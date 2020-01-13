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 Политика Украины
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 В ситуации со сбитым самолетом в Иране власть Зеленского показала неспособность управлять государством, - Ирина Геращенко

Власть Зеленского в ситуации со сбитым украинским самолетом в Иране продемонстрировала полную неспособность управлять государством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко на согласительном совете ВР в понедельник.

"Европейская Солидарность" выражает искренние соболезнования всем семьям погибших в этой трагедии", - сказала она.

"Этот первый серьезный внешнеполитический вызов перед Украиной показал полную деградацию государственных институтов управления. Вся власть, все "Слуги" отправились на отдых, народ оставили на Мендель, которая единственная подавала признаки жизни в Фейсбуке", - констатировала сопредседатель "ЕС".

Геращенко подчеркнула, что в то время, когда уже надо было работать соответствующему штабу, силовой блок, профильные министры и высшее руководство государства несколько дней не могли собраться на заседания.

"Возникает очень много вопросов: кто именно дал директивы и кто понесет ответственность за то, что посольство в своем официальном сообщении полностью исключило версию теракта, сразу сформировав совершенно неправильную позицию украинской стороны в этой трагедии, где погибли и украинцы, и был сбит украинский самолет", - также отметила она.

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"Собственно все это показывает полную безответственность в ключевых для власти вопросах безопасности и внешней политики", - заявила депутат.

"Даже аятоллам хватило три дня для того, чтобы таки признать, что они сбили самолет. Российская Федерация пять лет делает все для того, чтобы избежать ответственности за сбитый МН17. И сейчас украинская власть так же пытается в этом им содействовать. Когда отдают Цемаха, причастного к сбиванию Боинга МН17, в рамках так называемых обменов. Или когда даже не упоминают о том, что Российская Федерация также может быть причастна к страшной трагедии с нашим самолетом", - отметила Геращенко.

По мнению депутата, очевидно, что извинений Ирана сегодня недостаточно и должна быть другая международная реакция.

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"Украинская власть обязана сегодня требовать проведения Совбеза ООН с соответствующей директивой и не бояться озвучить и вопрос возможной роли Российской Федерации в поставках ракет Ирану, в том числе таких, которые не оборудованы системами распознавания гражданских самолетов", - подчеркнула она.

Геращенко отметила, что принципиальным является и тот факт, что до сих пор РФ не признает и не дает никаких позиций по сбитому нашему авиалайнеру.

"Должно быть привлечение всех к ответственности и признание безусловной вины Ирана. А также создание специальной международной группы, которая должна работать над объективным расследованием, и специальной группы в Украине по подготовке этого иска", - убеждена сопредседатель фракции "ЕС".

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169557
 
   
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Зеленский не виноват, что он стал презедентом, виноваты 73 % зебилов, которые его выбрали, по этому к вислюку оманскому претензий быть не может в принципе В ситуации со сбитым самолетом в Иране власть Зеленского показала неспособность управлять государством, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6574
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Ну,в таком случае и геращенко не виновата,что ее вытурили из власти )) - Обнимашки с новинскими не всем нравятся ))
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вся эта новинская шобла и сейчас с зедебилами в паре ходит, но что то пока никто не хочет его выбрасывать за это.
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Я согласен. Поэтому всех кошу газонокосилкой.
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Що ти несеш? Геращенко зараз при владі. Чи у зелебобів Верховна Рада - це вже не влада?
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развє мальчік вінават шо нємного піз дурноват
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а Геращенко-это кто? или что? это эхо 8% украинского народа? или плач Тальянки по потерям мафии потроха)))
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Вова не сцыт - Вова проявляет осторожность
Вова не врёт - Вова озвучивает одну из вероятных версий
Вова не дурак - многие просто не в состоянии понять глубину его мысли.
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Туди, де немає джинси, зради, та конспірологічних теорій. До речі, мені далеко не все сподобалося з тих дій які робить влада щодо літака, але є здорова критика, а є маразм
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Шел этот караван в свой криворожский квартал
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Какой караван, баран? Это целое государство Украина. И судя по тому, кто ею управляет, и что говорит и делает, то "караван" развернулся на 180 градусов и пошел в таёженный союз.
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Судячи зі всього, з Норвегії, де всі на чилі (я справді поважаю норвежців і у мене багато знайомих звідси) видніше
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Что она мелет?! комсомолка, подстилка, карманная макака Порошенко и коррупционеров, мародёров. совсем рехнулась. Танцы с бубнами на костях погибших. Ублюдочная особь.
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Ке вже не актуально, розкажи щось про чорні оффшори Порошенка в Омані або його дружбу з Медведчуком. В ситуации со сбитым самолетом в Иране власть Зеленского показала неспособность управлять государством, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8097
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Кеша! На кукарекай! Семечек не получишь!
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Вот это тебя бомбануло!!! Небось еще и лужицу напрудил на свой стул. Словечки гневные и злобные написал но только не в тему))) Посмотри на свой анус - может и геморой застарелый у тебя полез от натуги и злости))
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Это ж не самка собаки Мендель, понятно же
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"...комсомолка, подстилка, карманная макака Порошенко и коррупционеров, мародёров." (с)

Я б ещё добавил - порохоботка !!!
Но...
В чём она не права, З"***** ??? У ситуації зі збитим літаком в Ірані влада Зеленського показала неспроможність керувати державою, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9246
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Зато как на рояле бацает. Куда там государством управлять...какие мелочи.
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Господи, шо она несет?.. Ну собственно всё то, что и другие шавки на шоколадной зарплате.
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Коли ви вже посадите Порошенка? Нема сил більше чекати!
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От, как только сядет Каломойский, так сразу и Петя. Не позднее четверга.У ситуації зі збитим літаком в Ірані влада Зеленського показала неспроможність керувати державою, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7678
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Все правильно сказано. Особенно то, что посольство в Иране сразу заявило, что исключает версию теракта. Это вообще ни в какие рамки не лезет. Посол Украины в Иране видимо с послом расии в это время бухал.
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Что за бред несет эта подстилка Поросенка???
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Научись правильно писать фамилию президента Украины бестолочь.
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Подавала признаки жизни...это пять😀

Если Мендель не брешет...значит она умерла...
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Уберите эту дуню. Она уже достала.
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Тут я с вами полностью согласен. Старой торговке сордельками из украинской человеченки мути Ангеле давно пора на покой. Достала старая тельмановка и стукачка Штази.
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Ну, так эта труппа разъездого цирка папы Бени КАЛомойского и ранее показала свою не способность управлять страной. Грабить ДА, работать и управлять НЕТ.
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Вообще-то Данилов провёл совещание, назвал основную версию ракеты, назвал марку ракеты - и его цитировало Нью-Йорк-Таймс.
Потом была пресс-конференция МАУ и они исключили версию пилотов и неполадок.
Потом одеяло перетянул на себя Трамп, в плане бомбить Иран или санкции вводить.
А вечером уже Зеленский провёл совещание по помощи погибшим.
До этого момента и не надо было никакие заявления делать.
На следующий день выступил Трюдо и расставил все точки над i.
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Так обидно, что оторвали от корыта, а на себя взглянуть некогда, умеет культурно обгадить.
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власть напуцтвовала наших спєцов в Іран как височайших праффєсіАналав, а їх там прогнали, тіпа "мальчік, нє путайся под ногамі!"
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Зеботы вам приходит смс рассылка когда надо сбежаться на одну статью в Цензоре???!!!))))
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