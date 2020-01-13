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 Не вижу противоречий в том, чтобы президент назначал главу ГБР, - Разумков о решении КС

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит противоречий в том, чтобы президент назначал главу Государственного бюро расследований.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о том, не считает ли он неконституционным право президента назначать главу ГБР, поскольку Конституционный суд признал эту норму закона неконституционной.

"Здесь есть правовые подходы, в каждом из них мы видим, как положительные, так и дискуссионные моменты. Сегодня лично я не вижу противоречий, но также я уважаю позицию Конституционного суда и позицию Верховной Рады, которая принимала решение о том законопроекте, который уже стал законом", - сказал он.

Напомним, 24 декабря Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169558
 
 
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По зеленому -- таки да. При Овоще было "друзьям все - врагам закон", у бубочки стало "друзьям все - врагам бепредел".
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Кто ОНО такое?! Вижу...не вижу. авторитет? Конституционный суд сказал что НЕ имеет права. венедиктова сдавала экзамен на кандидата в Верховный Суд и даже минимума на проходной бал не набрала.
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