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Все про:Нацполиция (10726) Осмаев Адам (88) Окуева Амина (119) Небытов (3)

 У следствия нет информации о "большом долге" Осмаева и Окуевой , - глава полиции Киевщины Небытов

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов заявил, что следствие не располагает информацией о наличии у Адама Осмаева и Амины Окуевой большого долга, что якобы могло бы быть причиной нападения на них.

Об этом Небытов заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас у следствия такой информации нет (о возможном долге супругов - ред.). Мы изучали образ жизни (Окуевой и Осмаева - ред.), и видели, что эти люди были небольшого достатка ... Они самостоятельно ремонтировали свой небольшой дом, поэтому говорить о каких-то больших средствах (у них - ред.) - пока у нас такой информации нет ", - сказал Небытов.

По его словам, версии о заказчиках преступления у следствия есть, но детали он сообщить не может.

30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169587
 
 
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Зеленский, за что ты заказал Окуеву?
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Зараз для Зеленського головне- відмазати росіян.
Ну а якщо вдасться до купи звинуватити когось з добровольців чи волонтерів- так то вже ***** може і в животик поцьомає.
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За долг, за долг. Точнее за чувство долга. Но мусорам такое не понять.
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