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Все про:грипп (442) смерть (6348) беременность (37) ЦОЗ (5)

 Беременная женщина умерла в результате осложнений гриппа, ребенок выжил, - ЦОЗ

31-летняя женщина умерла в результате осложнений гриппа, врачам удалось спасти ребенка, произведя кесарево сечение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

31-летняя женщина заболела 24 декабря. 31 декабря в связи с отслоением плаценты проведено кесарево сечение. Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А не субтипированный. Больная имела сопутствующее состояние: хроническое заболевание гепатитом С.

Ребенок выжил и сегодня, 13 января, из отделения реанимации его перевели в отделение для недоношенных детей.

Отмечается, что с начала эпидсезона, с октября 2019 года, зафиксированы уже три летальных случая в результате гриппа.

В ЦОЗ подчеркивают, что беременные женщины должны в первую очередь вакцинироваться от гриппа.

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Беременная женщина умерла в результате осложнений гриппа, ребенок выжил, - ЦОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169579
 
 
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нема слів
бідне дитятко...
(чогось нічого не кажуть про батька, або родину...)
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Чушь! Беременная умерла из-за халатности/безалаберности/некомпетентности медперсонала. В большинстве случаев беременные умирают только из-за этого. Лишь не большой процент смертей беременных женщин можно отнести к непредсказуемым или независящим от врачей обстоятельствам.
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Гепатит С -насморк по Вашему?.Поменьше надо пить,колоться и обкуриваться!Нормальные женщины рожают сами, под наблюдением врачей.Нехлюйское отношение к себе и будущему ребёнку приводит к таким плачевным результатам.
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Зарезали бабу и на грипп свалили ,теперь иди разбирайся ...
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