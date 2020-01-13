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Все про:Нацполиция (10726) Окуева Амина (119) Небытов (3)

 Убийство Окуевой - заказное: у следствия есть версии относительно заказчика, - глава полиции Киевщины Небытов

Подозреваемый в причастности к убийству Амины Окуевой не признает себя виновным.

Об этом на пресс конференции в Киеве 13 января заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В настоящее время информации о том, что он признает свою вину, нет", - сказал Небытов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Окуеву, топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена могла убить одна и та же банда, - Нацполиция

Следствие считает, что поскольку подозреваемые не были знакомы с Окуевой, то преступление они совершили на заказ. Версии относительно заказчика у полиции есть, но подробности раскрывать Небытов отказался, пишет ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, подозреваемый в организации убийства Окуевой родился в Дагестане еще в советское время, давно является гражданином Украины, проживает здесь, вид деятельности не определен.

30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

Источник: https://censor.net.ua/n3169576
 
 
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Да заказчика все хорошо знают. Другое дело хватит ли у вас совести и чести обявить его террористом №1, вместо того чтобы поздравлять с новым годом.
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https://enigma.club/articles/vbivtsi-okuevoy-povyazani-iz-zelenskim-zatrimaniy-organizator-kileriv-volodiv-tieyu-zh-kompanieyu-shcho-i-druzhina-zelenskogo
Вбивці Окуєвой пов'язані із Зеленським: затриманий організатор кілерів володів тією ж компанією, що і дружина Зеленського


Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов - Цензор.НЕТ 6809
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Дайошь свежих волонтёров, арсен борюсиковичь.
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Порошенко наверное, вместе с Парубием и Пашинским.
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Яценюка забыл, он стволы подгонял с Турчиновым и Иркой Геращенко , а Юрик Луценко на шухере дежурил с Матиосом , через тепловизор бдили. Убийство Окуевой - заказное: у следствия есть версии относительно заказчика, - глава полиции Киевщины Небытов - Цензор.НЕТ 5155
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https://enigma.club/articles/vbivtsi-okuevoy-povyazani-iz-zelenskim-zatrimaniy-organizator-kileriv-volodiv-tieyu-zh-kompanieyu-shcho-i-druzhina-zelenskogo
Вбивці Окуєвой пов'язані із Зеленським: затриманий організатор кілерів володів тією ж компанією, що і дружина Зеленського


Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов - Цензор.НЕТ 6809
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від групи кілерів, яку нещодавно затримали, тягнуться ниточки прямо до Зеленського. Їм вдалося встановити зв'язок між затриманим Ігорем Редькіним,якого називають організатором групи кілером та найближчим помічником Зеленського Юрієм Арістовим, що сьогодні є депутатом "Слуги народу". до квітня 2019 го Ігор Васильович Редькін був одним із власників компанії "Голден-Фіш". Тоді її директором була Марина Арістова, а діючий власник - Юрій Аристов.Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов - Цензор.НЕТ 9251Затриманий Ігор Редькін.Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов - Цензор.НЕТ 8572Що цікаво, до минулого року Аристов разом з дружиною помічника президента і самої першої леді володіли компанією "Норин Фіш". Так, серед уже колишніх власників компанії Юрий Аристов, Олена Зеленська та Лариса Шефір. Сьогодні Арістову належить бізнес, який спеціалізується на імпорті живих морепродуктів і охолодженої риби преміум класу, також в групу входить мережа ресторанів Fish house і Oysters Cava Bar.Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов - Цензор.НЕТ 7771Таким чином, організатор групи кілерів, на рахунку якого, по підозрах поліції ще як мінімум два замовних вбивства - начальника рекламного відділу КП "Київський метрополітен" та директора фірми Caparol, тісно зв'язаний з довіреною особою Зеленського та його дружиною. Крім Редькіна за словами поліції були затримані інші учасники організованої злочинної групи. Глава Нацполіціі Ігор Клименко опублікував фото "затриманих". Наприклад, Сергій В. - на першому ж знімку, який оприлюднила Нацполіція, він лежить обличчям в підлогу. Він, за версією слідства, був координатором групи, що спеціалізується на злочинах. Інші фігуранти справи нібито теж пов'язані з бійцівським клубом. Ціікаво, що члени клубу брали участь в зйомках серіалу "Слуга народу-2" та особисто знайомі с Зеленським.Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов - Цензор.НЕТ 9832"До складу групи в цілому входило семеро осіб, частина з них за підозрою у двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. А сьогодні оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвой і замаху на вбивство її чоловіка Адама. Затриманий чоловік теж є членом зазначеної злочинної групи", - уточнив глава Нацполіціі Ігор Клименко. При цьому, журналісти змогли зв'язатись з Сергієм В. і він стверджує, що його по цій справі ніхто не затримував і він не має відношення до кілерів.
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А шо тут думать ? Якщо її чоловіка Осмаєва підозрювали у підготовці замаху на Х**ла то замовник відомий.
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Дайошь свежих волонтёров, арсен борюсиковичь.
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Заказчик расия. Исполнители тоже.Правительство Украины пять лет боялось в этом признаться и покрывала преступников,ради своих меркантильных выгод. Во вред Украине и всеобщей демократии.
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дык, моника зе!лох оманский - и есть заказчик и исполнитель от русни.. браво!)) и сейчас вислюк оманский будет делать ВСЁ. чтобы отмазать своих подельников..
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Яке ж ти брехливе! 😁 Аміну Окуєву вбили 31 жовтня 2017!!!року! А ти тут пишеш про "Правительство Украины пять лет боялось в этом признаться и покрывала преступников,ради своих меркантильных выгод..." Які пять років? З чим у тебе погано, з арифметикою чи з совістю?
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Твоя щепетильность в мелочах,показывает,что ты работаешь не на логику,а на устранение опасности от нее.
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Ніівга собі дрібниці! Кидати звинувачення просто так, від балди! Помахнуьим, на 3 роки! Це дрібниці? Я думаю, що це свідомо. І ви шановний забули, що поліцією весь цей час керує одна і та ж людина - Аваков.
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Три роки это забагато даже в таком раскладе. Авакав это проститутка и позор мвд Украины.Назначенный парашенко.
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А кто будет расследовать, кто заказал следствию эти версии?
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Да заказчика все хорошо знают. Другое дело хватит ли у вас совести и чести обявить его террористом №1, вместо того чтобы поздравлять с новым годом.
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Не хватит ни совести.Ни чести. - Гранаты не той системы.
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Убийство окуевой было выгодно и шайке парашенко. Эта неграмотная,но дерзкая женщина резала правду-матку прямо по глазам. Ведь очевидно же было,что половинными мерами,войну не выиграть. Если не устранить кацапских шпионов из страны. И она об этом говорила.
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https://enigma.club/articles/vbivtsi-okuevoy-povyazani-iz-zelenskim-zatrimaniy-organizator-kileriv-volodiv-tieyu-zh-kompanieyu-shcho-i-druzhina-zelenskogo
Вбивці Окуєвой пов'язані із Зеленським: затриманий організатор кілерів володів тією ж компанією, що і дружина Зеленського
Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов - Цензор.НЕТ 3349
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Фейк. Он тогда был никем. Кадырова высмеивал. А Окуева была претендентом на главу новой Чечни. Начни когда нибудь думать. Не для меня. Для себя.
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Не понял, два человека на фото не задержаны полицией и не снимались в слуге народа?
В чем фейк?
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То,что ты не понял,не освобождает тебя от ответственности перед законом ))
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д-да.."высмеивал" Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов - Цензор.НЕТ 2664.. обосравшись и стоя на коленях - выпрашивая прощения)
против ФАКТОВ зебилы бессильны:
... до минулого року Аристов разом з дружиною помічника президента і Оленой Зеленских( дружина моники зелоха) володіли компанією "Норин Фіш". Так, серед уже колишніх власників компанії Юрий Аристов, Олена Зеленська та Лариса Шефір. Сьогодні Арістову належить бізнес, який спеціалізується на імпорті живих морепродуктів і охолодженої риби преміум класу, також в групу входить мережа ресторанів Fish house і Oysters Cava Bar.
Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов - Цензор.НЕТ 5276
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Я и не спорю,что обосрался потом. Я же не на оплате,как ты этого не поймешь ))
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т.е. ты ВСЕГДА орёшь об оплате, постя методички кремля?)) браво, зебил)) чисто по Фрейду)
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Посыл был о том,что я его не защищаю. Но ты этого не понял.
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посыл в том, что ты лепишь отмазки - выгораживая монику зе!лоха по методичкам кремля. И ВСЕМ это понятно Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов - Цензор.НЕТ 6511, ну кроме тебя самого конечно..))
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Публичные оскорбления президента Украины и украинцев все же должны привести к проверке данного интернет-ресурса СБУ с последующими штрафными санкциями вплоть до полной его блокировки
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Тоды господин Порошшенко подельник Зеленского
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неужто заставил вислюка оманського дружить с этими киллерами и заказал у них Окуеву?))
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Раз не пойман при той власти,значит подельник
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ага.. т.е. моника зе!лох, как и ты, собственно, поддедльники Пороха?)) браво!))
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есть версии - работайте
не фиг заранее хвалиться...не надо нам презентация расследований - нужны расследования
хватит шоу и анонсов!
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Никто не будет реально расследовать ети преступления. Даже не надейся. Ведь ето далеко не бытовуха и не пьяная драка. Все ниточки ведут к властям как к прошлым так и сегодняшним. Даю 100% что дело замнут, киллеров или обменяют под любыми предлогами или отпустят или убьют.
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так а я за что!?
я ж и говорю - хватит бла-бла....шоу и презентаций - т.е создания видимости активной работы
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То не про наши достижения,своих не выдают
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Просто так без замовлення людину не вбивають з автомату, попередньо організувавши засідку на залізничному переїзді. Питання в тому - хто замовник?
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Тада!!!

Главное, что у "следствия" откуда-то появились пробы ДНК с оружия, которых там не было тогда, когда это оружие нашли. Ждем увлекательных видеозаписей с характерной походкой и похожим принтом на футболке.
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Откуда ты знаешь, что пробы ДНК с оружия, которого там никогда не было?
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На здоровля.
Свой пост удалил. Думал, что ты стебешься.
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Но опять же, могли при повторной экспертизе обнаружить. Передать в лабораторию с более точным оборудованием.
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А могут просто снова лепить горбатого.

Причем это гораздо вероятнее, чем чудо экспертизы или невероятные сыщики.
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Не вірю цим заявам.
В їхню правдивість.
Звісну Аміну замовили - рашка.
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щас авакав подтянит список возьмет у портнова Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов - Цензор.НЕТ 8754
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Нє, битовуха, мля..
Прорив в розслідуванні...
))
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дуже сумніваюсь, що це зіб'є шквал негативу в адрес Зеленського. Тому, слід очікувати чогось поганого... настільки поганого, щоби країна об'єдналась у траурі і забула на деякий час про Зелену нікчему.... що це буде? не знаю, час покаже. Сподіваюсь, що до вибухів багатоповерхівок, воно ще не доросло.
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Покажите мне дурака, который напишет признание, сдаст заказчика и тем самым подпишет себе смертный приговор.
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20 сентября его уже арестовывали. Почему отпустили ? 😎
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Дааа, сейчас Аваков заказчиков возьмёт а потом вплотную займётся убийством Кенеди Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов - Цензор.НЕТ 6915
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