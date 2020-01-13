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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
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 Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли при крушении самолета МАУ, встретятся в Лондоне, - Пристайко

Министры иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины", на этой неделе проведут встречу в Лондоне.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Через два дня я увижусь с ними в Лондоне, у нас состоится встреча пяти министров иностранных дел стран, где мы договоримся, как наши страны будут действовать отдельно и совместно, какие шаги были предприняты для привлечения виновных к ответственности и как мы можем помочь пострадавшим семьям ", - сказал он.

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Пристайко не уточнил, министры каких стран будут участвовать во встрече, но, вероятно, кроме Украины речь идет о Великобритании, Швеции, Канаде и Германии. В авиакатастрофе также погибли граждане Ирана и Афганистана.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169578
 
 
 Топ комментарии
 
Ракета, которой Иран сбил украинский самолет, была поставлена Россией в обход международных санкций.
Россия - страна-террорист.
Путин - международный военный преступник.
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Но зебил этого не скажет . Потому что какая разница , да ?
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И поздравить Ботоксного карлика с новым годом, пожелать кремлевской крысе успехов в личной жизни)))
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Ракета, которой Иран сбил украинский самолет, была поставлена Россией в обход международных санкций.
Россия - страна-террорист.
Путин - международный военный преступник.
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Но зебил этого не скажет . Потому что какая разница , да ?
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опять пристайко и гончарук потратят пару миллионов бюджетных средств на перелет своих задниц в лондон. неужели у виззейра и раянейра уже нет дешевых рейсов?
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Главное, что смысла в этом все равно никакого.

Вместо зеленых обрыганов туда вполне можно послать надувную куклу. Результат будет тот же, а может и лучше - посидит молча и привезет решение больших дядь.
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Когда жестко и быстро нужно было сменить антиукраинское посольство в Иране которое фактически обвинило Украину в катастрофе, эта амеба безвольно промолчала. а сейчас изображает решительность.
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Во сколько Канада оценит жизни своих граждан,во столько же должна и Украина.
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Иран должен дорого-дорого заплатить за теракт для примера их спонсорам. Иначе всё будет продолжаться.
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После выступления президента Украины Владимира Зеленского по ситуации с самолетом МАУ, который сбили в Тегеране иранской ракетой, в ефире телеканала "1+1" показали концерт "Квартала 95".
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Мы в этот момент на работе все в ах.е были когда после его промови...Сразу этот вечер наступает вдруг.. ВСЕ В ШОКЕ БЫЛИ, И ЗЕБОТЫ И ПОРОХОБОТЫ....Хотел тоже по этому случаю написать, спасибо, значит не только мы заметили...В этот самолёт надо было сажать всех млядей вместо невинно убиенных.
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Там не предполагается выступление 95 квартала для Глав МИД?
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От тебя, убогое недоразумение, какой там толк будет?
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Пристайко, ти же не забудь гарно член відмить і поодеколонить - може, тебе попросять щось "на піаніні збацать...". Бо в Європі вже зрозуміли - влада теперішня, в Україні, більш ні на що не здатна...
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