 Зеленский назначил Бородянского главой Совета по вопросам развития "Мистецького арсенала", - указ

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №3/2020 размещен на сайте главы государства.

"Утвердить новый состав Совета по вопросам развития Национальный культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал", - говорится в тексте указа.

Согласно указу Главой совета назначен министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Также в состав совета вошли супруга главы государства Елена Зеленская, вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, советник Президента нардеп Гео Лерос и другие.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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