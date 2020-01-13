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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4237) Мистецький_Арсенал (49) указ (396)

 Зеленский назначил Бородянского главой Совета по вопросам развития "Мистецького арсенала", - указ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал".

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №3/2020 размещен на сайте главы государства.

"Утвердить новый состав Совета по вопросам развития Национальный культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал", - говорится в тексте указа.

Согласно указу Главой совета назначен министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Также в состав совета вошли супруга главы государства Елена Зеленская, вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, советник Президента нардеп Гео Лерос и другие.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169584
 
 
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Все малоросы...эти разовьют...украдут деньги из бюджета... а потом еще раз разовьют...
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а ты, патриот, не можешь научиться говорить по-украински? или товарищ лейтенант не разрешает? или челюсть не приспособлена?
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Якщо є потреба то говорю ... зараз її немає ...
А ти? Що в тебе з " челюстью"?
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Пейсатый пейсатому. Это тебе не холы, которые друг-другу горло перегрызть готовы в поцреатическом припадке... Эти себе гешефт делают и о своих не забывают.
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Ще мистецького кварталу бракувало !
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Похоже, что зачистка будет даже на уровне экскурсоводов в музеях.
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