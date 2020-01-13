 В ситуации со сбитым самолетом в Иране власть Зеленского показала неспособность управлять государством, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко на согласительном совете ВР в понедельник.

"Европейская Солидарность" выражает искренние соболезнования всем семьям погибших в этой трагедии", - сказала она.

"Этот первый серьезный внешнеполитический вызов перед Украиной показал полную деградацию государственных институтов управления. Вся власть, все "Слуги" отправились на отдых, народ оставили на Мендель, которая единственная подавала признаки жизни в Фейсбуке", - констатировала сопредседатель "ЕС".

Геращенко подчеркнула, что в то время, когда уже надо было работать соответствующему штабу, силовой блок, профильные министры и высшее руководство государства несколько дней не могли собраться на заседания.

"Возникает очень много вопросов: кто именно дал директивы и кто понесет ответственность за то, что посольство в своем официальном сообщении полностью исключило версию теракта, сразу сформировав совершенно неправильную позицию украинской стороны в этой трагедии, где погибли и украинцы, и был сбит украинский самолет", - также отметила она.

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"Собственно все это показывает полную безответственность в ключевых для власти вопросах безопасности и внешней политики", - заявила депутат.

"Даже аятоллам хватило три дня для того, чтобы таки признать, что они сбили самолет. Российская Федерация пять лет делает все для того, чтобы избежать ответственности за сбитый МН17. И сейчас украинская власть так же пытается в этом им содействовать. Когда отдают Цемаха, причастного к сбиванию Боинга МН17, в рамках так называемых обменов. Или когда даже не упоминают о том, что Российская Федерация также может быть причастна к страшной трагедии с нашим самолетом", - отметила Геращенко.

По мнению депутата, очевидно, что извинений Ирана сегодня недостаточно и должна быть другая международная реакция.

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"Украинская власть обязана сегодня требовать проведения Совбеза ООН с соответствующей директивой и не бояться озвучить и вопрос возможной роли Российской Федерации в поставках ракет Ирану, в том числе таких, которые не оборудованы системами распознавания гражданских самолетов", - подчеркнула она.

Геращенко отметила, что принципиальным является и тот факт, что до сих пор РФ не признает и не дает никаких позиций по сбитому нашему авиалайнеру.

"Должно быть привлечение всех к ответственности и признание безусловной вины Ирана. А также создание специальной международной группы, которая должна работать над объективным расследованием, и специальной группы в Украине по подготовке этого иска", - убеждена сопредседатель фракции "ЕС".

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.