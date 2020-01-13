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Все про:Иран (760) Пентагон (561) США (16029)

 Иран признал Пентагон "террористической организацией"

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект Меджлиса (парламента), согласно которому Пентагон признается "террористической организацией".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Законопроект стал поправкой к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, в рамках которого "запрещенной организацией" было признано Центральное командование ВС США. Теперь в число "террористов" включаются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке, - Пентагон

Напомним, в ночь на 3 января США устроили ракетный обстрел в районе Международного аэропорта Багдада - в результате него, в частности, был убит командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В США заявили, что убийство Сулеймани сорвало его "неизбежную" атаку и спасло жизнь американцев. Сулеймани называли одним из самых влиятельных людей на Ближнем Востоке. 4 января постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран отомстит за совершенное в США убийство генерала Касема Сулеймани. В то же время, в Иране также заявили, что больше не будут соблюдать положений ядерной сделки, которая была достигнута с рядом мировых лидеров в 2015 году. Речь идет, среди прочего, об обогащении урана, количестве накопленного обогащенного урана, а также исследовании и разработках в рамках ядерной программы. В ночь на 8 января Иран совершил ряд ракетных ударов по местам дислокации американцев в Ираке. 

Источник: https://censor.net.ua/n3169566
 
 
 Топ комментарии
 
Чувствуется дружески подставленное плечо расии )) Иран сам бы до такой глупости не додумался ))
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Признали ті, хто мирний Боінг збили...

Пентагон то хоч генерала спецназу прибрав, який, до речі, скоріше за все, в Іраку на бойовому завданні був! Інакше як можна пояснити, що Сулеймані з підлеглими таємно прилетів у Ірак в момент заворушень в країні?
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Чуствуется стандартная стратегия рашки, насрать кругом и обвинять в этом всех кроме себя ))))
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Признали ті, хто мирний Боінг збили...

Пентагон то хоч генерала спецназу прибрав, який, до речі, скоріше за все, в Іраку на бойовому завданні був! Інакше як можна пояснити, що Сулеймані з підлеглими таємно прилетів у Ірак в момент заворушень в країні?
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А Кремль вони не хочуть визнати терористами? Чи пиляти гілку, яка тебе живить, "не комільфо"?
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Залишилось те саме зробити думі рф і монобільшості у ВР - це за логікою останніх подій.
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Іран в своєму стилі: "Всі 3,14.....си, а я Д'артаньян".
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Чувствуется дружески подставленное плечо расии )) Иран сам бы до такой глупости не додумался ))
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Цікаво, ваша Бубочка знову займе сторону Ірану чи вже ніт?
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Бубочка = парашенко. Только молодой более активнее в реформах,за которые Запад платит.
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Бубочка, такий же як Порошенко, тільки дурний. Иран признал Пентагон "террористической организацией" - Цензор.НЕТ 7172
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Как в том анекдоте - " и тут вхожу я, весь в белом-белом"!
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Ахахахаха
Напоминает ответные меры кокошникоголовых на любые действия США...
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А вот штаты боятся признать рашу террористической организацией !
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Все по-классике 101-е китайское предупреждение.
Только америкосам надо внимательно следить чтобы ***** им не помог с ядерной программой, а то они не знают что Ынычем делать, а тут еще эти хвост пружинят.
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Смена власти в Иране неизбежна как крах коммунизма. 🥴
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_Рокеты по своим базам дядюшка Сэм при шизике трампоне уже просто глотает. И ким ноги вытирает, не говоря уже за расию... Как бишь там было? Как-то мэйк Америка... чего-то там снова...
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пинтагон срочно эвакуировался в подвал.... Иран признал Пентагон "террористической организацией" - Цензор.НЕТ 2564
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Ай ай ай, - закричал Пентагон, - как страшно!
Впрочем время настоящих политиков уровня Тетчер, Рейган, Черчеля, Бисмарка, Рузвельтов, старший и младший Буш, ушли в прошлое. Сейчас время шутов, воровитых зеленоватых фигляров, озабоченных, торговок сосисками из человеченки наподобии меркелей, некрофилов-провокаторов аля макроша, взяточников класса берлускони, саркози, шрёдеров, поэтому и бородятые дядьки с банными полотенцами на головах, могут и взорвать что то.
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Старпер-зольдат, ты бы еще в компанию "настоящих политиков" йосифа висарионыча включил.
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А посольство Украины в Иране уже высказало свою поддержку такому решению бармалеев, не, хто в курсе ???
Не, нуашо ??? Иран признал Пентагон "террористической организацией" - Цензор.НЕТ 1604
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Оно так и есть.Я согласен на все 100%
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капец, с.ка... ржу...)))) дерьмо в унитазе признало бачок с водой террористом... Иран признал Пентагон "террористической организацией" - Цензор.НЕТ 9930
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Ну, чего на полпути останавливаться? Тогда уже и Бен Ладета в антитеррористы пускай номинируют и Стерха Амфороносного в голуби мира...
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