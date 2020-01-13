 Убийство Окуевой - заказное: у следствия есть версии относительно заказчика, - глава полиции Киевщины Небытов

Об этом на пресс конференции в Киеве 13 января заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"В настоящее время информации о том, что он признает свою вину, нет", - сказал Небытов.
Следствие считает, что поскольку подозреваемые не были знакомы с Окуевой, то преступление они совершили на заказ. Версии относительно заказчика у полиции есть, но подробности раскрывать Небытов отказался, пишет ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, подозреваемый в организации убийства Окуевой родился в Дагестане еще в советское время, давно является гражданином Украины, проживает здесь, вид деятельности не определен.
30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.
12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.
Вбивці Окуєвой пов'язані із Зеленським: затриманий організатор кілерів володів тією ж компанією, що і дружина Зеленського
Вбивці Окуєвой пов'язані із Зеленським: затриманий організатор кілерів володів тією ж компанією, що і дружина Зеленського
В чем фейк?
против ФАКТОВ зебилы бессильны:
... до минулого року Аристов разом з дружиною помічника президента і Оленой Зеленских( дружина моники зелоха) володіли компанією "Норин Фіш". Так, серед уже колишніх власників компанії Юрий Аристов, Олена Зеленська та Лариса Шефір. Сьогодні Арістову належить бізнес, який спеціалізується на імпорті живих морепродуктів і охолодженої риби преміум класу, також в групу входить мережа ресторанів Fish house і Oysters Cava Bar.
не фиг заранее хвалиться...не надо нам презентация расследований - нужны расследования
хватит шоу и анонсов!
я ж и говорю - хватит бла-бла....шоу и презентаций - т.е создания видимости активной работы
Главное, что у "следствия" откуда-то появились пробы ДНК с оружия, которых там не было тогда, когда это оружие нашли. Ждем увлекательных видеозаписей с характерной походкой и похожим принтом на футболке.
08.11.17
Свой пост удалил. Думал, что ты стебешься.
Причем это гораздо вероятнее, чем чудо экспертизы или невероятные сыщики.
В їхню правдивість.
Звісну Аміну замовили - рашка.
Прорив в розслідуванні...
))