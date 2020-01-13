 "Слуга народа" выдвинула Костина на пост главы правового комитета Рады, - Корниенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сказал в понедельник на брифинге в здании парламента.

"Наше предложение, которое мы направили на регламентный комитет, - это Андрей Костин, действующий заместитель председателя комитета", - заявил Корниенко.

Кроме того, по словам Корниенко, кандидатуру главы комитета по внешней политике фракция должна утвердить до конца этой недели.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющей обязанности директора ведомства Ирину Венедиктову, которая является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

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