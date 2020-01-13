 Беременная женщина умерла в результате осложнений гриппа, ребенок выжил, - ЦОЗ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

31-летняя женщина заболела 24 декабря. 31 декабря в связи с отслоением плаценты проведено кесарево сечение. Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А не субтипированный. Больная имела сопутствующее состояние: хроническое заболевание гепатитом С.

Ребенок выжил и сегодня, 13 января, из отделения реанимации его перевели в отделение для недоношенных детей.

Отмечается, что с начала эпидсезона, с октября 2019 года, зафиксированы уже три летальных случая в результате гриппа.

В ЦОЗ подчеркивают, что беременные женщины должны в первую очередь вакцинироваться от гриппа.

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