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Все про:заказное убийство (90) Нацполиция (10726) Окуева Амина (119) Небытов (3)

 Окуеву, топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена могла убить одна и та же банда, - Нацполиция

Национальная полиция считает, что убийцы Амины Окуевой совершили еще минимум два заказных убийства - директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького (январь 2019 года).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом на брифинге в понедельник рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Зацепку по этой группе дало нам убийство господина Миленького, директора отдела рекламы метрополитена, в январе 2019 года. Тогда мы вышли на определенную группу лиц, которые обоснованно подозревались в совершении убийства. Более того, анализируя предыдущие преступления, мы пришли к выводу, что указанные лица обоснованно подозреваются в убийстве господина Зможного в селе Крушинка Васильковского района", - рассказал полицейский.

Он напомнил, что подозреваемые тогда были задержаны, арестованы, но позже вышли на свободу.

Однако это задержание позволило получить образцы ДНК фигурантов.

"Задержание дало нам возможность получить биологические образцы, направить специалистам, и в конце концов получить заключение, что биологические образцы одного из лидеров этой группы находятся на автомате, который был изъят в 2017 году", - рассказал Небытов.

Пока что задержан только один человек, других проверяют на причастность.

"Следствие изучает деятельность этой группы не только в Украине, но и за границей, в том числе в странах Евросоюза", - сказал он.

Напомним, 20 сентября 2016 года под Киевом был убит директор представительства крупной немецкой компании Caparol.

Правоохранители во вторник, 17 сентября 2019, задержали участников преступной организации, которые осуществляли заказные убийства и подозреваются в убийстве директора немецкой фирмы "Caparol Украина" и начотдела рекламы Киевского метрополитена.

Позже им объявили о подозрении.

30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство 26-летнего мужчины в Каховке: троих сотрудников отдела полиции уволили из органов внутренних дел

Источник: https://censor.net.ua/n3169563
 
   
 Топ комментарии
 
Амину Окуеву, топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена могла убить одна и та же банда... Авакова.
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На ментовском сленге это называется "паровоз".
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а можно еще несколько висяков навесить...что уж там...
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Амину Окуеву, топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена могла убить одна и та же банда... Авакова.
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Класна логіка - а могла і не ця банда вбити... Амину Окуеву, топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена могла убить одна и та же банда, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2690
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На ментовском сленге это называется "паровоз".
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Там все намного интересней )) Главный фигурант дела связан с бандой 95 квартала и является ассоциированным лицом с фирмами Елены Зеленской и Ларисы Шефир.
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а можно еще несколько висяков навесить...что уж там...
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А коли блазень проведе брифінг з цього приводу? Окуеву, топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена могла убить одна и та же банда, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5400
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Настоящая банда - это власть. И она покрывала подельников пять лет.
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Так путин правит 20 лет,а не 5.так что получается 20
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У Авакова шьют убийство Акуевой киллеру, связанному с СБУ времен Порошенко, https://uc.ink/1hL1cT?pub=link [У Авакова шьют убийство Акуевой киллеру, связанному с СБУ времен Порошенко - Экономика от Пророка]: Посмотри!
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И это пишет издание Страна😀,ты бы сразу на Скабееву ссылался
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По информации Бродского к убийству причастен бизнеспартнер зеленского, а банда снималась в фильме слуга народа-2
Читайте иногда обозреватель.
Я понимаю, что Бродский не любит хасидов, однако, для полноты информации.
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В лахте обозреватель забанен?
Ниже приводится вчерашняя информация (гетьман уа), я привожу за сегодня!
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Емм, так Бродський ж ніби і не соєвий, він що до Пєті що до Зєлі однаково негативно ставиться...

Пам'ятаю, як він в одному ток-шоу розповідав, що казав синові не дружити з сином Порошенка (діти Бродського і Порошенка однокурсники були).
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А які це сліди ДНК можна на автоматі залишити?
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поплювати на долоні перед стрібою, або соплі текли
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может как Кива в раде так и киллер на автомат в кустах )))
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...а могла и Шеремета взорвать, правда, Арсен Борисович?!
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Кто то верит что Амина убита? Амина жива !
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після "розкриття" справи про вбивство Шеремета, мусорам може повірити тільки повний йолоп.
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Задержанный по подозрению в убийстве Амины Окуевой Игорь Редькин может быть связан общим бизнесом с ближайшим партнером президента Владимира Зеленского Юрием Аристовым (народный депутат от "Слуги народа").

Как стало известно из публичных реестров, до апреля 2019-го Игорь Васильевич Редькин являлся одним из собственников компании "Голден-Фиш". Тогда ее директором являлась Марина Аристова, а действующий собственник компании - Юрий Аристов. Компания, согласно реестру Youcontrol, может заниматься доставкой пищи, продажей напитков и табачных изделий.

Аристову принадлежит бизнес, который специализируется на импорте живых морепродуктов и охлажденной рыбы премиум класса, также в группу входит сеть ресторанов "Fish house" и "Oysters Cava Bar".

Что интересно, до прошлого года Аристов вместе с супругой помощника президента и самой первой леди владели компанией "Норин Фиш". Так, среди уже бывших собственников компании: Юрий Аристов, Елена Зеленская и Лариса Шефир.

Таким образом, Игорь Вячеславович Редькин имел общий бизнес с партнером Зеленского Юрием Аристовым.
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Вбивці Окуєвой пов'язані із Зеленським
Затриманий організатор кілерів володів тією ж компанією, що і дружина Зеленського
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наступило время офигительных историй! как-то с пугающей расторопностью подставились душегубцы, у "орлов авакова" резко обострились проф.таланты в духе "...что поздно или рано я всех разоблачу..." однако, очередная эпоха чего-то-там
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Вопрос для знатаков. Если эту банду уже задерживали за убийство директора Caparol то чего их отпустили? Кстати это было осенью.
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Та повісьте вже всі вісяки на них включно з Кеннеді.
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