 Рада планирует на этой неделе возобновить работу делегации Украины в ПАСЕ, - Гончаренко

Соответствующее постановление №2718 от 11 января, внесла в верховную Раду глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, передает Цензор.НЕТ.
Проект постановления предусматривает утверждение парламентом заявления об участии украинской делегации в работе ПАСЕ в 2020 году.
"Целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, которая сложилась в результате агрессивной внешней политики России, донесение объективной информации о противозаконных действиях РФ на оккупированных территориях Украины", - говорится в документе.
Отмечается, что участвуя в сессиях ПАСЕ, Украина "намерена предпринимать усилия для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена Совета Европы и преодоления ее последствий, а также недопущения использования трибуны ПАСЕ для распространения ложной информации о ситуации в Украине".
В заявлении, которое прилагается к постановлению, делегации Украины в ПАСЕ поручается подать свои полномочия для утверждения в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.
Также в заявлении подчеркивается, что развязанная Россией вооруженная агрессия подрывает цели устава Совета Европы, а возвращение российской делегации в ПАСЕ нанесло ущерб авторитету организации и доверию к ней со стороны ее членов.
"На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР", - написал на своей странице в Фейсбуке нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.
Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27-31 января в Страсбурге (Франция).
держи 11.80 на рюмку стекломоя.
К слову, тут недавно одна старая торговка сосисками из украинской человеченки и крови встречалась в своём Берлине с отдним старым плешивым и пердящим хорьком из Москвы. Обсуждали Украину. БЕЗ представителя Украины. Почему? ЗеДятлы, где ваш гидрант был в это время? В Омане открывал офшорные счета для ворованного бабла и встречался с московитами? Его папиредник клятый Петручо таких встречь без своего присутствия не допускал.
(я не набрасываюсь...я сам переживаю...за баранов, конечно))))))...)