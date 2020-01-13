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 Политика Украины
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Все про:ВР (24252) ПАСЕ (1489) Гончаренко (298) Елизавета Ясько (15)

 Рада планирует на этой неделе возобновить работу делегации Украины в ПАСЕ, - Гончаренко

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы. По словам нардепа Гончаренко, решение могут принять уже на этой неделе.

Соответствующее постановление №2718 от 11 января, внесла в верховную Раду глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, передает Цензор.НЕТ.

Проект постановления предусматривает утверждение парламентом заявления об участии украинской делегации в работе ПАСЕ в 2020 году.

"Целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, которая сложилась в результате агрессивной внешней политики России, донесение объективной информации о противозаконных действиях РФ на оккупированных территориях Украины", - говорится в документе.

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Отмечается, что участвуя в сессиях ПАСЕ, Украина "намерена предпринимать усилия для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена Совета Европы и преодоления ее последствий, а также недопущения использования трибуны ПАСЕ для распространения ложной информации о ситуации в Украине".

В заявлении, которое прилагается к постановлению, делегации Украины в ПАСЕ поручается подать свои полномочия для утверждения в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.

Также в заявлении подчеркивается, что развязанная Россией вооруженная агрессия подрывает цели устава Совета Европы, а возвращение российской делегации в ПАСЕ нанесло ущерб авторитету организации и доверию к ней со стороны ее членов.

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"На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР", - написал на своей странице в Фейсбуке нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27-31 января в Страсбурге (Франция).

Источник: https://censor.net.ua/n3169562
 
   
 Топ комментарии
 
Сдаваться - так сдаваться, чего уж там ваЗелин жалеть! Рада планирует на этой неделе возобновить работу делегации Украины в ПАСЕ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1156

Рада планирует на этой неделе возобновить работу делегации Украины в ПАСЕ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5843
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Зачем было истерить и идти на поводу у лже патриотов коррупционеров?! лишний повод Рашке поиздеваться.
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Сдаваться - так сдаваться, чего уж там ваЗелин жалеть!

Рада планирует на этой неделе возобновить работу делегации Украины в ПАСЕ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5843
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хозяин плохо кормит? или я как-то надрал тебе жЁпу так, что до сих пор зудит? Рада планує цього тижня відновити роботу делегації України в ПАРЄ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6034
держи 11.80 на рюмку стекломоя.
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Затычка на тебе еще на рошенку, закинь за щеку и пососи.
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понял. держи ещё. а то помрёшь с голоду невзначай. а без идиотов скучно. Рада планує цього тижня відновити роботу делегації України в ПАРЄ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5939
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ПАСЕ... *****... Хвойды путлера, включая и главного пасюка!
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ТА ВЫ ШО!?!?!? Рада планирует на этой неделе возобновить работу делегации Украины в ПАСЕ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 1136
К слову, тут недавно одна старая торговка сосисками из украинской человеченки и крови встречалась в своём Берлине с отдним старым плешивым и пердящим хорьком из Москвы. Обсуждали Украину. БЕЗ представителя Украины. Почему? ЗеДятлы, где ваш гидрант был в это время? В Омане открывал офшорные счета для ворованного бабла и встречался с московитами? Его папиредник клятый Петручо таких встречь без своего присутствия не допускал. Рада планирует на этой неделе возобновить работу делегации Украины в ПАСЕ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3196
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Уроды продажные. Вернуться в ПАСЕ значит признать решение етой организации что крым уже не украинский
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а юное дарование - ота девочка, глава делегации.... об этом знает?
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_Дарк тоже манюня была, и шо? Да может она там путлеровцев в бараний рог скрутит?! Эй! Да пошутковал я. Не набрасывайтесь.
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представляете, как она там "баранам рога" или в "бараний рог" крутить будет???
(я не набрасываюсь...я сам переживаю...за баранов, конечно))))))...)
Рада планує цього тижня відновити роботу делегації України в ПАРЄ, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5904
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Гончаренко - то у регионаплов. То у парашенко ))
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Коли людина помиляється- погано. Коли вона визнає свої помилки- це добре. А коли людина, щоб не визнавати свої помилки ладна знищити власну державу, то особлива істота- зебіл-упоротий, називається
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А в чем он помыляется ? Он тулится туда ,где можно не работая воровать ))
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Пепа приватизировала должность преза, а Лешик кресло в ПАСЕ))))
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ПАСЕ сотрудничает с террористами, пропагандирует массовые убийства людей и переделы границ. Все кто входит в ету организацию автоматически стают подельниками. Очень жаль что у украинской властей нет такой же выдержки и твердой позиции как у кацапстана которые все таки своего добились. Нужно признать что Кацапстан своего добивается а украинцы ложатся раздвинув ноги перед окупантами.
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давно свинячьего лайна лешика не было слышно, да и главна свыня молчит, наверное с запоя не вышло
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Запротестовали, сделали недовольное лицо и отвернулись к стенке... Но потом убедились, что всем все равно и вернулись обратно. Это позор какойто...
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