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 Когда я сказала: "Кремлевский клоун дал автоматы вашим детям" - они меня чуть не сожрали, - освобожденная из плена наемников РФ Терещенко

Жительница оккупированного Донецка 67-летняя Галина Терещенко, была задержана в августе 2017 года, террористы вменяли ей "шпионаж".

Освобожденная в результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО жительница оккупированного Донецка Галина Терещенко в интервью "Радио Свобода" рассказала о своем пребывании в плену у наемников РФ, передает Цензор.НЕТ.

В Донецке она работала рядом со зданием "МГБ ДНР" и об увиденном там рассказывала украинским спецслужбам. Ее дело террористы рассматривали на "военном трибунале ДНР".

Женщина рассказала, что не могла смириться со случившимся в 2014 году, а потому хотела помочь Украине.

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"В Донецке я живу в Калининском районе, и я работала рядом с "МГБ". Там находится Кожно-венерологический диспансер. Это место такое – военная часть в одном здании с "МГБ". И рядом – магазин, куда часто приходили люди с оружием. В моем обзоре были эти три здания, я каждый день видела, что там творится. Я все это видела и могла дать информацию. И я ее передала... Эта информация не такая уж и гостайна. Это машины с украинскими номерами, они подъезжали к этим зданиям, из них выходили военные. Вот и все. А как они узнали… Мне надо было молчать на работе, меня сдали коллеги", – отметила Терещенко.

По ее словам, в "МГБ" к ней физическое насилие не применяли, однако в тюрьме и СИЗО женщина сталкивалась с ним со стороны заключенных – "потому что политические сидели вместе с уголовными преступниками": "Сажали на стул, один раз я сидела целый день, вся в проводах, и мне рассказывали, какое "ДНР" прекрасное молодое "государство" и что я подрываю в Донецке его основы. И все время они хотели узнать, им было это важно, кому я передаю сведения. То есть в "МГБ" ко мне не применяли физическое насилие, но в тюрьме и СИЗО я физическое насилие на себе испытала. От заключенных. Потому что политические сидели вместе с уголовными преступниками. Меня однажды сильно ударили по почкам, другая заключенная меня бросила об стену, и я сильно ударилась головой. Она кричала при этом, что у нее отец какой-то сильный урка, и ей ничего не стоит меня прибить".

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"Самое страшное, от чего я не могла отойти, когда меня привезли на работу в наручниках, провели демонстративно по дороге. Повыскакивали наши сотрудники и больные, из соседней больницы тоже пришли, очень много людей, и вслед мне кричали: "Фашистка! Маячки ставила! Наших детей поубивала!" Вот это я страшно переживала, это было тяжело. Лучше бы меня в подвале убили… Потом год было следствие, 26 августа 2017 года меня арестовали, а в заключение я попала 20 августа 2018 года. Приговор – 12 лет за шпионаж без права на обжалование", – отметила Терещенко.

Женщина высказала мнение, что на оккупированной территории больше сторонников "ДНР" и президента РФ Владимира Путина.

"Когда я сказала: "Кремлевский клоун дал автоматы вашим детям" – они меня чуть не сожрали. Но в то же время сторонники Украины там редко что-то во всеуслышание говорят. Просто, учитывая свой возраст, я знала, что мне это сойдет с рук, что я могу острое словечко сказать... Сами военные, когда разговаривали со мной, делились: "Здесь такие овощи живут. Это не народ, это овощи". Я говорю: "А что, у вас в России нет овощей?" – "Да полно, – говорят, – но тут сплошь и рядом", – добавила Терещенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3169585
 
 
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Вбивці Окуєвой пов'язані із Зеленським: затриманий організатор кілерів володів тією ж компанією, що і дружина Зеленського
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від групи кілерів, яку нещодавно затримали, тягнуться ниточки прямо до Зеленського. Їм вдалося встановити зв'язок між затриманим Ігорем Редькіним,якого називають організатором групи кілером та найближчим помічником Зеленського Юрієм Арістовим, що сьогодні є депутатом "Слуги народу". до квітня 2019 го Ігор Васильович Редькін був одним із власників компанії "Голден-Фіш". Тоді її директором була Марина Арістова, а діючий власник - Юрій Аристов.
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я вижу что ты дебил, этому виной алкоголизм и наркомания твоих бомжей-родителей.
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что зедебил, не можешь ответить на такой простой вопрос? Тогда я тебя помогу:
Коли я сказала: "Кремлівський клоун дав автомати вашим дітям" - вони мене мало не зжерли, - звільнена з полону найманців РФ Терещенко - Цензор.НЕТ 4682
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https://enigma.club/articles/vbivtsi-okuevoy-povyazani-iz-zelenskim-zatrimaniy-organizator-kileriv-volodiv-tieyu-zh-kompanieyu-shcho-i-druzhina-zelenskogo
...організатор групи кілерів, на рахунку якого, по підозрах поліції ще як мінімум два замовних вбивства - начальника рекламного відділу КП "Київський метрополітен" та директора фірми Caparol, тісно зв'язаний з довіреною особою Зеленського та його дружиною. Крім Редькіна за словами поліції були затримані інші учасники організованої злочинної групи. Глава Нацполіціі Ігор Клименко опублікував фото "затриманих". Наприклад, Сергій В. - на першому ж знімку, який оприлюднила Нацполіція, він лежить обличчям в підлогу. Він, за версією слідства, був координатором групи, що спеціалізується на злочинах. Інші фігуранти справи теж пов'язані з бійцівським клубом. Ціікаво, що члени клубу брали участь в зйомках серіалу "Слуга народу-2" та особисто знайомі с Зеленським.Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов
Когда я сказала: "Кремлевский клоун дал автоматы вашим детям" - они меня чуть не сожрали, - освобожденная из плена наемников РФ Терещенко - Цензор.НЕТ 407
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Зеленский, ты зачем разграбил Рим в 455-м году?
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А это разве не Порошенко? а хотя, какая разница
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Не выпендривайся жаба ЗЕленая! Твой ЗЕбил сдаёт Украину как стеклотару. Ты и сам подонок.
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Зеленский, ты зачем сбросил астероид на Землю, и убил всех динозавров 600 миллионов лет назад?
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Зеленский, ты зачем заразил чумой Европу в XIV веке?
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КацаПсины кремля жлобы и оружия не продает.Только братьям чеченам Дудаева продали на миллиард баксов,чтоб он их мочил в сортире,выгодная сделка оказалась Когда я сказала: "Кремлевский клоун дал автоматы вашим детям" - они меня чуть не сожрали, - освобожденная из плена наемников РФ Терещенко - Цензор.НЕТ 5185
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дайте это бубочке почитать а лучше пусть они ему расскажут
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бубочка сам знает и верит в бИндеровцев и фОшистов... вспомни его, проплаченный из бюджета минОбороны Рашки, сериал "слуга народа"...
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73% овощей.... Просто на Донбассе и в Рашке их концентрация НЕМНОЖКО выше.. до 87%.
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Я б радив їй бути обережнішою. У нас тепер теж не ті часи, що раніше.
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От так шановна Галина Терещенко як у машині часу побувала у 30-х роках совдєпа.
Подякуємо їй, та побажаємо ій здоров"я і наснаги їй та її сім"ї!
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"Женщина высказала мнение, что на оккупированной территории больше сторонников "ДНР" и президента РФ Владимира Путина.
Сами российские военные, когда разговаривали со мной, делились: "Здесь такие овощи живут. Это не народ, это овощи".

И нафига вот это нам? У нас своих 73% овощей девать некуда.
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Как же повезло, что РФ напала на Украину. Жаль что мало "овощей" забрала.
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Сдала ее же Украина. Точнее та гниль,шо и сейчас гадит нам.
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По моему нужно сохранять нынешнее положение вещей, возврат пораженных территорий сейчас, грозит большими проблемами.
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а для Зеленского какая разница, будет у нас люди или овощи
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По моим данным с 1 марта 2014 года и по сегодня.на РАБссию вывезли из Донбасса по братски 75 000 тачек разных фирм мира и калибра.Хозяевами угнанных на РАБссию автомашин из Донецка,Горловки и Макеевки являются только правосеки и биндеровцы. Когда я сказала: "Кремлевский клоун дал автоматы вашим детям" - они меня чуть не сожрали, - освобожденная из плена наемников РФ Терещенко - Цензор.НЕТ 9800
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Нас ещё ждут после освобождения Донбасса годы диверсий и партизанщины.Увы.Ордынский яд.
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