 У следствия нет информации о "большом долге" Осмаева и Окуевой , - глава полиции Киевщины Небытов

Об этом Небытов заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас у следствия такой информации нет (о возможном долге супругов - ред.). Мы изучали образ жизни (Окуевой и Осмаева - ред.), и видели, что эти люди были небольшого достатка ... Они самостоятельно ремонтировали свой небольшой дом, поэтому говорить о каких-то больших средствах (у них - ред.) - пока у нас такой информации нет ", - сказал Небытов.

По его словам, версии о заказчиках преступления у следствия есть, но детали он сообщить не может.

30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

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