуществитьь право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.
Что сделал для армии Петр Алексеевич??????????
1. Организовал в 2014-15 г.г. два "котла";
2.Ставил на должности различного рода "собачников".... (Гелетей, Муженко и т.п.).
3.Подписал "Минские соглашения"
4.Уходили порядочные и грамотные офицеры и генералы (начиная с Крутова...)))))
5.Наплодил, руками "пастора" и его приспешников, кучу никому не нужного (на войне) хлама. Он называл это "вооружением"...... (Молот, пулемет ПК (Украинский) и т.д. Про БМ и прочие, серьезные зализяки не хочу даже говорить..)
6.Сжег, оставшиеся, склады боеприпасов, которыми можно было воевать еще несколько лет (при условии ведения активных боевых действий).
И это первое, что вспомнилось...........................
20.12.2019 "ЕС" ДОБИЛАСЬ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА О БЕСПЛАТНОЙ МЕДПОМОЩИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ АТО. Закон, который впервые в истории Украины обеспечит право на бесплатное медицинское обслуживание всех участников боевых действий, добровольцев, сотрудников ВСУ и волонтеров, принят. Положительного решения удалось добиться благодаря усилиям партии "Европейская солидарность".
"Наконец-то конструктивная оппозиция получила заслуженную победу в борьбе за права украинцев - проект Закона 1198 принят - 323 "за". Отныне участники боевых действий на территории других государств, военнослужащие и работники ВСУ, участники АТО, а главное - добровольцы и волонтеры, получившие инвалидность вследствие войны, будут иметь полноценное право на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения МОУ, СБУ, СВРУ, МВД Украины", - подчеркнула Фриз.
Популярный украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов в своем блоге пишет о том, что у него появилась пока что официально неподтвержденная инсайдерская информация - министрам, заместителям и народным депутатам с 1 января планируют повысить зарплату в разы.
Совсем скоро тайное станет явным и тогда уже можно будет говорить предметно. Пока же по-тихому в правительстве провели это решение, ведь министры неоднократно жаловались, что зарплаты их не мотивируют работать.
Для наглядности - зарплата нардепа будет не меньше 100 тысяч гривен.
Политолог отмечает, еврооптимисты и бывшие нардепы Лещенко и Найем в Набсоветах и сейчас по полмиллиона в месяц имеют и не бедствуют, пристроились на хороших местечках.
Пришло время остальных подтянуть.
Это все странно выглядит на фоне запланированного еще правительством Гройсманом повышения зарплат учителям на 20%, которое отменили. Причина банальна, сказали, что нет денег, а, значит, нужно еще подождать, а Гройсмана обвинил в полпулизме за то, что дал людям надежду.
«Живите теперь с этой информацией. Они зробили нас «разом» или одну букву поменять?»,
Одним бабки, аветеранам иллюзорное право на на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.
Таких прав много у различных ветеранов, но много ли из них реально смогли воспользоваться этим правом?
https://www.youtube.com/watch?v=w1fgd4x-Lm4
пишем какие у нас пенсии, зарплаты, стипендии подписываем #яклоун
20.12.2019 16:12 Закон, который впервые в истории Украины обеспечит право на бесплатное медицинское обслуживание всех участников боевых действий, добровольцев, сотрудников ВСУ и волонтеров, принят. Положительного решения удалось добиться благодаря усилиям партии "Европейская солидарность".
???? Так вступает в силу или вводится в действие, ?