 Иновещатель UA|TV прекратил международную трансляцию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице UATV English в Facebook
"Украинское правительство решило закрыть международное вещание - отделения на арабском, крымскотатарском и английском языках. В последние три года команда английских новостных служб в UA|TV преследовала общую цель - предоставлять реальные и правдивые новости об Украине...", - сообщается на странице UATV.
Ранее сообщалось, что на базе UA|TV 15 февраля 2020 года запускается телеканал для временно оккупированных территорий. По словам министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского, язык вещания телеканала будет украинский и русский.
Всем спасибо, все свободны. Можем предложить вам трудоустройство в RT...
А люди слухали.
Я перепости на фб бачила від тих, хто народжений тут ...
Зате москальською за державний кошт тепер будете вякати на лугандонів ...
P.S.
Стало стыдно быть украинцем.
Анастасія Федченко
журналістка
(FB)
Учора, 12 січня, було моє останнє пряме включення в останньому ефірі російськомовного випуску новин UA|TV.
Телеканал іномовлення UA|TV учора припинив існування. Після 4,5 років в ефірі.
Точніше, він ніби продовжує роботу, але новин відучора немає, у сітці - архівні програми. Так має бути ще найближчий місяць. А потім канал іномовлення перетвориться на канал для тимчасово окупованих територій.
Ні, вам не здалося. Єдиний канал іномовлення України, який транслювався на всіх континентах, крім Антарктиди, мовив для приблизно 70 країн, а також для частини ОРДЛО (наскільки дозволяло покриття) перетворюється на канал суто для тимчасово окупованих територій.
Ефіри UA|TV були англійською (нас дивилися у Північній Америці: США, Канаді), арабською (про Україну знали в Сирії і не тільки), російською (країни колишнього СРСР, а також емігранти з російськомовних країн, знов-таки ОРДЛО) та кримськотатарською.
Ми розповідали світу про Україну правду. Розповідали, що Росія розв'язала у нас війну, російських окупантів називали окупантами і найманцями, Крим називали українським, ми їздили на передову і знімали сюжети про українських військових, розповідали їхні історії, знаходили найцікавіші, ми розповідали про загиблих, знімали прощання з захисниками, які віддали за Україну найдорожче - життя, робили матеріали про ветеранів і про те, як вони повертаються до мирного життя, як відкривають школи танців, як підкорюють Говерлу на протезах і стрибають із парашутами, не маючи рук і ніг. І ці матеріали бачили в світі.
Так само у світі бачили сюжети про Україну як державу з давньою історією, самобутньою культурою і прекрасною природою. Країну, яка розвивається попри війну. Ми знімали сюжети про презентації українських книжок та прем'єри фільмів. Будемо відверті, таке робить дуже мала кількість каналів, бо нецікаво глядачеві. Бо низькі рейтинги. Наш глядач таке дивився.
Дивився. Бачили. На жаль, у минулому часі.
Тепер єдиного мовника, який розповідав це світу, немає. Української повістки дня у світі немає. Зате з кожної праски про Україну як "країну 404" продовжать розповідати російські іномовники. Про Україну і "громадянську війну" в ній. Ну, не мені вам казати, що говорять про нашу державу росіяни.
Рішення про переформатування каналу іномовлення для каналу для ТОТ прийняли у Міністерстві культури, молоді та спорту України. Причому нам, людям, які створювали новини, досі не озвучили інформаційну політику "нового" каналу. Зрозуміло тільки, що англійська, арабська та кримськотатарська редакції припиняють роботу. Редакції, де працювали ведучими зокрема носії мови, які приїхали в Україну для того, щоби розповідати про неї світу.
Канал для ТОТ буде розважально-інформаційним. Це все, що поки що мені відомо.
Канал іномовлення - державний мовник, який розповідав про Україну світу, зруйновано і поки що навіть не переформатовано.
Очевидно, Україні не потрібно розповідати про себе світу. Навіщо напружуватися? Є ж кремлівські пропагандисти. І їхній агресивній брехні наша країна тепер навіть не може протиставити краплину правди та здорового глузду.
Учора було моє останнє пряме включення в останньому ефірі російськомовного випуску новин UA|TV. Я змогла стримати сльози, щоб потім ридати, коли в студії вимкнули світло, щоб плакати сьогодні і не знаю ще скільки днів поспіль.
Мені дуже боляче. Моє серце розбите.
В Европе везде крутят руцкие каналы . И европейцы верят им.
ПОЗОР КАБМИНУ!!!
)))))
Пусть Раша Тудей лжет на весь мир, а у нас теперь даже не будет хоть какой-то альтернативной точки зрения для мирового обывателя.
Пока они у власти видимо хотят нанести максимальный урон обороноспобности государства во всех сферах.
зебилы, вы все - припзденты одноклеточные и сделали это вместе..
Хоть бы слово сказали о теракте и его жертвах в его очередную годовщину.
Или им религия не позволяет?
Український часопис
@falledlenin
В цей день 2015 року російські окупанти з околиць Докучаєвська обстріляли з "Граду" рейсовий автобус біля українського пункту пропуску під Волновахою.
12 людей загинуло, 18 поранено.