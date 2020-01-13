 Иран признал Пентагон "террористической организацией"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Законопроект стал поправкой к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, в рамках которого "запрещенной организацией" было признано Центральное командование ВС США. Теперь в число "террористов" включаются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации.

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Напомним, в ночь на 3 января США устроили ракетный обстрел в районе Международного аэропорта Багдада - в результате него, в частности, был убит командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В США заявили, что убийство Сулеймани сорвало его "неизбежную" атаку и спасло жизнь американцев. Сулеймани называли одним из самых влиятельных людей на Ближнем Востоке. 4 января постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран отомстит за совершенное в США убийство генерала Касема Сулеймани. В то же время, в Иране также заявили, что больше не будут соблюдать положений ядерной сделки, которая была достигнута с рядом мировых лидеров в 2015 году. Речь идет, среди прочего, об обогащении урана, количестве накопленного обогащенного урана, а также исследовании и разработках в рамках ядерной программы. В ночь на 8 января Иран совершил ряд ракетных ударов по местам дислокации американцев в Ираке.