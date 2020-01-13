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 Политика Украины
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 "Слуга народа" выдвинула Костина на пост главы правового комитета Рады, - Корниенко

"Слуга народа" выдвинула кандидатуру Андрея Костина на пост главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сказал в понедельник на брифинге в здании парламента.

"Наше предложение, которое мы направили на регламентный комитет, - это Андрей Костин, действующий заместитель председателя комитета", - заявил Корниенко.

Кроме того, по словам Корниенко, кандидатуру главы комитета по внешней политике фракция должна утвердить до конца этой недели.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей обязанности директора ведомства Ирину Венедиктову, которая является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая руководительница ГБР Венедиктова предлагает увеличить количество следователей по делам Майдана

Источник: https://censor.net.ua/n3169570
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
они там все становятся одинаковыми- мгновенно
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В західній пресі Оман на перших шпальтах, зараз туди всі світові держави направляють своїх представників для налагодження стосунків з новим султаном, а де високопоставлена делегація України?
Інвестиції вже непотрібні?

Или место встречи провалено..
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И кстати, раз пошла такая пьянка. Хотелось бы еще раз напомнить этим "забывчивым" Бениным слугам еще один должок. А как там поживают пресловутые свидетели о коррупции в рядах СН, свидетели дачи взятки, которые "все видели" и о которых сам Арахамия так гневно и с упоением рассказывал? Типа испарились? И как там поживают изъятые СБУ видеозаписи с камер наблюдения в Раде, где записаны все приходившие к депутатам "взятконосители"? Ведь даже СБУ к этому делу типа подключалось и людей задерживало. И САП по горячим следам даже два дела завели. И под телекамеры привселюдно к полиграфологам "слуг" водили. Ну и?

Оказалось, что вышли на неприкасаемых? Пришлось срочно увольнять всех замов из СБУ. Дружненько морозимся и делаем вид, что народ - лохи и народу все показалось, а дело тихо слили в унитаз? Совсем уже "слуги" охренели и людей за бездумное быдло считают.
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Так люди - бездумне бидло і є...у своїй більшості.
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Ентот вместо того, шо б***дей через
интернет снимал??

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За серпень-грудень минулого року найбільшу суму компенсації за житло отримали члени депутатської фракції "Слуга народу" Андрій Костін та Артем Дмитрук - понад 81 тисячу гривень.
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СН имеют неограниченный мандат доверия зелёных украинцев на улучшение жизни в Украине.Остальная шушера может только из подворотни скулить.Не за горами новые выборы и на метании соиво-лаптёвых какашек далёко не уедешь! А точнее ,где сядешь,там и слезешь.
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