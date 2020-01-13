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 Российские офицеры, разыскивавшие дезертиров на Донбассе, выдают себя за представителей "местных органов МВД", - ГУР

Российские кадровые офицеры на Донбассе выдают себя за представителей "местных органов МВД", чтобы скрыть обострение проблемы дезертирства.

Как иноформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Командование российских оккупационных войск с начала этого года активизировало привлечения оперативных групп российских спецслужб к розыску дезертиров в составе российско-оккупационных войск. Указанное связано с существенным увеличением количества российских наемников, которые из-за недовольства условиями службы и осознание неотвратимости уголовной ответственности за совершение военных преступлений покидают передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК, в т. ч. с оружием", - говорится в сообщении.

Как информирует Главное управление разведки Минобороны Украины, для сокрытия обострения проблемы дезертирства, российские кадровые офицеры, привлеченные к их розыску, выдают себя при общении с гражданским населением за представителей "местных органов МВД" или "военных комендатур", которые якобы проводят опрос для "предотвращения диверсий".

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Источник: https://censor.net.ua/n3169556
 
 
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Быдлу дали плакат. - Он не написан ими. Ни осмыслен ими. Держат ,что дали. - Кто дал ? Вы не догадываетесь ?
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Враг хозяйничает как у себя дома. Почему прежние презики не видели проблем на Донбассее ? Они тупые ?
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Не видели поэтому не воевали.
Нынешний видит но еще больше не воюет. Так?
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Ты постоянно какую-то хрень непонятную несешь. Как будто не с нормальным разговариваешь,а с каким то уопротым кацапом. - Есть проблема.Требуемая ее решения. Чего тут изворачиваться,когда нужно просто ее решить.
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Скоро после предоставления автономии ОРДЛО росийские офицеры под видом органов МВД республики даунбаса будут ходить по Киеву и отлавливать кого им нужно.
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Они и так там ходят. И не представители ордло,а те кто их придумал. Вы наивный или тупой ?
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и еще будут зарплату и пенсию от Украины получать, осел все сделает.
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Раз подписал контракт (тебя никто не заставлял), то нужно его отработать, а то дезертирничать вздумали Российские офицеры, разыскивавшие дезертиров на Донбассе, выдают себя за представителей "местных органов МВД", - ГУР - Цензор.НЕТ 5551
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Как всегда пустая болтовня общими фразами.
Зебил будет реформировать ГУР?
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